انقسام طائرة شحن بعد انزلاقها على مدرج مطار في كوستاريكا... فيديو وصور
© AFP 2022 / Stringerطائرة شحن "دي إتش أل" (DHL) من طراز "بوينغ 767" تنفذ استعراضا جويا، خلال العرض الجوي الدولي (2018 Bahrain International Airshow) في القاعدة الجوية "الصخير" في بحرين
© AFP 2022 / Stringer
قررت سلطات مطار خوان سانتاماريا الدولي في كوستاريكا إغلاقه حتى وقت لاحق من مساء اليوم، بعدما هبطت طائرة شحن من طراز "بوينغ 757-200" تشغلها شركة "دي إتش إل" بشكل اضطراري قبل انزلاقها عن المدرج وانقسامها.
أعلنت شركة تشغيل المطار "إيريس" في بيان أنه تم إجلاء الطيار ومساعده. ونشرت صحيفة "لا ناسيون" على تويتر صورا تظهر الطائرة الصفراء وذيلها المنفصل وجناحها المكسور، وقد غُمرت برغوة مكافحة الحرائق بينما كانت ترقد جزئيا في حقل عشبي والممر.
Audio muy completo😅#JOS0216 pic.twitter.com/tydB6oW7Og— En vivo desde SJO (@adsbcr) April 7, 2022
فيما صرحت "دي إتش إل"، وهي شركة تابعة لـ"دويتشه بوست إيه جي"، أن الطاقم لم يصب بأذى جسدي في الحادث، مضيفة أن "أحد أفراد الطاقم يخضع لفحوصات طبية كإجراء احترازي".
DHL 757 crashes after making an emergency return landing at San Jose Juan Santamaria Airport in Costa Rica. Injuries currently unknown.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 7, 2022
📹 MonumentalCR pic.twitter.com/NxoMIeO6PG
وذكرت "إيريس" أن مطار خوان سانتاماريا الواقع في ضواحي العاصمة سان خوسيه سيظل مغلقا حتى الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش).
أثر الإغلاق على 32 رحلة تجارية من وإلى الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى والمكسيك وكندا وأوروبا. كما تأثرت ثلاث رحلات شحن.
DHL Aero Expr. B757-200F (HP-2010DAE, built 1999) was written off in a landing accident at San José Intl AP (MROC), Costa Rica. Earlier flight #D07216 to Guatemala City reported tech. problems and returned to land on rwy 07, but veered off to the right where its tail broke off. pic.twitter.com/8RoVUn4VDN— JACDEC (@JacdecNew) April 7, 2022
وقال لويس ميراندا مونوز، نائب مدير الإدارة العامة للطيران المدني في كوستاريكا لـ"رويترز" إن الطائرة المتجهة إلى غواتيمالا تعرضت على ما يبدو لخلل في النظام الهيدروليكي، مما دفع الطيار إلى طلب هبوط اضطراري بعد وقت قصير من إقلاعها.