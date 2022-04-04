https://arabic.sputniknews.com/20220404/روسيا-سنقدم-لمجلس-الأمن-أدلة-تؤكد-أن-تصريحات-الغرب-حول-بوتشا-مجرد-أكاذيب-1060846207.html
روسيا: سنقدم لمجلس الأمن أدلة تؤكد أن تصريحات الغرب حول بوتشا مجرد أكاذيب
روسيا: سنقدم لمجلس الأمن أدلة تؤكد أن تصريحات الغرب حول بوتشا مجرد أكاذيب
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا ستقدم لمجلس الأمن، أدلة تؤكد أن تصريحات الغرب بشأن بوتشا هي مجرد أكاذيب. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T20:04+0000
2022-04-04T20:04+0000
2022-04-04T20:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وشدد نيبينزيا على أن الجيش الروسي لم يهاجم السكان المدنيين قط. وقال: "لدينا أدلة فعلية تؤكد ذلك. نعتزم عرضها على مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن حتى لا يتم تضليل المجتمع الدولي بالقصة الزائفة من قبل كييف ورعاتها الغربيين".وفقا للمندوب الروسي، في 4 أبريل، وبدعم نشط من الرعاة الغربيين، بدأ نظام كييف في نشر فيديوهات مزيفة في وسائل الإعلام الغربية حول الفظائع المزعومة للقوات المسلحة الروسية في بوتشا.بدوره، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقب لقاء المجموعة الوزارية العربية بشأن أوكرانيا، أن الاجتماع ناقش الوضع في أوكرانيا إضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط وأفريقيا.وتابع "نحن نعلم من ينصح أوكرانيا بتمديد العنف على الأرض ونأمل أن يتمسك الوفد الأوكراني في المفاوضات بمصالح بلاده وشعبه وليس بمصالح دول أخرى".وتابع لافروف عقب لقاء المجموعة الوزارية العربية بشأن أوكرانيا: "ناقشنا ملفات اليمن وليبيا وسوريا.. واحتمال عودة سوريا إلى الجامعة العربية قريبا".
https://arabic.sputniknews.com/20220404/لافروف-الحملة-لتشويه-صورة-روسيا-في-بوتشا-شبيهة-بحملات-الخوذ-البيض-في-سوريا-1060845021.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا: سنقدم لمجلس الأمن أدلة تؤكد أن تصريحات الغرب حول بوتشا مجرد أكاذيب
20:04 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 20:28 GMT 04.04.2022) تابعنا عبر
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا ستقدم لمجلس الأمن، أدلة تؤكد أن تصريحات الغرب بشأن بوتشا هي مجرد أكاذيب.
وشدد نيبينزيا على أن الجيش الروسي لم يهاجم السكان المدنيين قط. وقال: "لدينا أدلة فعلية تؤكد ذلك. نعتزم عرضها على مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن حتى لا يتم تضليل المجتمع الدولي بالقصة الزائفة من قبل كييف ورعاتها الغربيين".
وتابع نيبينزيا "منذ البداية كان واضحا أن هذا كان استفزازا آخر يهدف إلى تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية وممارسة ضغوط سياسية على روسيا".
وفقا للمندوب الروسي، في 4 أبريل، وبدعم نشط من الرعاة الغربيين، بدأ نظام كييف في نشر فيديوهات مزيفة في وسائل الإعلام الغربية حول الفظائع المزعومة للقوات المسلحة الروسية في بوتشا.
بدوره، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقب لقاء المجموعة الوزارية العربية بشأن أوكرانيا، أن الاجتماع ناقش الوضع في أوكرانيا إضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال لافروف: "ناقشنا الوضع الحالي و تطوره عبر السنين لتحويل أوكرانيا إلى كيان معاد لروسيا"، مؤكدا أن "الحملة لتشويه صورة روسيا في بوتشا شبيهة بحملات "الخوذ البيض" في سوريا".
وتابع "نحن نعلم من ينصح أوكرانيا بتمديد العنف على الأرض
ونأمل أن يتمسك الوفد الأوكراني في المفاوضات بمصالح بلاده وشعبه وليس بمصالح دول أخرى".
وأضاف "ناقشنا الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتطابقت آراؤنا تماما في ملف فلسطين".
وتابع لافروف عقب لقاء المجموعة الوزارية العربية بشأن أوكرانيا: "ناقشنا ملفات اليمن وليبيا وسوريا.. واحتمال عودة سوريا إلى الجامعة العربية قريبا".