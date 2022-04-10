https://arabic.sputniknews.com/20220410/زوجة-أبو-جبل-توجه-رسالة-إلى-مروجي-الشائعات-1061048165.html

زوجة أبو جبل توجه رسالة إلى "مروجي الشائعات"

زوجة أبو جبل توجه رسالة إلى "مروجي الشائعات"

وجهت الجزائرية سمارة يحيى، زوجة حارس مرمى المنتخب المصري ونادي الزمالك محمد أبو جبل، رسالة إلى جمهورها. 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T15:25+0000

2022-04-10T15:25+0000

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تحدث زوجة أبو جبل، عن من وصفتهم بـ "مروجي الشائعات" حول علاقتها بنجم منتخب مصر، بحسب ما ذكره موقع "صدى البلد" المصري.وكتب سمارة يحيى، على "إنستغرام" رسالة قالت فيها "حسبي الله ونعم الوكيل في من قال عني شيئا ليس بي".ولفتت إلى أنها قالت في وقت سابق إنها ستتحدث في الوقت المناسب، مضيفة: "لكن البعض يريد التدخل في حياتها الشخصية عن طريق مراسلة عائلتها".وأكدت زوجة أبو جبل أنها الوحيدة التي تعرف تفاصيل ما تمر به، مشيرة إلى أنها تعاني مما وصفته بـ "الدمار والاكتئاب النفسي".واعتبر سمارة يحيى إنه لا توجد امرأة تريد هدم أسرتها إلا إذا تعرضت للأذى بصورة جعلتها تواجه وضعا مبكيا.وتابعت: "لا أريد الدخول في تفاصيل على أي شخص"، مشيرة إلى أنها تربت على تحمل الخسارة والفراق دون أن تتسبب في إيذاء لأي شخص.وفي وقت سابق، علقت سمارة على أنباء طلاقها من محمد أبو جبل بالقول: "كلام كثير في خاطري تصريحات وإشاعات كاذبة وناس استغلت الموقف وأذونني"، مضيفة: "كل هذا راح يجي التوقيت المناسب ونتكلم فيه حطوا في بالكم أني جزائرية حرة والجزائرية عمرها ما طيح الحمد الله، كلام من تجارب ودروس تعلمتها في حياتي".وألغى محمد أبو جبل متابعة حساب سمارة يحيى على "إنستغرام" وهي الخطوة التي قابلتها سمارة يحيى ملكة جمال الجزائر بالمثل.وارتبط محمد أبو جبل بسمارة يحيى في أبريل/ نيسان 2021، ونال أبو جبل شهرة واسعة بعدما تألق في بطولة الأمم الأفريقية، التي استضافتها الكاميرون.

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