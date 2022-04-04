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https://arabic.sputniknews.com/20220404/نائبة-رئيس-الوزراء-الروسي-تؤكد-توفر-الأدوية-الضروية-لأنشطة-المنظمات-الطبية-1060837213.html
نائبة رئيس الوزراء الروسي تؤكد توفر الأدوية الضروية لأنشطة المنظمات الطبية
نائبة رئيس الوزراء الروسي تؤكد توفر الأدوية الضروية لأنشطة المنظمات الطبية
أكدت تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، اليوم الاثنين، توفر الأدوية الضروية لأنشطة المنظمات الطبية من خلال تحليل المخزون. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T14:51+0000
2022-04-04T14:51+0000
روسيا
تاتيانا غوليكوفا
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وعقدت غوليكوفا اجتماعا حول تنفيذ البرامج الإقليمية لتحديث الرعاية الصحية الأولي ، فضلا عن مراقبة إمدادات الأدوية.وقالت غوليكوفا "يشير تحليل ما تبقى من الأدوية الداخلة ضمن قائمة الأدوية الحيوية والأساسية إلى أنها كافية لأنشطة المنظمات الطبية ولتزويد مواطنينا".وأكدت غوليكوفا أن الحكومة الروسية تراقب باستمرار توفير الأدوية. مشيرة إلى تنظيم ثمنها من قبل الدولة.وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/ماكرون-يعلن-تأييده-فرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1060817902.html
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روسيا, تاتيانا غوليكوفا

نائبة رئيس الوزراء الروسي تؤكد توفر الأدوية الضروية لأنشطة المنظمات الطبية

14:51 GMT 04.04.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورأعضاء الحكومة الروسية الجديدة - نائب رئيس الوزراء الروسية تاتيانا غوليكوفا
أعضاء الحكومة الروسية الجديدة - نائب رئيس الوزراء الروسية تاتيانا غوليكوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أكدت تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، اليوم الاثنين، توفر الأدوية الضروية لأنشطة المنظمات الطبية من خلال تحليل المخزون.
وعقدت غوليكوفا اجتماعا حول تنفيذ البرامج الإقليمية لتحديث الرعاية الصحية الأولي ، فضلا عن مراقبة إمدادات الأدوية.
وقالت غوليكوفا "يشير تحليل ما تبقى من الأدوية الداخلة ضمن قائمة الأدوية الحيوية والأساسية إلى أنها كافية لأنشطة المنظمات الطبية ولتزويد مواطنينا".
وأكدت غوليكوفا أن الحكومة الروسية تراقب باستمرار توفير الأدوية. مشيرة إلى تنظيم ثمنها من قبل الدولة.
وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
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