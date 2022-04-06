عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220406/الخارجية-الروسية-نتهم-وسائل-الإعلام-الغربية-وفي-مقدمتها-الأمريكية-بالتواطؤ-في-جريمة-بوتشا-1060905352.html
الخارجية الروسية: نتهم وسائل الإعلام الغربية وفي مقدمتها الأمريكية بالتواطؤ في جريمة بوتشا
الخارجية الروسية: نتهم وسائل الإعلام الغربية وفي مقدمتها الأمريكية بالتواطؤ في جريمة بوتشا
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تتهم وسائل إعلام غربية، وأمريكية في الأساس، بالتواطؤ في جريمة بوتشا الأوكرانية. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T13:40+0000
2022-04-06T13:41+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1050019893_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_dd8b1879bf488eb579db2464efed26c3.jpg
وقالت خلال إفادة صحفية: "إنني أتهم وسائل الإعلام الغربية، وخاصة الأمريكية، ليس فقط بنشر المعلومات المزيفة والتضليل، ولكن بالتواطؤ في الجريمة في مدينة بوتشا".وأضافت أن الاستفزاز في بوتشا تم لتبرير حزمة العقوبات المعدة مسبقًا ولإفساد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا، قرب كييف.وصرحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان يوم الأحد، أنه "خلال الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني لأذى، وسكان المدينة كان مسموحًا لهم مغادرتها باتجاه الشمال".وأكدت الدفاع الروسية أن "الصور ومقاطع الفيديو في مدينة بوتشا الأوكرانية أُعدت خصيصا لوسائل إعلام غربية كما حدث مع مشفى الولادة في ماريوبول... وما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1050019893_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c0e0ce5334adceef6ad450bd821a9fca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: نتهم وسائل الإعلام الغربية وفي مقدمتها الأمريكية بالتواطؤ في جريمة بوتشا

13:40 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 13:41 GMT 06.04.2022)
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© Пресс-служба МИД РФ
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تتهم وسائل إعلام غربية، وأمريكية في الأساس، بالتواطؤ في جريمة بوتشا الأوكرانية.
وقالت خلال إفادة صحفية: "إنني أتهم وسائل الإعلام الغربية، وخاصة الأمريكية، ليس فقط بنشر المعلومات المزيفة والتضليل، ولكن بالتواطؤ في الجريمة في مدينة بوتشا".
كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن هناك أدلة كافية على عدم تورط روسيا في أحداث بوتشا لإغلاق موضوع الاتهامات ضد موسكو.
وأضافت أن الاستفزاز في بوتشا تم لتبرير حزمة العقوبات المعدة مسبقًا ولإفساد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا، قرب كييف.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان يوم الأحد، أنه "خلال الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني لأذى، وسكان المدينة كان مسموحًا لهم مغادرتها باتجاه الشمال".
وأكدت الدفاع الروسية أن "الصور ومقاطع الفيديو في مدينة بوتشا الأوكرانية أُعدت خصيصا لوسائل إعلام غربية كما حدث مع مشفى الولادة في ماريوبول... وما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ42 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала