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"موديز": الاضطرابات في سريلانكا تحول دون حصولها على دعم دولي
"موديز": الاضطرابات في سريلانكا تحول دون حصولها على دعم دولي
قالت مؤسسة "موديز" لخدمات المستثمرين، إن الأحداث السياسية التي تشهدها سريلانكا تزيد من حالة عدم اليقين في اقتصادها. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T11:38+0000
2022-04-06T11:38+0000
اقتصاد
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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن "موديز" حذرت من أن حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد تؤدي إلى صعوبات في حصول البلاد على دعم مالي من الخارج.وقالت المؤسسة إن الاضطرابات التي تشهدها البلاد يمكن أن تؤثر أيضا على قدرة قطاع السياحة على التعافي من آثار جائحة كورونا.وقال صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في تقرير، إن العملة المحلية في سريلانكا فقدت نحو ثلث قيمتها أمام الدولار الأمريكي في ضوء الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد.وقال وزير في البرلمان السريلانكي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن رئيس البلاد جوتابايا راجاباكسا لن يستقيل من منصبه رغم الاحتجاجات الواسعة التي ترفض سياسته الاقتصادية، بحسب وكالة "رويترز".وتشهد سريلانكا اضطرابات واسعة بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تشهدها البلاد، وأبرزها استقالة وزيرة المالية من منصبه أمس الثلاثاء، بعد يوم من حلف اليمن.وأعلن رئيس البلاد حالة الطوارئ منذ الجمعة الماضي بسبب المظاهرات التي تطالبه بالاستقالة احتجاجات على طريقة تعامله مع الأزمة الاقتصادية.
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اقتصاد, أخبار العالم الآن

"موديز": الاضطرابات في سريلانكا تحول دون حصولها على دعم دولي

11:38 GMT 06.04.2022
© AP Photo / Mark Lennihanوكالة "موديز"
وكالة موديز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
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قالت مؤسسة "موديز" لخدمات المستثمرين، إن الأحداث السياسية التي تشهدها سريلانكا تزيد من حالة عدم اليقين في اقتصادها.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن "موديز" حذرت من أن حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد تؤدي إلى صعوبات في حصول البلاد على دعم مالي من الخارج.
متظاهر يهتف شعارات حاملا الخبز خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة، عند مدخل مكتب الرئيس في كولومبو، سريلانكا 15 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
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أمس, 04:27 GMT
وقالت المؤسسة إن الاضطرابات التي تشهدها البلاد يمكن أن تؤثر أيضا على قدرة قطاع السياحة على التعافي من آثار جائحة كورونا.
وقال صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في تقرير، إن العملة المحلية في سريلانكا فقدت نحو ثلث قيمتها أمام الدولار الأمريكي في ضوء الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد.
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وقال وزير في البرلمان السريلانكي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن رئيس البلاد جوتابايا راجاباكسا لن يستقيل من منصبه رغم الاحتجاجات الواسعة التي ترفض سياسته الاقتصادية، بحسب وكالة "رويترز".
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06:35 GMT
وتشهد سريلانكا اضطرابات واسعة بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تشهدها البلاد، وأبرزها استقالة وزيرة المالية من منصبه أمس الثلاثاء، بعد يوم من حلف اليمن.
وأعلن رئيس البلاد حالة الطوارئ منذ الجمعة الماضي بسبب المظاهرات التي تطالبه بالاستقالة احتجاجات على طريقة تعامله مع الأزمة الاقتصادية.
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