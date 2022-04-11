https://arabic.sputniknews.com/20220411/البنتاغون-روسيا-تعزز-قواتها--في-دونباس-والجيش-الأوكراني-لا-يستطيع-استخدام-إس-400-1061087990.html
البنتاغون: روسيا تعزز قواتها في دونباس والجيش الأوكراني لا يستطيع استخدام "إس 400"
البنتاغون: روسيا تعزز قواتها في دونباس والجيش الأوكراني لا يستطيع استخدام "إس 400"
قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، إن روسيا بدأت العمل على تعزيز قواتها وتزويدها بالعتاد في منطقة دونباس. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T15:48+0000
2022-04-11T15:48+0000
2022-04-11T15:48+0000
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ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، فضل عدم ذكر اسمه، أن "الولايات المتحدة تعتقد بأن روسيا بدأت تعزيز وتزويد قواتها بالعتاد في منطقة دونباس".وزعم المسؤول الذي نقلت عنه الوكالة أن "واشنطن لا تعتقد مع ذلك أن هذا التحرك بداية هجوم جديد في المنطقة".وادعى المسؤول الأمريكي أن واشنطن "ليس لديها دليل على أن روسيا دمرت أيا من منظومات الدفاع الصاروخي (إس-300) في أوكرانيا".أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، سيطرة قوات دونيتسك على ميناء ماريويول.وقال بوشيلين، متحدثا إلى ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، في وقت سابق من اليوم، إن العمليات العسكرية ستستمر وسنقوم بتكثيف وتعزيز التقدم على الجبهات لتحرير أراضي الجمهورية في أقرب وقت ممكن.وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/قوات-دونيتسك-تسيطر-على-كامل-ميناء-ماريوبول--1061082447.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
البنتاغون: روسيا تعزز قواتها في دونباس والجيش الأوكراني لا يستطيع استخدام "إس 400"
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قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، إن روسيا بدأت العمل على تعزيز قواتها وتزويدها بالعتاد في منطقة دونباس.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، فضل عدم ذكر اسمه، أن "الولايات المتحدة تعتقد بأن روسيا بدأت تعزيز وتزويد قواتها بالعتاد في منطقة دونباس".
وزعم المسؤول الذي نقلت عنه الوكالة أن "واشنطن لا تعتقد مع ذلك أن هذا التحرك بداية هجوم جديد في المنطقة".
وحول أنباء تزويد أوكرانيا بنظام "إس 400" من بعض الدول التي تمتلكه، قال المسؤول، إن "الولايات المتحدة لا تعلم بوجود خطط لتزويد أوكرانيا بنظام (إس 400)، وتعتقد أن القوات الأوكرانية غير قادرة على استخدام هذه الأنظمة".
وادعى المسؤول الأمريكي أن واشنطن "ليس لديها دليل على أن روسيا دمرت أيا من منظومات الدفاع الصاروخي (إس-300) في أوكرانيا".
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، سيطرة قوات دونيتسك على ميناء ماريويول.
وقال بوشيلين على الهواء في القناة الأولى: "فيما يتعلق بميناء ماريوبول، فهو بالفعل تحت سيطرتنا".
وقال بوشيلين، متحدثا إلى ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، في وقت سابق من اليوم، إن العمليات العسكرية ستستمر وسنقوم بتكثيف وتعزيز التقدم على الجبهات لتحرير أراضي الجمهورية في أقرب وقت ممكن.
واعتبارا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.