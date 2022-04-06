https://arabic.sputniknews.com/20220406/الخارجية-الروسية-نتهم-وسائل-الإعلام-الغربية-وفي-مقدمتها-الأمريكية-بالتواطؤ-في-جريمة-بوتشا-1060905352.html
الخارجية الروسية: نتهم وسائل الإعلام الغربية وفي مقدمتها الأمريكية بالتواطؤ في جريمة بوتشا
الخارجية الروسية: نتهم وسائل الإعلام الغربية وفي مقدمتها الأمريكية بالتواطؤ في جريمة بوتشا
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تتهم وسائل إعلام غربية، وأمريكية في الأساس، بالتواطؤ في جريمة بوتشا الأوكرانية. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T13:40+0000
2022-04-06T13:40+0000
2022-04-06T13:41+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1050019893_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_dd8b1879bf488eb579db2464efed26c3.jpg
وقالت خلال إفادة صحفية: "إنني أتهم وسائل الإعلام الغربية، وخاصة الأمريكية، ليس فقط بنشر المعلومات المزيفة والتضليل، ولكن بالتواطؤ في الجريمة في مدينة بوتشا".وأضافت أن الاستفزاز في بوتشا تم لتبرير حزمة العقوبات المعدة مسبقًا ولإفساد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا، قرب كييف.وصرحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان يوم الأحد، أنه "خلال الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني لأذى، وسكان المدينة كان مسموحًا لهم مغادرتها باتجاه الشمال".وأكدت الدفاع الروسية أن "الصور ومقاطع الفيديو في مدينة بوتشا الأوكرانية أُعدت خصيصا لوسائل إعلام غربية كما حدث مع مشفى الولادة في ماريوبول... وما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1050019893_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c0e0ce5334adceef6ad450bd821a9fca.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: نتهم وسائل الإعلام الغربية وفي مقدمتها الأمريكية بالتواطؤ في جريمة بوتشا
13:40 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 13:41 GMT 06.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تتهم وسائل إعلام غربية، وأمريكية في الأساس، بالتواطؤ في جريمة بوتشا الأوكرانية.
وقالت خلال إفادة صحفية: "إنني أتهم وسائل الإعلام الغربية، وخاصة الأمريكية، ليس فقط بنشر المعلومات المزيفة والتضليل، ولكن بالتواطؤ في الجريمة في مدينة بوتشا".
كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن هناك أدلة كافية على عدم تورط روسيا في أحداث بوتشا لإغلاق موضوع الاتهامات ضد موسكو.
وأضافت أن الاستفزاز في بوتشا تم لتبرير حزمة العقوبات المعدة مسبقًا ولإفساد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت بشكل قاطع الاتهامات
التي وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا، قرب كييف.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية
، في بيان يوم الأحد، أنه "خلال الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني لأذى، وسكان المدينة كان مسموحًا لهم مغادرتها باتجاه الشمال".
وأكدت الدفاع الروسية
أن "الصور ومقاطع الفيديو في مدينة بوتشا الأوكرانية أُعدت خصيصا لوسائل إعلام غربية كما حدث مع مشفى الولادة في ماريوبول... وما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".