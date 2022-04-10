https://arabic.sputniknews.com/20220410/الجيش-الروسي-يعلن-إحباط-محاولة-تهريب-قادة-آزوف-من-ماريوبول-اللجنة-العسكرية-الليبية-تعلق-أعمالها-1061042427.html

الجيش الروسي يعلن إحباط محاولة تهريب قادة "آزوف" من ماريوبول... اللجنة العسكرية الليبية تعلق أعمالها

الجيش الروسي يعلن إحباط محاولة تهريب قادة "آزوف" من ماريوبول... اللجنة العسكرية الليبية تعلق أعمالها

في الوقت الذي اتهمت فيه وزارة الدفاع الروسية، نظام كييف بأنه يحاول بكل الطرق إجلاء قادة نظام آزوف القومي والمقاتلين الأجانب من ماريوبول، أعلنت اللجنة العسكرية... 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T13:08+0000

2022-04-10T13:08+0000

2022-04-10T13:08+0000

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10-4 Sputnik World الجيش الروسي يعلن إحباط محاولة لتهريب قادة "آزوف" من ماريوبول

الجيش الروسي يصادر سفينة حاولت تهريب قادة "آزوف" من ماريوبولاتهمت وزارة الدفاع الروسية، نظام كييف بأنه يحاول بكل الطرق إجلاء قادة نظام آزوف القومي والمقاتلين الأجانب من ماريوبول.وأضافت في بيان أنه "في مساء يوم 8 أبريل/نيسان، جرت محاولة فاشلة لإجلاء قادة النازيين الأوكرانيين عن طريق البحر بهدف الإجلاء، حيث تم استخدام سفينة الشحن الأوكرانية "أباتشي"، المخصصة لميناء فاليتا وهي تحمل العلم المالطي".إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أن برلين أرسلت الحد الأقصى من الأسلحة والإمدادات العسكرية لأوكرانيا، مشيرة إلى توقفها حاليا عن إرسال المزيد.في هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، د. أمين أحطيط، إن استراتيجية الجيش الروسي من خلال دعم القوات الوطنية في إقليم دونباس حققت معظم أهدافها.وأوضح أن "نجاح استراتيجية الجيش الروسي في دونباس، أوصلت القوى القومية والنازية التي تدعي الدفاع عن إقليم دونباس إلى الحائط المسدود، لذلك هذه القوى بقياداتها تترك الميدان وتحاول الفرار مستغلةً سفناً تجاريةً و هو ما تنبه له الجيش الروسي".اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تعلق أعمالها و تدعو لإغلاق الطريق الساحلي بين الشرق والغربأعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، تعليق جميع أعمالها، على خلفية اتهامات وجهتها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالعمل على عرقلة عملها.وقالت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، في بيان، إن حكومة الدبيبة عمدت إلى عرقلة عمل اللجنة بعد نيلها ثقة البرلمان، متهمة الدبيبة بأنه نكث عهده بعدم الترشح للانتخابات، فضلا عن تعمده عدم صرف رواتب الجيش لمدة 4 أشهر.واتهمت اللجنة الدبيبة بعدم الانصياع لقرارات الشرعية ورفض تسليم السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب.في هذا الإطار، قال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، إن اللجنة العسكرية أعمالها مجمدة منذ أكثر من أربعة أو خمسة أشهر والسبب هو حكومة "عبد الحميد دبيبة" التي لا تعترف بها اللجنة ولا تعترف بقراراتها وكانت تعمل في كل الأحوال ضد هذه اللجنة وضد كل الإنجازات التي حققتها.وأضاف أن كل الإنجازات التي تحققت في ليبيا الآن أصبحت في مهب الريح من قبل بسبب هذه الحكومة، لكنه أكد أنه من المتوقع أن يكون هناك خطوات عملية تدفع مزيد من التأزيم، إذا لم يضغط المجتمع الدولي على الدبيبة لتسليم السلطة إلى الحكومة الشرعية الجديدة".فصائل عراقية مسلحة تعلن استعدادها تسليم أسلحتها شرط تشكيل الحكومة الجديدةأعلن رئيس هيئة " الحشد الشعبي" في العراق فالح الفياض، أن " الفصائل المسلحة، التي تُعرف بما يسمى فصائل "المقاومة" ستسلم أسلحتها لهيئة الحشد شرط تشكيل الحكومة الجديدة، وأيضا انسحاب القوات الأمريكية من العراق".وكان مقتدى الصدر الذي تصدرت كتلته الانتخابات البرلمانية الأخيرة، اشترط قبل نحو شهرين على قوى الإطار التنسيقي، المكونة من غالبية فصائل الحشد الشعبي، أن تسلم الفصائل المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة أسلحتها، مقابل إشراكهم في الحكومة.ودعا الحكيم جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة، وتسمية الكتلة الأكبر وفق ما نص عليه الدستور عبر القوى الممثلة للمكون الاجتماعي الأكبر.في هذا الصدد، قال المحلل السياسي أثير الشرع، إن هذا يدل على وجود نية لتعديل المسار السياسي وألا يكون هناك مزيد من الأزمات، وبالتالي ذهاب العراق إلى منزلق خطير جداً.وأضاف "أن مبادرة عمار الحكيم تعطي انطباعا أنه يجب أن تكون هناك تهدئة وتنازلات من جميع الأطراف، لذلك كان هناك ترحاب من كل الأطراف على مبادرة الحكيم وهناك قبول أيضاً بتقارب وجهات النظر بين كل الأطراف والمتنازعين".

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