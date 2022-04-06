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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220406/الخارجية-الروسية-الدعم-الغربي-للاستفزاز-في-بوتشا-هو-في-الحقيقة-مشاركة-فيه-1060884577.html
الخارجية الروسية: الدعم الغربي للاستفزاز في بوتشا هو في الحقيقة مشاركة فيه
الخارجية الروسية: الدعم الغربي للاستفزاز في بوتشا هو في الحقيقة مشاركة فيه
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الدعم الغربي للاستفزاز في بوتشا هو في الواقع مشاركة فيه. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T05:56+0000
2022-04-06T05:56+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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حسب قولها، ما حدث في بوتشا جريمة وليس مجرد "استفزاز للصور، وبعد ذلك نهض الجميع وتوجهوا إلى غرف تبديل الملابس".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا، قرب كييف.وصرحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان يوم الأحد، أنه "خلال الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني لأذى، وسكان المدينة كان مسموحًا لهم مغادرتها باتجاه الشمال".وأكدت الدفاع الروسية أن "الصور ومقاطع الفيديو في مدينة بوتشا الأوكرانية أُعدت خصيصا لوسائل إعلام غربية كما حدث مع مشفى الولادة في ماريوبول... وما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: الدعم الغربي للاستفزاز في بوتشا هو في الحقيقة مشاركة فيه

05:56 GMT 06.04.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الدعم الغربي للاستفزاز في بوتشا هو في الواقع مشاركة فيه.
حسب قولها، ما حدث في بوتشا جريمة وليس مجرد "استفزاز للصور، وبعد ذلك نهض الجميع وتوجهوا إلى غرف تبديل الملابس".
وأضافت على أثير "سبوتنيك": "هذا استفزاز إجرامي، وله أهمية عالمية، لأنه لم يشارك فيه فقط مناضلون من خارج السياق القانوني، بل شارك فيه أيضًا ما يسمى بالدول المتحضرة، وتطرحه على أنه حقائق وتدعمه بشكل فوري، بشكل عام متواطئة في هذا العمل الاجرامي".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا، قرب كييف.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان يوم الأحد، أنه "خلال الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني لأذى، وسكان المدينة كان مسموحًا لهم مغادرتها باتجاه الشمال".
وأكدت الدفاع الروسية أن "الصور ومقاطع الفيديو في مدينة بوتشا الأوكرانية أُعدت خصيصا لوسائل إعلام غربية كما حدث مع مشفى الولادة في ماريوبول... وما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".
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Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ42 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:41 GMT
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