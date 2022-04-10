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مفوضة حقوق الإنسان الروسية تعلن عودة 4 من موظفي "روساتوم" كانوا محتجزين كرهائن في أوكرانيا
مفوضة حقوق الإنسان الروسية تعلن عودة 4 من موظفي "روساتوم" كانوا محتجزين كرهائن في أوكرانيا
أعلنت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، تاتيانا موسكالكوفا، عودة أربعة من وظفي وكالة الطاقة الذرية الروسية "روساتوم"، كانوا قد احتجزوا كرهائن في أوكرانيا. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T14:20+0000
2022-04-10T14:21+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وفي بيان عبر تلغرام، اليوم الأحد، قالت موسكالكوفا، إن أربعة من موظفي وكالة الطاقة الذرية الروسية روساتوم احتجزوا رهائن في أوكرانيا وعادوا إلى روسيا.وأوضحت أن عملية تبادل للأسرى الروس والأوكرانيين تمت الليلة الماضية، لافتة إلى أن "من بينهم أربعة من موظفي روساتوم وجنودنا الشجعان. هبطوا في روسيا في وقت مبكر من صباح اليوم، وسيراهم ذووهم قريبًا".وقال متحدث باسم روساتوم للصحفيين "نؤكد أنهم عادوا ونشعر بالامتنان لكل من شارك في تحرير زملائنا، ونتوقع عودتهم إلى فريقهم بعد الراحة والتعافي".لكن الجانب الأوكراني احتجز الموظفين الأربعة، ولم يوافق على عودتهم، وظلوا داخل عربة سكة حديد بالمصنع حتى عودتهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/مدير-روساتوم-يعلق-على-إمكانية-الانتقال-إلى-المدفوعات-بالروبل-1060764881.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

مفوضة حقوق الإنسان الروسية تعلن عودة 4 من موظفي "روساتوم" كانوا محتجزين كرهائن في أوكرانيا

14:20 GMT 10.04.2022 (تم التحديث: 14:21 GMT 10.04.2022)
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روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلنت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، تاتيانا موسكالكوفا، عودة أربعة من وظفي وكالة الطاقة الذرية الروسية "روساتوم"، كانوا قد احتجزوا كرهائن في أوكرانيا.
وفي بيان عبر تلغرام، اليوم الأحد، قالت موسكالكوفا، إن أربعة من موظفي وكالة الطاقة الذرية الروسية روساتوم احتجزوا رهائن في أوكرانيا وعادوا إلى روسيا.
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وأوضحت أن عملية تبادل للأسرى الروس والأوكرانيين تمت الليلة الماضية، لافتة إلى أن "من بينهم أربعة من موظفي روساتوم وجنودنا الشجعان. هبطوا في روسيا في وقت مبكر من صباح اليوم، وسيراهم ذووهم قريبًا".

في السياق ذاته أكدت روساتوم عودة موظفيها الأربعة المحتجزين في أوكرانيا منذ الـ23 من فبراير/ شباط الماضي.

وقال متحدث باسم روساتوم للصحفيين "نؤكد أنهم عادوا ونشعر بالامتنان لكل من شارك في تحرير زملائنا، ونتوقع عودتهم إلى فريقهم بعد الراحة والتعافي".

يشار إلى أن عملية احتجاز الموظفين الأربعة تمت في الـ23 من فبراير، حينما كانوا يرافقون دفعة من الوقود النووي إلى Rivne NPP كما هو مقرر وما تنص عليه الالتزامات التعاقدية.

لكن الجانب الأوكراني احتجز الموظفين الأربعة، ولم يوافق على عودتهم، وظلوا داخل عربة سكة حديد بالمصنع حتى عودتهم.
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