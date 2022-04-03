https://arabic.sputniknews.com/20220403/متى-تتوقف-الولايات-المتحدة-عن-إلقاء-اللوم-على-بوتين-في-كل-مشكلاتها-1060802375.html
متى تتوقف الولايات المتحدة عن إلقاء اللوم على بوتين في كل مشكلاتها؟
متى تتوقف الولايات المتحدة عن إلقاء اللوم على بوتين في كل مشكلاتها؟
تسبب سؤال مفاجئ من أحد مراسلي البيت الأبيض في ارتباك المتحدثة الرسمية باسمه جين ساكي، خلال أحد المؤتمرات الصحفية. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T13:04+0000
2022-04-03T13:04+0000
2022-04-03T13:04+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظات طرح أحد مراسلي البيت الأبيض سؤالا حول إلقاء اللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كل المشاكل التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية.ولفتت الشبكة إلى أن طرح السؤال تسبب في تغيير تعابير وجه المراسلين الآخرين كانت بصورة وصفتها بأنها "غير متوقعة".وتابعت: "أما إجابة هذا السؤال الذي طرحه مراسل البيت الأبيض فلم تكن لها علاقة بمضمونه، إذا قالت: "سترى قريبا ارتفاع أسعار البنزين بما لا يقل عن 75 سنتا".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال قبل أيام، إن الولايات المتحدة تحاول حل مشاكلها وبالتحديد مشاكلها الخاصة على حساب الآخرين".وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، إن ما وصفه بـ "حرب بوتين" أضرت بالأسر الأمريكية، بسبب ارتفاع أسعار الوقود نتيجة حظر استيراد النفط والغاز الروسي.وفي تصريحات سابقة، أوضح الرئيس الروسي أن شحنات النفط الروسي للسوق الأمريكية لا تتجاوز 3 في المئة وهو حجم لا يكاد يذكر.وقامت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، بفرض العديد من العقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأعلنت أنها تبحث على مصادر بديلة عن النفط والغاز الروسيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/بوتين-أمريكا-تحاول-حل-مشاكلها-على-حساب-الآخرين-وستطلق-موجة-جديدة-من-الحجج-1060697254.html
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العالم, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية
متى تتوقف الولايات المتحدة عن إلقاء اللوم على بوتين في كل مشكلاتها؟
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تسبب سؤال مفاجئ من أحد مراسلي البيت الأبيض في ارتباك المتحدثة الرسمية باسمه جين ساكي، خلال أحد المؤتمرات الصحفية.
ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظات طرح أحد مراسلي البيت الأبيض سؤالا حول إلقاء اللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كل المشاكل التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية.
ويقول نص السؤال: "متى تتوقف الولايات المتحدة عن إلقاء اللوم على بوتين
في كل مشكلاتها؟".
ولفتت الشبكة إلى أن طرح السؤال تسبب في تغيير تعابير وجه المراسلين الآخرين كانت بصورة وصفتها بأنها "غير متوقعة".
وتابعت: "أما إجابة هذا السؤال الذي طرحه مراسل البيت الأبيض فلم تكن لها علاقة بمضمونه، إذا قالت: "سترى قريبا ارتفاع أسعار البنزين بما لا يقل عن 75 سنتا".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال قبل أيام، إن الولايات المتحدة تحاول حل مشاكلها وبالتحديد مشاكلها الخاصة على حساب الآخرين".
إنهم يحاولون إلقاء اللوم على الآخرين لتبرير أخطائهم السياسية والاقتصادية ويحاولون الاستفادة من حالة عدم الاستقرار العالمي.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، إن ما وصفه بـ "حرب بوتين" أضرت بالأسر الأمريكية، بسبب ارتفاع أسعار الوقود نتيجة حظر استيراد النفط والغاز الروسي.
وفي تصريحات سابقة، أوضح الرئيس الروسي أن شحنات النفط الروسي للسوق الأمريكية لا تتجاوز 3 في المئة وهو حجم لا يكاد يذكر.
وتابع بوتين: "ليس لنا علاقة بارتفاع أسعار المحروقات في أمريكا... ببساطة هم يختبئون وراء هذه القرارات لخداع شعبهم من جديد".
وقامت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، بفرض العديد من العقوبات على روسيا
بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأعلنت أنها تبحث على مصادر بديلة عن النفط والغاز
الروسيين.