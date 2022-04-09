https://arabic.sputniknews.com/20220409/اختصاصي-يشرح-مدى-تأثير-الكافيين-عند-مزجه-مع-الكحول-1061005557.html
اختصاصي يشرح مدى تأثير الكافيين عند مزجه مع الكحول
اختصاصي يشرح مدى تأثير الكافيين عند مزجه مع الكحول
تحدث يفغيني بريون، كبير الأطباء النفسيين المتخصصين في علم المخدرات في وزارة الصحة الروسية وإدارة الصحة في موسكو، عن مدى تأثير الكافيين عند مزجه مع الكحول. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T11:31+0000
2022-04-09T11:31+0000
2022-04-09T11:31+0000
علوم
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وقال بريون لـ "سبوتنيك": "فيما يتعلق بخلط الكحول مع المشروبات المحتوية على الكافيين، يجب أن تدرك أن الكافيين يمكن أن يخفي تأثير الكحول، ويجعل الشخص يستهلك كمية أكبر، ما يحمل بالتالي مخاطر صحية أكبر.وأشار بريون إلى أن الجمع بين الكحول والكافيين يزيد من احتمالية تأثر الجهاز العصبي، مما يؤدي بدوره إلى زيادة المخاطر، من ضمنها الموت من سكتة قلبية".وتابع بريون: "عدد السعرات الحرارية يعتمد على قوة الكحول، فكلما زادت القوة زادت السعرات الحرارية والعكس صحيح.. بالإضافة إلى أن الكحول تقلل من معدل حرق الدهون وتسهم في تراكمها. ويمكن أن تؤدي زيادة الشهية عند تناول المشروبات الكحولية إلى الإفراط في الأكل".يذكر أن الكافيين هو مادة بلورية عديمة اللون، وقلوية، وقريبة من البورين، تعتبر مادة منبهة ومنشطة، يوجد الكافيين في الشاي، والقهوة، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والكاكاو والشوكلاته، ويدخل الكافيين في تركيب بعض الأدوية مثل مثبطات الشهية، ومسكنات الألم، والأدوية الباردة، والمضادات الحيوية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
اختصاصي يشرح مدى تأثير الكافيين عند مزجه مع الكحول
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تحدث يفغيني بريون، كبير الأطباء النفسيين المتخصصين في علم المخدرات في وزارة الصحة الروسية وإدارة الصحة في موسكو، عن مدى تأثير الكافيين عند مزجه مع الكحول.
وقال بريون لـ "سبوتنيك": "فيما يتعلق بخلط الكحول مع المشروبات
المحتوية على الكافيين، يجب أن تدرك أن الكافيين يمكن أن يخفي تأثير الكحول، ويجعل الشخص يستهلك كمية أكبر، ما يحمل بالتالي مخاطر صحية أكبر.
وأشار بريون إلى أن الجمع بين الكحول والكافيين يزيد من احتمالية تأثر الجهاز العصبي، مما يؤدي بدوره إلى زيادة المخاطر، من ضمنها الموت من سكتة قلبية".
وتابع بريون: "عدد السعرات الحرارية يعتمد على قوة الكحول
، فكلما زادت القوة زادت السعرات الحرارية والعكس صحيح.. بالإضافة إلى أن الكحول تقلل من معدل حرق الدهون وتسهم في تراكمها. ويمكن أن تؤدي زيادة الشهية عند تناول المشروبات الكحولية إلى الإفراط في الأكل".
يذكر أن الكافيين هو مادة بلورية عديمة اللون، وقلوية، وقريبة من البورين، تعتبر مادة منبهة ومنشطة، يوجد الكافيين في الشاي، والقهوة، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والكاكاو والشوكلاته، ويدخل الكافيين في تركيب بعض الأدوية مثل مثبطات الشهية، ومسكنات الألم، والأدوية الباردة، والمضادات الحيوية.