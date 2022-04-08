موقع عبري: تل أبيب تعيش حالة صدمة والخوف يسيطر على شوارعها... فيديو وصور
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIخبراء الطب الشرعي يحققون في موقع هجوم إطلاق نار في شارع ديزنغوف في وسط مدينة تل أبيب الساحلية على البحر المتوسط في إسرائيل، 7 نيسان/ أبريل 2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
أكد موقع إلكتروني عبري أن مدينة تل أبيب تعيش حالة صدمة والخوف يسيطر على شوارعها، في أعقاب عملية إطلاق نار في المدينة، مساء أمس الخميس.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، صباح اليوم الجمعة، أن سكان مدينة تل أبيب يعيشون في هذه الآونة لحظات حرجة ومقلقة، حيث يسيطر عليهم حالة من الصدمة والخوف يسود أرجاء المدينة، ولا يدري سكانها ماذا يفعلون غدا.
תל אביב מנסה להתאושש ביום אחרי הפיגוע. עוברים ושבים נעצרים במדרכה המשקיפה על האילקה בר, מניחים זרי פרחים ומדליקים נר זיכרון. צעירים שהיו עדים לירי חזרו לאסוף חפצים שנותרו מאחור במנוסה. ״דם יהודי אינו הפקר", כתבו שניים מהם על שלט שתלו pic.twitter.com/AezyGe0I48— אורי סלע Uri Sela (@uri_sela) April 8, 2022
ونقل الموقع عن بعض المواطنين الإسرائيليين الذين تجمعوا حول حانة "بار" في شارع ديزنغوف في مدينة تل أبيب، وهو المكان الذي شهد مقتل اثنين وإصابة 15 آخرين، إصابة بعضهم خطيرة، أنهم في حالة خوف ورعب جراء ما جرى، ويعيشون لحظات حرجة تخوفا من مستقبلهم.
ووضع الحضور أكاليل من الزهور حول السور المغطى للبار "الحانة" والذي طوقت به الشرطة الإسرائيلية المكان، ونثروا بعض الشموع على أرواح القتلى، حيث أكد بعضهم أنهم جاءوا لجمع بقايا حاجياتهم التي تركوها أمس فور قيام الفلسطيني، رعد حازم، من مدينة جنين في الضفة الغربية ويبلغ من العمر 29 عاما، بعمليته في تل أبيب، أمس الخميس.
הנרצחים בפיגוע הירי בדיזנגוף בתל אביב: חברים מכפר סבא שבילו בבר "אילקה" @uri_sela pic.twitter.com/Ajl2kNfDij— וואלה! (@WallaNews) April 8, 2022
وأكد الإسرائيلي عاميت (25 عاما) أنه حضر إلى مكان الحادث لجلب "الاسكوتر" الكهربائي الخاص به، والذي تركه هاربا من مكان الحادث، أمس، موضحا أنه لم يتوقع وجود الكثير من المواطنين الإسرائيليين في المكان، مشيرا إلى أنه لا يعرف ماذا سيحدث غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع آخر.
وقُتل شخصان وأصيب 15 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، حسبما أفادت هيئة نجمة داوود الحمراء التابعة لسلطات الإسعاف الإسرائيلية.
ההליכה בדיזנגוף, הירי בבר, הבריחה וחילופי האש עם שב"כ: הפיגוע בתל אביב דקה אחר דקה @uri_sela @Heller_shlomi @amirbohbot https://t.co/4VXfXzfTzd pic.twitter.com/W0IrfmR4Ny— וואלה! (@WallaNews) April 8, 2022
وقالت الشرطة ومسؤولو مستشفى في إسرائيل إن مسلحا من عرب إسرائيل قتل شخصين على الأقل في هجوم على حانة في شارع رئيسي في تل أبيب، الخميس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة هزت إسرائيل.
وتصاعدت وتيرة الهجمات داخل المدن الإسرائيلية في الأيام الماضية، واستخدم خلالها الأسلحة النارية، متسببة في سقوط العديد من القتلى والجرحى، وسط مخاوف من تصعيد متبادل بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية المسلحة.
רון כהן, חובש איחוד הצלה שטיפל בפצועי הפיגוע מתאר את שראה: "צרחות, כאוס מטורף, כשזה מגיע אליך לבית זה לא פשוט"@atayshalev6 @NavehDromi #שישי_בוקר pic.twitter.com/fcplOtzWn1— עכשיו 14 (@Now14Israel) April 8, 2022
وقتل في إسرائيل، خلال أسبوع واحد، 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك. فيما قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.
أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.