https://arabic.sputniknews.com/20220410/الخارجية-الفلسطينية-منتقدة-تصريحات-بينيت-ترخيص-رسمي-بقتل-الفلسطينيين-1061045181.html
الخارجية الفلسطينية منتقدة تصريحات بينيت: ترخيص رسمي بقتل الفلسطينيين
الخارجية الفلسطينية منتقدة تصريحات بينيت: ترخيص رسمي بقتل الفلسطينيين
انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأخيرة، واصفة إياها بأنها تصريح رسمي بالقتل. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T13:50+0000
2022-04-10T13:50+0000
2022-04-10T13:50+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وحسب بيان صادر اليوم الأحد، عن وزارة الخارجية الفلسطينية نشرته وكالة الانباء الرسمية، وفا، أكدت أن "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت ترخيص رسمي بقتل الفلسطينيين، وأن على الإدارة الأميركية التوقف عندها".وقال البيان: "في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ارتكاب أبشع الانتهاكات والجرائم بحق أبناء شعبنا، عبر اجتياحات مُستمرة لمراكز المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما يصاحب ذلك من عمليات إعدام ميداني وإصابات بالرصاص الحي واعتقالات بالجملة وترهيب للمواطنين، وبشكل خاص ما يحدث في محافظة جنين، في هذا الوقت يخرج علينا رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت مُعترفا أنه يرسل جنوده لاجتياح المناطق الفلسطينية ويتفاخر بعدم وجود أية قيود أو تقييدات على (أنشطة) جيش الاحتلال في عدوانه المتواصل على أبناء شعبنا".وحمل بيان الوزارة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المواقف المعادية للشعب الفلسطيني وما ينتج عنها من انتهاكات وجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية".وطالب البيان الولايات المتحدة الأمريكية بـ "الانتباه لأقوال بينت التحريضية التي تصب الزيت على النار، خاصة وأن الولايات المتحدة مستمرة في دفاعها عن دولة الاحتلال ونظامها الاستعماري العنصري وتوفر لها الحماية والغطاء دون أية محددات أو ضوابط لسلوكياتها العدوانية".
https://arabic.sputniknews.com/20220410/نفتالي-بينيت-إسرائيل-تحولت-إلى-وضع-الهجوم-1061034965.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الخارجية الفلسطينية منتقدة تصريحات بينيت: ترخيص رسمي بقتل الفلسطينيين
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انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأخيرة، واصفة إياها بأنها تصريح رسمي بالقتل.
وحسب بيان صادر اليوم الأحد، عن وزارة الخارجية الفلسطينية نشرته وكالة الانباء الرسمية
، وفا، أكدت أن "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت ترخيص رسمي بقتل الفلسطينيين، وأن على الإدارة الأميركية التوقف عندها".
وقال البيان: "في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ارتكاب أبشع الانتهاكات والجرائم بحق أبناء شعبنا، عبر اجتياحات مُستمرة لمراكز المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما يصاحب ذلك من عمليات إعدام ميداني وإصابات بالرصاص الحي واعتقالات بالجملة وترهيب للمواطنين، وبشكل خاص
ما يحدث في محافظة جنين، في هذا الوقت يخرج علينا رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت مُعترفا أنه يرسل جنوده لاجتياح المناطق الفلسطينية ويتفاخر بعدم وجود أية قيود أو تقييدات على (أنشطة) جيش الاحتلال في عدوانه المتواصل على أبناء شعبنا".
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه التصريحات تعني "عدم وجود أية محرمات أو قوانين يمكنها أن تضبط سلوك جيش الاحتلال وتصرفات عناصره أثناء تلك الاجتياحات، في حين اعتمد بينت جُملة واسعة من القيود والعقوبات الجماعية التي فرضت بقوة الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل".
وحمل بيان الوزارة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المواقف المعادية للشعب الفلسطيني وما ينتج عنها من انتهاكات وجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية".
وطالب البيان الولايات المتحدة الأمريكية بـ "الانتباه لأقوال بينت التحريضية
التي تصب الزيت على النار، خاصة وأن الولايات المتحدة مستمرة في دفاعها عن دولة الاحتلال ونظامها الاستعماري العنصري وتوفر لها الحماية والغطاء دون أية محددات أو ضوابط لسلوكياتها العدوانية".