عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220409/اختصاصي-يشرح-مدى-تأثير-الكافيين-عند-مزجه-مع-الكحول-1061005557.html
اختصاصي يشرح مدى تأثير الكافيين عند مزجه مع الكحول
اختصاصي يشرح مدى تأثير الكافيين عند مزجه مع الكحول
تحدث يفغيني بريون، كبير الأطباء النفسيين المتخصصين في علم المخدرات في وزارة الصحة الروسية وإدارة الصحة في موسكو، عن مدى تأثير الكافيين عند مزجه مع الكحول. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T11:31+0000
2022-04-09T11:31+0000
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101549/16/1015491677_0:132:2464:1518_1920x0_80_0_0_b24e7c14b19b1c424309a5e815322de7.jpg
وقال بريون لـ "سبوتنيك": "فيما يتعلق بخلط الكحول مع المشروبات المحتوية على الكافيين، يجب أن تدرك أن الكافيين يمكن أن يخفي تأثير الكحول، ويجعل الشخص يستهلك كمية أكبر، ما يحمل بالتالي مخاطر صحية أكبر.وأشار بريون إلى أن الجمع بين الكحول والكافيين يزيد من احتمالية تأثر الجهاز العصبي، مما يؤدي بدوره إلى زيادة المخاطر، من ضمنها الموت من سكتة قلبية".وتابع بريون: "عدد السعرات الحرارية يعتمد على قوة الكحول، فكلما زادت القوة زادت السعرات الحرارية والعكس صحيح.. بالإضافة إلى أن الكحول تقلل من معدل حرق الدهون وتسهم في تراكمها. ويمكن أن تؤدي زيادة الشهية عند تناول المشروبات الكحولية إلى الإفراط في الأكل".يذكر أن الكافيين هو مادة بلورية عديمة اللون، وقلوية، وقريبة من البورين، تعتبر مادة منبهة ومنشطة، يوجد الكافيين في الشاي، والقهوة، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والكاكاو والشوكلاته، ويدخل الكافيين في تركيب بعض الأدوية مثل مثبطات الشهية، ومسكنات الألم، والأدوية الباردة، والمضادات الحيوية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101549/16/1015491677_134:0:2331:1648_1920x0_80_0_0_b491f50f7babb59a241d027640c6e0d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم

اختصاصي يشرح مدى تأثير الكافيين عند مزجه مع الكحول

11:31 GMT 09.04.2022
© AFP 2022 / Mustafa Ozeraمشروب "العرق"
مشروب العرق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© AFP 2022 / Mustafa Ozera
تابعنا عبرTelegram
تحدث يفغيني بريون، كبير الأطباء النفسيين المتخصصين في علم المخدرات في وزارة الصحة الروسية وإدارة الصحة في موسكو، عن مدى تأثير الكافيين عند مزجه مع الكحول.
وقال بريون لـ "سبوتنيك": "فيما يتعلق بخلط الكحول مع المشروبات المحتوية على الكافيين، يجب أن تدرك أن الكافيين يمكن أن يخفي تأثير الكحول، ويجعل الشخص يستهلك كمية أكبر، ما يحمل بالتالي مخاطر صحية أكبر.
وأشار بريون إلى أن الجمع بين الكحول والكافيين يزيد من احتمالية تأثر الجهاز العصبي، مما يؤدي بدوره إلى زيادة المخاطر، من ضمنها الموت من سكتة قلبية".
وتابع بريون: "عدد السعرات الحرارية يعتمد على قوة الكحول، فكلما زادت القوة زادت السعرات الحرارية والعكس صحيح.. بالإضافة إلى أن الكحول تقلل من معدل حرق الدهون وتسهم في تراكمها. ويمكن أن تؤدي زيادة الشهية عند تناول المشروبات الكحولية إلى الإفراط في الأكل".
يذكر أن الكافيين هو مادة بلورية عديمة اللون، وقلوية، وقريبة من البورين، تعتبر مادة منبهة ومنشطة، يوجد الكافيين في الشاي، والقهوة، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والكاكاو والشوكلاته، ويدخل الكافيين في تركيب بعض الأدوية مثل مثبطات الشهية، ومسكنات الألم، والأدوية الباردة، والمضادات الحيوية.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ45 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала