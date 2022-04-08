عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220408/المركزي-اللبناني-نأمل-في-جميع-15-مليار-دولار-عبر-الاتفاق-مع-صندوق-النقد-1060986674.html
المركزي اللبناني: نأمل في جميع 15 مليار دولار عبر الاتفاق مع صندوق النقد
المركزي اللبناني: نأمل في جميع 15 مليار دولار عبر الاتفاق مع صندوق النقد
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الجمعة، بيروت تأمل في جمع 15 مليار دولار في شكل منح وقروض من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سواء عبر الصندوق... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T17:29+0000
2022-04-08T17:29+0000
أخبار لبنان
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104258/72/1042587256_0:65:2913:1704_1920x0_80_0_0_4c12217109a0db3734504ebcf7ed8ac4.jpg
تصريحات سلامة التي أدلى بها لشبكة "سكاي نيوز" جاءت بعدما قال الصندوق، الخميس، إنه توصل إلى مسودة اتفاق تمويل مع لبنان، لكن بيروت بحاجة إلى تفعيل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية أولا قبل أن يقرر مجلس إدارته ما إذا كانت سيوافق على الصفقة.في وقت سابق اليوم، قال سلامة أيضا لوكالة "رويترز" إنه يأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء مع لبنان، من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج.ووصف هذا الاتفاق بأنه "حدث إيجابي للبنان"، مضيفا: "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسهم في توحيد سعر الصرف. إن المصرف المركزي تعاون وسهل المهمة".رحبت جمعية مصارف لبنان، اليوم الجمعة، بتوقيع اتفاق مبدئي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء يمهد الطريق لحزمة إنقاذ مالي مقابل مجموعة من الإصلاحات.وقالت الجمعية في بيان إنها تتوقع أن تشمل الخطة "توزيعا عادلا" للخسائر التي يتكبدها القطاع المصرفي على الحكومة ومصرف لبنان المركزي بهدف تعزيز عملية استعادة المودعين لودائعهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/لبنان-يتوصل-لاتفاق-مع-صندوق-النقد-الدولي-بشأن-قرض-بقيمة-3-مليارات-دولار-1060947252.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104258/72/1042587256_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_79944543e7d9cbed30df695cbcf230ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, اقتصاد

المركزي اللبناني: نأمل في جميع 15 مليار دولار عبر الاتفاق مع صندوق النقد

17:29 GMT 08.04.2022
© AP Photo / Hussein Mallaمصرف لبنان المركزي في بيروت
مصرف لبنان المركزي في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبرTelegram
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الجمعة، بيروت تأمل في جمع 15 مليار دولار في شكل منح وقروض من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سواء عبر الصندوق نفسه أو ومؤسسات دولية أخرى.
تصريحات سلامة التي أدلى بها لشبكة "سكاي نيوز" جاءت بعدما قال الصندوق، الخميس، إنه توصل إلى مسودة اتفاق تمويل مع لبنان، لكن بيروت بحاجة إلى تفعيل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية أولا قبل أن يقرر مجلس إدارته ما إذا كانت سيوافق على الصفقة.
في وقت سابق اليوم، قال سلامة أيضا لوكالة "رويترز" إنه يأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء مع لبنان، من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج.
مصرف لبنان، نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
لبنان يتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار
أمس, 14:56 GMT
ووصف هذا الاتفاق بأنه "حدث إيجابي للبنان"، مضيفا: "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسهم في توحيد سعر الصرف. إن المصرف المركزي تعاون وسهل المهمة".
رحبت جمعية مصارف لبنان، اليوم الجمعة، بتوقيع اتفاق مبدئي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء يمهد الطريق لحزمة إنقاذ مالي مقابل مجموعة من الإصلاحات.
وقالت الجمعية في بيان إنها تتوقع أن تشمل الخطة "توزيعا عادلا" للخسائر التي يتكبدها القطاع المصرفي على الحكومة ومصرف لبنان المركزي بهدف تعزيز عملية استعادة المودعين لودائعهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ44 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала