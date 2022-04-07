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https://arabic.sputniknews.com/20220407/الخطوط-الجوية-القطرية-إيرباص-تحاول-المغالطة-بشأن-طائرات-إيه-350-1060934075.html
الخطوط الجوية القطرية: "إيرباص" تحاول "المغالطة" بشأن طائرات "إيه 350"
الخطوط الجوية القطرية: "إيرباص" تحاول "المغالطة" بشأن طائرات "إيه 350"
قالت الخطوط الجوية القطرية إن شركة صناعة الطائرات "إيرباص" تحاول المغالطة في نزاع متعلق بالسلامة وبنود التعاقد على الطائرة "إيه 350"، مشيرة إلى أنها رفعت الحد... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T10:57+0000
2022-04-07T10:57+0000
العالم
قطر
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وفي المقابل، اعتبر متحدث باسم "إيرباص" أن تصريح الخطوط القطرية بهذا الشأن يمثل "تشويها للحقائق"، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، اليوم الخميس.وتحاول الخطوط القطرية تمديد أمر محكمة يقضي بمنع "إيرباص" من إلغاء عقد طائرات "إيه 321" بعد رفض الدوحة استلام الطائرة "إيه 350" بعيدة المدى، التي تسببت في نزاع بين الطرفين بسبب الأضرار السطحية.يذكر أن قطر أوقفت تشغيل 23 طائرة "إيه 350" إثر مخاوف تتعلق بسلامة الطائرة تشمل وجود فجوات في طبقة الحماية من الصواعق والطلاء الخارجي للطائرات، وتقاضي "إيرباص" للحصول على تعويضات تتجاوز مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20210609/الخطوط-الجوية-القطرية-ترفض-تسلم-طائرات-من-إيرباص-قبل-التوضيحات-بشأنها-1049201571.html
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العالم, قطر

الخطوط الجوية القطرية: "إيرباص" تحاول "المغالطة" بشأن طائرات "إيه 350"

10:57 GMT 07.04.2022
CC BY-SA 2.0 / Aero Icarus / Qatar Airways Airbus A330-200طائرة طائرة الخطوط الجوية القطرية
طائرة طائرة الخطوط الجوية القطرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
CC BY-SA 2.0 / Aero Icarus / Qatar Airways Airbus A330-200
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قالت الخطوط الجوية القطرية إن شركة صناعة الطائرات "إيرباص" تحاول المغالطة في نزاع متعلق بالسلامة وبنود التعاقد على الطائرة "إيه 350"، مشيرة إلى أنها رفعت الحد المسموح به من الأضرار السطحية للطائرة.
وفي المقابل، اعتبر متحدث باسم "إيرباص" أن تصريح الخطوط القطرية بهذا الشأن يمثل "تشويها للحقائق"، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، اليوم الخميس.
وقالت "إيرباص" أمام محكمة في لندن، اليوم الخميس، إن علاقاتها مع الخطوط الجوية القطرية "انهارت على نحو خطير".
وتحاول الخطوط القطرية تمديد أمر محكمة يقضي بمنع "إيرباص" من إلغاء عقد طائرات "إيه 321" بعد رفض الدوحة استلام الطائرة "إيه 350" بعيدة المدى، التي تسببت في نزاع بين الطرفين بسبب الأضرار السطحية.
الخطوط الجوية القطرية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2021
الخطوط الجوية القطرية ترفض تسلم طائرات من "إيرباص" قبل التوضيحات بشأنها
9 يونيو 2021, 06:17 GMT
يذكر أن قطر أوقفت تشغيل 23 طائرة "إيه 350" إثر مخاوف تتعلق بسلامة الطائرة تشمل وجود فجوات في طبقة الحماية من الصواعق والطلاء الخارجي للطائرات، وتقاضي "إيرباص" للحصول على تعويضات تتجاوز مليار دولار.
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