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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/واشنطن-لا-نستطيع-تأكيد-صحة-التقارير-المتعلقة-بأحداث-مدينة-بوتشا--1060837674.html
واشنطن: لا نستطيع تأكيد صحة التقارير المتعلقة بأحداث مدينة بوتشا
واشنطن: لا نستطيع تأكيد صحة التقارير المتعلقة بأحداث مدينة بوتشا
قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تؤكد بشكل مستقل التقارير المتعلقة بالأخطاء المزعومة في بوتشا الأوكرانية، التي أكدت... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T14:52+0000
2022-04-04T15:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وقال المسؤول في إفادة صحفية "لا يمكننا أن نؤكد بشكل مستقل التقارير عن الفظائع في بوتشا ... لا يمكننا أن نؤكد ذلك بشكل مستقل ومنفرد". أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، أن روسيا ستصر اليوم، على عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن استفزاز المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا.وأضاف: "من الواضح أنهم يريدون منا عدم إثارة هذه القضية (الاستفزازات في بوتشا) بشكل منفصل، ما سيلحق الضرر بسمعة الدول الغربية التي اتهمت روسيا بقتل مدنيين في بوتشا. لن ينجح الأمر ويجب على العالم معرفة الحقيقة. وسنصر على عقد الاجتماع اليوم الاثنين، كما طلبنا".هذا وأعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن رفض بلاده لأي اتهامات بالتورط في مقتل أشخاص في بوتشا الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/بوليانسكي-روسيا-مصرة-على-بحث-استفزاز-بوتشا-الأوكرانية-في-مجلس-الأمن-1060835067.html
https://arabic.sputniknews.com/20220404/نائب-أوكراني-معارض-تم-إحضار-الممثل-زيلينسكي-إلى-مدينة-بوتشا-للدعاية-الشخصية-1060833245.html
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العالم

واشنطن: لا نستطيع تأكيد صحة التقارير المتعلقة بأحداث مدينة بوتشا

14:52 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 15:07 GMT 04.04.2022)
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
CC0 / pixabay.com /
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قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تؤكد بشكل مستقل التقارير المتعلقة بالأخطاء المزعومة في بوتشا الأوكرانية، التي أكدت روسيا أنها أعمال استفزازية نفذتها أوكرانيا.
وقال المسؤول في إفادة صحفية "لا يمكننا أن نؤكد بشكل مستقل التقارير عن الفظائع في بوتشا ... لا يمكننا أن نؤكد ذلك بشكل مستقل ومنفرد".
أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، أن روسيا ستصر اليوم، على عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن استفزاز المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا.
اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بوليانسكي: روسيا مصرة على بحث استفزاز بوتشا الأوكرانية في مجلس الأمن
13:57 GMT

وكتب بوليانسكي على "تلغرام": "كما فهمنا، فإن المهمة الرئيسية للزملاء البريطانيين هي إلغاء طلبنا (طلب روسيا لبحث مسألة بوتشا)، تحت ذرائع إجرائية غير مقبولة وإزاحته (من التداول) خلال اجتماع آخر حول أوكرانيا من المقرر عقده يوم الثلاثاء".

وأضاف: "من الواضح أنهم يريدون منا عدم إثارة هذه القضية (الاستفزازات في بوتشا) بشكل منفصل، ما سيلحق الضرر بسمعة الدول الغربية التي اتهمت روسيا بقتل مدنيين في بوتشا. لن ينجح الأمر ويجب على العالم معرفة الحقيقة. وسنصر على عقد الاجتماع اليوم الاثنين، كما طلبنا".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يزور الوحدات العسكرية بالقرب من إقليم دونباس، جمهورية دونيتسك الشعبية، أوكرانيا 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
نائب أوكراني معارض: تم إحضار "الممثل" زيلينسكي إلى مدينة بوتشا للدعاية الشخصية
13:01 GMT

وفي وقت سابق طلبت روسيا عقد اجتماع اليوم الاثنين، في حين لم توافق لندن، بصفتها رئيساً لمجلس الأمن الدولي في أبريل/ نيسان، على عقد الجلسة.

هذا وأعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن رفض بلاده لأي اتهامات بالتورط في مقتل أشخاص في بوتشا الأوكرانية.
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Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ40 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:47 GMT
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