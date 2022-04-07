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https://arabic.sputniknews.com/20220407/انقسام-طائرة-شحن-بعد-انزلاقها-على-مدرج-مطار-في-كوستاريكا-فيديو-وصور-1060957501.html
انقسام طائرة شحن بعد انزلاقها على مدرج مطار في كوستاريكا... فيديو وصور
انقسام طائرة شحن بعد انزلاقها على مدرج مطار في كوستاريكا... فيديو وصور
قررت سلطات مطار خوان سانتاماريا الدولي في كوستاريكا إغلاقه حتى وقت لاحق من مساء اليوم، بعدما هبطت طائرة شحن من طراز "بوينغ 757-200" تشغلها شركة "دي إتش إل"... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T20:35+0000
2022-04-07T20:35+0000
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أعلنت شركة تشغيل المطار "إيريس" في بيان أنه تم إجلاء الطيار ومساعده. ونشرت صحيفة "لا ناسيون" على تويتر صورا تظهر الطائرة الصفراء وذيلها المنفصل وجناحها المكسور، وقد غُمرت برغوة مكافحة الحرائق بينما كانت ترقد جزئيا في حقل عشبي والممر.فيما صرحت "دي إتش إل"، وهي شركة تابعة لـ"دويتشه بوست إيه جي"، أن الطاقم لم يصب بأذى جسدي في الحادث، مضيفة أن "أحد أفراد الطاقم يخضع لفحوصات طبية كإجراء احترازي".وذكرت "إيريس" أن مطار خوان سانتاماريا الواقع في ضواحي العاصمة سان خوسيه سيظل مغلقا حتى الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش).أثر الإغلاق على 32 رحلة تجارية من وإلى الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى والمكسيك وكندا وأوروبا. كما تأثرت ثلاث رحلات شحن.وقال لويس ميراندا مونوز، نائب مدير الإدارة العامة للطيران المدني في كوستاريكا لـ"رويترز" إن الطائرة المتجهة إلى غواتيمالا تعرضت على ما يبدو لخلل في النظام الهيدروليكي، مما دفع الطيار إلى طلب هبوط اضطراري بعد وقت قصير من إقلاعها.
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العالم, منوعات

انقسام طائرة شحن بعد انزلاقها على مدرج مطار في كوستاريكا... فيديو وصور

20:35 GMT 07.04.2022
© AFP 2022 / Stringerطائرة شحن "دي إتش أل" (DHL) من طراز "بوينغ 767" تنفذ استعراضا جويا، خلال العرض الجوي الدولي (2018 Bahrain International Airshow) في القاعدة الجوية "الصخير" في بحرين
طائرة شحن دي إتش أل (DHL) من طراز بوينغ 767 تنفذ استعراضا جويا، خلال العرض الجوي الدولي (2018 Bahrain International Airshow) في القاعدة الجوية الصخير في بحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© AFP 2022 / Stringer
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قررت سلطات مطار خوان سانتاماريا الدولي في كوستاريكا إغلاقه حتى وقت لاحق من مساء اليوم، بعدما هبطت طائرة شحن من طراز "بوينغ 757-200" تشغلها شركة "دي إتش إل" بشكل اضطراري قبل انزلاقها عن المدرج وانقسامها.
أعلنت شركة تشغيل المطار "إيريس" في بيان أنه تم إجلاء الطيار ومساعده. ونشرت صحيفة "لا ناسيون" على تويتر صورا تظهر الطائرة الصفراء وذيلها المنفصل وجناحها المكسور، وقد غُمرت برغوة مكافحة الحرائق بينما كانت ترقد جزئيا في حقل عشبي والممر.
فيما صرحت "دي إتش إل"، وهي شركة تابعة لـ"دويتشه بوست إيه جي"، أن الطاقم لم يصب بأذى جسدي في الحادث، مضيفة أن "أحد أفراد الطاقم يخضع لفحوصات طبية كإجراء احترازي".
وذكرت "إيريس" أن مطار خوان سانتاماريا الواقع في ضواحي العاصمة سان خوسيه سيظل مغلقا حتى الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش).
أثر الإغلاق على 32 رحلة تجارية من وإلى الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى والمكسيك وكندا وأوروبا. كما تأثرت ثلاث رحلات شحن.
وقال لويس ميراندا مونوز، نائب مدير الإدارة العامة للطيران المدني في كوستاريكا لـ"رويترز" إن الطائرة المتجهة إلى غواتيمالا تعرضت على ما يبدو لخلل في النظام الهيدروليكي، مما دفع الطيار إلى طلب هبوط اضطراري بعد وقت قصير من إقلاعها.
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