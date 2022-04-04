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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/قاديروف-يعلن-استعداد-مجموعة-ثانية-من-متطوعي-الشيشان-للمشاركة-في-العملية-في-أوكرانيا-1060838641.html
قاديروف يعلن استعداد مجموعة ثانية من متطوعي الشيشان للمشاركة في العملية في أوكرانيا
قاديروف يعلن استعداد مجموعة ثانية من متطوعي الشيشان للمشاركة في العملية في أوكرانيا
قال رئيس الشيشان رمضان قديروف، اليوم الإثنين، إنه يتم تشكيل مجموعة ثانية من المتطوعين في الشيشان للمشاركة في عملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T15:08+0000
2022-04-04T15:08+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
جمهورية الشيشان
رمضان قاديروف
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وكتب قاديروف على "تلغرام": "انطلقت المجموعة الأولى من المتطوعين لحماية حدود دولتنا ومصالحها. نحن نعد المجموعة الثانية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/قاديروف-النازيون-في-ماريوبول-محاصرون-1060761706.html
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روسيا, جمهورية الشيشان, رمضان قاديروف

قاديروف يعلن استعداد مجموعة ثانية من متطوعي الشيشان للمشاركة في العملية في أوكرانيا

15:08 GMT 04.04.2022
© Photo / Пресс-служба главы Чеченской Республики / الذهاب إلى بنك الصورجمع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا.
جمع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© Photo / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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قال رئيس الشيشان رمضان قديروف، اليوم الإثنين، إنه يتم تشكيل مجموعة ثانية من المتطوعين في الشيشان للمشاركة في عملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وكتب قاديروف على "تلغرام": "انطلقت المجموعة الأولى من المتطوعين لحماية حدود دولتنا ومصالحها. نحن نعد المجموعة الثانية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
الزعيم الشيشاني رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
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