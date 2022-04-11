https://arabic.sputniknews.com/20220411/انخفاض-أسعار-النفط-العالمية-بأكثر-من-5-بالمئة-1061076198.html
انخفاض أسعار النفط العالمية بأكثر من 5 بالمئة
انخفاض أسعار النفط العالمية بأكثر من 5 بالمئة
أظهرت بيانات التداول، بعد ظهر اليوم الاثنين، تسارع انخفاض أسعار النفط العالمية بــ 5 بالمئة. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T12:51+0000
2022-04-11T12:51+0000
2022-04-11T12:51+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104374/62/1043746242_0:192:2956:1855_1920x0_80_0_0_bf86bb149e58f5b7595da1b0e5fbd920.jpg
موسكو - سبوتنيك. وبحسب البيانات، فإنه اعتبارا من الساعة 15:08 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر يونيو لخام برنت بنسبة 4.4 بالمئة إلى 98.32 دولار للبرميل، وعقود مايو الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 4.67 بالمئة إلى 93.67 دولارًا. وقبل عدة دقائق انخفض كلا المؤشرين بأكثر من 5 بالمئة.وخلال التداول، انخفض سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 93 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 21 شباط/فبراير، وانخفض خام برنت إلى ما دون 98 دولارًا للمرة الأولى منذ 16 آذار/مارس.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/وكالة-الكويت-ترفع-سعر-بيع-النفط-الخام-لآسيا-في-مايو-إلى-مستويات-قياسية-1061057787.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104374/62/1043746242_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_b2a54c9f0ce5b4261ed36da0395b652a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أسعار النفط اليوم
انخفاض أسعار النفط العالمية بأكثر من 5 بالمئة
تابعنا عبر
أظهرت بيانات التداول، بعد ظهر اليوم الاثنين، تسارع انخفاض أسعار النفط العالمية بــ 5 بالمئة.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب البيانات، فإنه اعتبارا من الساعة 15:08 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة
لشهر يونيو لخام برنت بنسبة 4.4 بالمئة إلى 98.32 دولار للبرميل، وعقود مايو الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 4.67 بالمئة إلى 93.67 دولارًا. وقبل عدة دقائق انخفض كلا المؤشرين بأكثر من 5 بالمئة.
وخلال التداول، انخفض سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط
إلى ما دون 93 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 21 شباط/فبراير، وانخفض خام برنت إلى ما دون 98 دولارًا للمرة الأولى منذ 16 آذار/مارس.