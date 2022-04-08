https://arabic.sputniknews.com/20220408/لبنان-لدينا-ثاني-أكبر-احتياطي-من-الذهب-بين-الدول-العربية-286-طنا-1060990487.html
لبنان: لدينا ثاني أكبر احتياطي من الذهب بين الدول العربية... 286 طنا
لبنان: لدينا ثاني أكبر احتياطي من الذهب بين الدول العربية... 286 طنا
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الجمعة، إن احتياط الذهب لدى البنك بلغت قيمته 17.547 مليار دولار أمريكي حتى نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T19:54+0000
2022-04-08T19:54+0000
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ووفقا لمحافظ البنك المركزي فإن هذه القيمة تجعل لبنان يحافظ على مركزه كصاحب ثاني أكبر احتياط من الذهب في المنطقة العربية بثروة تقدر بحوالي 286 طنا من الذهب.وقال سلامة في تصريح لمدير مكتب "وكالة أنباء الشرق الأوسط" في لبنان، إن إجمالي الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية بلغ 12 مليارا و748 مليون دولار حتى نهاية شهر فبراير الماضي.وأضاف أن حجم محفظة الأوراق المالية المملوكة لمصرف لبنان بلغت حتى نهاية شهر فبراير 4 مليارات و197 مليون دولار، والتي تشمل سندات اليورو بزيادة طفيفة عن شهر يناير/ كانون الثاني.وأوضح أن تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج بلغت نحو 6 مليارات و400 مليون دولار خلال عام 2021، مشيرا إلى أن ما أصاب القطاع المالي بلبنان "قيد المعالجة في خطة التعافي التي يجري إعدادها من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي".وشدد سلامة على أن ما جرى تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح، مؤكدا أن المصرف يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر في ذلك، على الرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/المركزي-اللبناني-نأمل-في-جميع-15-مليار-دولار-عبر-الاتفاق-مع-صندوق-النقد-1060986674.html
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اقتصاد, أخبار لبنان, لبنان
لبنان: لدينا ثاني أكبر احتياطي من الذهب بين الدول العربية... 286 طنا
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قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الجمعة، إن احتياط الذهب لدى البنك بلغت قيمته 17.547 مليار دولار أمريكي حتى نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي.
ووفقا لمحافظ البنك المركزي
فإن هذه القيمة تجعل لبنان يحافظ على مركزه كصاحب ثاني أكبر احتياط من الذهب في المنطقة العربية بثروة تقدر بحوالي 286 طنا من الذهب.
وقال سلامة في تصريح لمدير مكتب "وكالة أنباء الشرق الأوسط" في لبنان، إن إجمالي الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية بلغ 12 مليارا و748 مليون دولار حتى نهاية شهر فبراير الماضي.
وأضاف أن حجم محفظة الأوراق المالية المملوكة لمصرف لبنان بلغت حتى نهاية شهر فبراير 4 مليارات و197 مليون دولار، والتي تشمل سندات اليورو بزيادة طفيفة عن شهر يناير/ كانون الثاني.
وأوضح أن تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج بلغت نحو 6 مليارات و400 مليون دولار خلال عام 2021، مشيرا إلى أن ما أصاب القطاع المالي بلبنان "قيد المعالجة في خطة التعافي التي يجري إعدادها من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
".
وشدد سلامة على أن ما جرى تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح، مؤكدا أن المصرف يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر في ذلك، على الرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان.