https://arabic.sputniknews.com/20220408/المركزي-اللبناني-نأمل-في-جميع-15-مليار-دولار-عبر-الاتفاق-مع-صندوق-النقد-1060986674.html
المركزي اللبناني: نأمل في جميع 15 مليار دولار عبر الاتفاق مع صندوق النقد
المركزي اللبناني: نأمل في جميع 15 مليار دولار عبر الاتفاق مع صندوق النقد
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الجمعة، بيروت تأمل في جمع 15 مليار دولار في شكل منح وقروض من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سواء عبر الصندوق... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T17:29+0000
2022-04-08T17:29+0000
2022-04-08T17:29+0000
أخبار لبنان
اقتصاد
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تصريحات سلامة التي أدلى بها لشبكة "سكاي نيوز" جاءت بعدما قال الصندوق، الخميس، إنه توصل إلى مسودة اتفاق تمويل مع لبنان، لكن بيروت بحاجة إلى تفعيل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية أولا قبل أن يقرر مجلس إدارته ما إذا كانت سيوافق على الصفقة.في وقت سابق اليوم، قال سلامة أيضا لوكالة "رويترز" إنه يأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء مع لبنان، من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج.ووصف هذا الاتفاق بأنه "حدث إيجابي للبنان"، مضيفا: "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسهم في توحيد سعر الصرف. إن المصرف المركزي تعاون وسهل المهمة".رحبت جمعية مصارف لبنان، اليوم الجمعة، بتوقيع اتفاق مبدئي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء يمهد الطريق لحزمة إنقاذ مالي مقابل مجموعة من الإصلاحات.وقالت الجمعية في بيان إنها تتوقع أن تشمل الخطة "توزيعا عادلا" للخسائر التي يتكبدها القطاع المصرفي على الحكومة ومصرف لبنان المركزي بهدف تعزيز عملية استعادة المودعين لودائعهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/لبنان-يتوصل-لاتفاق-مع-صندوق-النقد-الدولي-بشأن-قرض-بقيمة-3-مليارات-دولار-1060947252.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, اقتصاد
المركزي اللبناني: نأمل في جميع 15 مليار دولار عبر الاتفاق مع صندوق النقد
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قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الجمعة، بيروت تأمل في جمع 15 مليار دولار في شكل منح وقروض من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سواء عبر الصندوق نفسه أو ومؤسسات دولية أخرى.
تصريحات سلامة التي أدلى بها لشبكة "سكاي نيوز" جاءت بعدما قال الصندوق، الخميس، إنه توصل إلى مسودة اتفاق تمويل
مع لبنان، لكن بيروت بحاجة إلى تفعيل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية أولا قبل أن يقرر مجلس إدارته ما إذا كانت سيوافق على الصفقة.
في وقت سابق اليوم، قال سلامة أيضا لوكالة "رويترز" إنه يأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء مع لبنان، من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج.
ووصف هذا الاتفاق بأنه "حدث إيجابي للبنان"، مضيفا: "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسهم في توحيد سعر الصرف
. إن المصرف المركزي تعاون وسهل المهمة".
رحبت جمعية مصارف لبنان، اليوم الجمعة، بتوقيع اتفاق مبدئي
بين الحكومة وصندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء يمهد الطريق لحزمة إنقاذ مالي مقابل مجموعة من الإصلاحات.
وقالت الجمعية في بيان إنها تتوقع أن تشمل الخطة "توزيعا عادلا" للخسائر التي يتكبدها القطاع المصرفي على الحكومة ومصرف لبنان المركزي بهدف تعزيز عملية استعادة المودعين لودائعهم.