https://arabic.sputniknews.com/20220405/وزير-الدفاع-الأمريكي-نتوقع-خفض-الهند-لمشترياتها-من-المعدات-العسكرية-الروسية-1060881260.html
وزير الدفاع الأمريكي: نتوقع خفض الهند لمشترياتها من المعدات العسكرية الروسية
وزير الدفاع الأمريكي: نتوقع خفض الهند لمشترياتها من المعدات العسكرية الروسية
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في شهادته أمام الكونغرس اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتوقع أن تقلص الهند مشترياتها من المعدات العسكرية الروسية، حيث "لا تعتقد... 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T21:20+0000
2022-04-05T21:20+0000
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واشنطن- سبوتنيك. اتخذت الهند موقفا محايدا في الصراع الدائر بين روسيا والولايات المتحدة وحلفائها فيما يتعلق بعملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ورفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في لقاء مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار مطلع هذا الشهر، أن موسكو تقدر موقف الهند الموضوعي بشأن الوضع مع أوكرانيا.وعلق على الضغوط الغربية بالقول: "يرغب زملاؤنا الغربيون الآن في استخدام أي قضايا دولية مهمة بالأزمة في أوكرانيا، أنت تعرف موقفنا، نحن لا نخفي أي شيء ونقدر أن الهند ترى هذا الوضع من زوايا مختلفة، وليس من جانب واحد".وقال أوستن للجنة الدفاع بالكونغرس: "نواصل العمل مع (الهند) للتأكد من أنهم يفهمون، نعتقد أنه ليس من مصلحتهم استمرار الاستثمار في المعدات الروسية".وأضاف: "مطلبنا للمضي قدما هو تقليص أنواع المعدات التي يستثمرون فيها والتطلع إلى زيادة الاستثمار في أنواع الأشياء التي ستجعلنا نستمر في التوافق".يستخدم الجيش الهندي مجموعة متنوعة من الأسلحة الروسية الصنع، بما في ذلك أنظمة الصواريخ والدبابات ومدافع المدفعية، ووقع على صفقات إضافية تشمل شراء نظام الدفاع الجوي الروسي "إس 400".تأتي تصريحات أوستن بعدما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، يوم الخميس، إن "الولايات المتحدة لا تسعى للتأثير على العلاقات بين روسيا والهند، وتتفهم طبيعتها".
https://arabic.sputniknews.com/20220331/روسيا-والهند-تجدان-بديلا-لنظام-سويفت-1060681658.html
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وزير الدفاع الأمريكي: نتوقع خفض الهند لمشترياتها من المعدات العسكرية الروسية
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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في شهادته أمام الكونغرس اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتوقع أن تقلص الهند مشترياتها من المعدات العسكرية الروسية، حيث "لا تعتقد واشنطن أن هذه المشتريات في مصلحة دلهي".
واشنطن- سبوتنيك
. اتخذت الهند موقفا محايدا في الصراع الدائر بين روسيا والولايات المتحدة وحلفائها فيما يتعلق بعملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ورفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في لقاء مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار مطلع هذا الشهر، أن موسكو تقدر موقف الهند الموضوعي
بشأن الوضع مع أوكرانيا.
وعلق على الضغوط الغربية بالقول: "يرغب زملاؤنا الغربيون الآن في استخدام أي قضايا دولية مهمة بالأزمة في أوكرانيا، أنت تعرف موقفنا، نحن لا نخفي أي شيء ونقدر أن الهند ترى هذا الوضع من زوايا مختلفة، وليس من جانب واحد".
وقال أوستن للجنة الدفاع بالكونغرس: "نواصل العمل مع (الهند) للتأكد من أنهم يفهمون، نعتقد أنه ليس من مصلحتهم استمرار الاستثمار في المعدات الروسية".
وأضاف: "مطلبنا للمضي قدما هو تقليص أنواع المعدات التي يستثمرون فيها والتطلع إلى زيادة الاستثمار في أنواع الأشياء التي ستجعلنا نستمر في التوافق".
يستخدم الجيش الهندي مجموعة متنوعة من الأسلحة الروسية الصنع، بما في ذلك أنظمة الصواريخ والدبابات ومدافع المدفعية، ووقع على صفقات إضافية تشمل شراء نظام الدفاع الجوي الروسي "إس 400".
تأتي تصريحات أوستن بعدما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، يوم الخميس، إن "الولايات المتحدة لا تسعى للتأثير على العلاقات بين روسيا والهند
، وتتفهم طبيعتها".