عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220410/زوجة-أبو-جبل-توجه-رسالة-إلى-مروجي-الشائعات-1061048165.html
زوجة أبو جبل توجه رسالة إلى "مروجي الشائعات"
زوجة أبو جبل توجه رسالة إلى "مروجي الشائعات"
وجهت الجزائرية سمارة يحيى، زوجة حارس مرمى المنتخب المصري ونادي الزمالك محمد أبو جبل، رسالة إلى جمهورها. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T15:25+0000
2022-04-10T15:25+0000
منوعات
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1057887848_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_e10fb49113d95f525c44a793cadb6adf.jpg
تحدث زوجة أبو جبل، عن من وصفتهم بـ "مروجي الشائعات" حول علاقتها بنجم منتخب مصر، بحسب ما ذكره موقع "صدى البلد" المصري.وكتب سمارة يحيى، على "إنستغرام" رسالة قالت فيها "حسبي الله ونعم الوكيل في من قال عني شيئا ليس بي".ولفتت إلى أنها قالت في وقت سابق إنها ستتحدث في الوقت المناسب، مضيفة: "لكن البعض يريد التدخل في حياتها الشخصية عن طريق مراسلة عائلتها".وأكدت زوجة أبو جبل أنها الوحيدة التي تعرف تفاصيل ما تمر به، مشيرة إلى أنها تعاني مما وصفته بـ "الدمار والاكتئاب النفسي".واعتبر سمارة يحيى إنه لا توجد امرأة تريد هدم أسرتها إلا إذا تعرضت للأذى بصورة جعلتها تواجه وضعا مبكيا.وتابعت: "لا أريد الدخول في تفاصيل على أي شخص"، مشيرة إلى أنها تربت على تحمل الخسارة والفراق دون أن تتسبب في إيذاء لأي شخص.وفي وقت سابق، علقت سمارة على أنباء طلاقها من محمد أبو جبل بالقول: "كلام كثير في خاطري تصريحات وإشاعات كاذبة وناس استغلت الموقف وأذونني"، مضيفة: "كل هذا راح يجي التوقيت المناسب ونتكلم فيه حطوا في بالكم أني جزائرية حرة والجزائرية عمرها ما طيح الحمد الله، كلام من تجارب ودروس تعلمتها في حياتي".وألغى محمد أبو جبل متابعة حساب سمارة يحيى على "إنستغرام" وهي الخطوة التي قابلتها سمارة يحيى ملكة جمال الجزائر بالمثل.وارتبط محمد أبو جبل بسمارة يحيى في أبريل/ نيسان 2021، ونال أبو جبل شهرة واسعة بعدما تألق في بطولة الأمم الأفريقية، التي استضافتها الكاميرون.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/سمارة-يحيى-ترد-على-أبو-جبل-أنا-جزائرية-حرة-وتوقعت-إجابة-أذكى-1058371278.html
https://arabic.sputniknews.com/20220207/زوجة-أبو-جبل-تتصدر-محركات-البحث-بعد-أنباء-انفصالهما-1058145970.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1057887848_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_b04d9ad228d5e667dbf2b9ca414e9e87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار مصر الآن

زوجة أبو جبل توجه رسالة إلى "مروجي الشائعات"

15:25 GMT 10.04.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYمحمد أبو جبل حارس منتخب مصر بعد الفوز على الكاميرون 3 فبراير 2022
محمد أبو جبل حارس منتخب مصر بعد الفوز على الكاميرون 3 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
تابعنا عبرTelegram
وجهت الجزائرية سمارة يحيى، زوجة حارس مرمى المنتخب المصري ونادي الزمالك محمد أبو جبل، رسالة إلى جمهورها.
تحدث زوجة أبو جبل، عن من وصفتهم بـ "مروجي الشائعات" حول علاقتها بنجم منتخب مصر، بحسب ما ذكره موقع "صدى البلد" المصري.
وكتب سمارة يحيى، على "إنستغرام" رسالة قالت فيها "حسبي الله ونعم الوكيل في من قال عني شيئا ليس بي".
ولفتت إلى أنها قالت في وقت سابق إنها ستتحدث في الوقت المناسب، مضيفة: "لكن البعض يريد التدخل في حياتها الشخصية عن طريق مراسلة عائلتها".
حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
سمارة يحيى ترد على أبو جبل: أنا جزائرية حرة وتوقعت إجابة أذكى
11 فبراير, 09:50 GMT
وأكدت زوجة أبو جبل أنها الوحيدة التي تعرف تفاصيل ما تمر به، مشيرة إلى أنها تعاني مما وصفته بـ "الدمار والاكتئاب النفسي".
واعتبر سمارة يحيى إنه لا توجد امرأة تريد هدم أسرتها إلا إذا تعرضت للأذى بصورة جعلتها تواجه وضعا مبكيا.
وتابعت: "لا أريد الدخول في تفاصيل على أي شخص"، مشيرة إلى أنها تربت على تحمل الخسارة والفراق دون أن تتسبب في إيذاء لأي شخص.
حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل أمام الكاميرون - أمم أفريقيا 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
زوجة أبو جبل تتصدر محركات البحث بعد أنباء انفصالهما
7 فبراير, 14:50 GMT
وفي وقت سابق، علقت سمارة على أنباء طلاقها من محمد أبو جبل بالقول: "كلام كثير في خاطري تصريحات وإشاعات كاذبة وناس استغلت الموقف وأذونني"، مضيفة: "كل هذا راح يجي التوقيت المناسب ونتكلم فيه حطوا في بالكم أني جزائرية حرة والجزائرية عمرها ما طيح الحمد الله، كلام من تجارب ودروس تعلمتها في حياتي".
وألغى محمد أبو جبل متابعة حساب سمارة يحيى على "إنستغرام" وهي الخطوة التي قابلتها سمارة يحيى ملكة جمال الجزائر بالمثل.
وارتبط محمد أبو جبل بسمارة يحيى في أبريل/ نيسان 2021، ونال أبو جبل شهرة واسعة بعدما تألق في بطولة الأمم الأفريقية، التي استضافتها الكاميرون.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российский военнослужащий в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ46 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала