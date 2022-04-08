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رئيس وزراء إسرائيل يعطي قوات الأمن "الحرية الكاملة للتحرك" بعد هجوم مميت في تل أبيب
رئيس وزراء إسرائيل يعطي قوات الأمن "الحرية الكاملة للتحرك" بعد هجوم مميت في تل أبيب
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الجمعة، إعطاء قوات الأمن "الحرية الكاملة للتحرك" بعد هجوم مميت نفذه فلسطيني في قلب مدينة تل أبيب، الليلة... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T12:04+0000
2022-04-08T12:05+0000
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وقال بينيت في مؤتمر صحافي خاطب فيه أيضا المواطنين وبجانبه وزير الدفاع بيني غانتس: "نعطي الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وجميع القوى الأمنية الحرية الكاملة للعمل من أجل القضاء على الإرهاب".وأضاف: "لن يكون لهذه الحرب حدود. نحن في فترة صعبة ومليئة بالتحديات قد تطول. الانتفاضة الفلسطينية الثانية استمرت سنوات لكننا انتصرنا في النهاية".وتابع: "موجة الإرهاب الفردي استمرت في 2015 لأكثر من عام ودفعنا ثمنا خمسين ضحية قتلوا بجرائمهم، لكننا في النهاية انتصرنا".وأكد رئيس الوزراء الاسرائيلي "هذه المرة أيضا سنفوز"، مشددا على أن "الهجمات الإرهابية من دون بنية تحتية تنظيمية تشكل تحديا كبيرا للنظام الأمني، لكننا سننتصر".وكان فلسطيني من مخيم جنين يدعى رعد فتحي حازم (29 عاما) فتح النار حوالي الساعة 21:00 (18:00 بتوقيت غرينيتش) في شارع ديزنغوف وهو شريان في وسط المدينة الساحلية، ما أسفر عن مقتل شخصين وجرح نحو عشرة آخرين إصابات بعضهم خطيرة.وقالت الشرطة والأجهزة الأمنية الجمعة إنه تم القضاء عليه.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/موقع-عبري-تل-أبيب-تعيش-حالة-صدمة-والخوف-يسيطر-على-شوارعها-فيديو-وصور-1060966356.html
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أخبار إسرائيل اليوم, العالم

رئيس وزراء إسرائيل يعطي قوات الأمن "الحرية الكاملة للتحرك" بعد هجوم مميت في تل أبيب

12:04 GMT 08.04.2022 (تم التحديث: 12:05 GMT 08.04.2022)
© REUTERS / NIR ELIASرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / NIR ELIAS
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الجمعة، إعطاء قوات الأمن "الحرية الكاملة للتحرك" بعد هجوم مميت نفذه فلسطيني في قلب مدينة تل أبيب، الليلة الماضية.
وقال بينيت في مؤتمر صحافي خاطب فيه أيضا المواطنين وبجانبه وزير الدفاع بيني غانتس: "نعطي الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وجميع القوى الأمنية الحرية الكاملة للعمل من أجل القضاء على الإرهاب".
وأضاف: "لن يكون لهذه الحرب حدود. نحن في فترة صعبة ومليئة بالتحديات قد تطول. الانتفاضة الفلسطينية الثانية استمرت سنوات لكننا انتصرنا في النهاية".
خبراء الطب الشرعي يحققون في موقع هجوم إطلاق نار في شارع ديزنغوف في وسط مدينة تل أبيب الساحلية على البحر المتوسط في إسرائيل، 7 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
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08:30 GMT
وتابع: "موجة الإرهاب الفردي استمرت في 2015 لأكثر من عام ودفعنا ثمنا خمسين ضحية قتلوا بجرائمهم، لكننا في النهاية انتصرنا".
وأكد رئيس الوزراء الاسرائيلي "هذه المرة أيضا سنفوز"، مشددا على أن "الهجمات الإرهابية من دون بنية تحتية تنظيمية تشكل تحديا كبيرا للنظام الأمني، لكننا سننتصر".

وحذر قائلا: "أعداؤنا سيبحثون عن كل ثغرة ويستغلون كل فرصة لضربنا".

وكان فلسطيني من مخيم جنين يدعى رعد فتحي حازم (29 عاما) فتح النار حوالي الساعة 21:00 (18:00 بتوقيت غرينيتش) في شارع ديزنغوف وهو شريان في وسط المدينة الساحلية، ما أسفر عن مقتل شخصين وجرح نحو عشرة آخرين إصابات بعضهم خطيرة.
وقالت الشرطة والأجهزة الأمنية الجمعة إنه تم القضاء عليه.
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