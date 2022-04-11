https://arabic.sputniknews.com/20220411/لافروف-الاستفزازات-الأوكرانية-في-مدينة-بوتشا-وكراماتورسك-مشينة-1061071911.html
لافروف: الاستفزازات الأوكرانية في مدينتي بوتشا وكراماتورسك مشينة
لافروف: الاستفزازات الأوكرانية في مدينتي بوتشا وكراماتورسك مشينة
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الاستفزازات الأوكرانية في مدينتي بوتشا وكراماتورسك مشينة. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T11:23+0000
2022-04-11T11:23+0000
2022-04-11T11:50+0000
روسيا
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وقال لافروف خلال مقابلة "روسيا 24": "الاستفزازات في مدينتي بوتشا وكراماتورسك مشينة"، مؤكدا: "أعتقد أن الاستفزازات شائنة، حيث قدم جيشنا أدلة متعلقة بمواد الفيديو والحجج المتعلقة بالحادثة".وقال وزير الخارجية الروسي لافروف إنه بعد البيانات التي قدمتها روسيا "تم إسكات" الاستفزاز في كراماتورسك بسرعة كبيرة.وتابع لافروف قائلا: "يبدو أن الأدلة المقدمة هناك في نفس اليوم، بما في ذلك الحقائق الباليستية أسكتت الجميع بمن فيهم الذين حاولوا استثمار الموضوع".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا، قرب كييف.وصرحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، يوم الأحد، أنه "خلال الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني لأذى، وسكان المدينة كان مسموحًا لهم مغادرتها باتجاه الشمال".وأكدت الدفاع الروسية أن "الصور ومقاطع الفيديو في مدينة بوتشا الأوكرانية أُعدت خصيصا لوسائل إعلام غربية كما حدث مع مشفى الولادة في ماريوبول... وما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لافروف: الاستفزازات الأوكرانية في مدينتي بوتشا وكراماتورسك مشينة
11:23 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 11:50 GMT 11.04.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الاستفزازات الأوكرانية في مدينتي بوتشا وكراماتورسك مشينة.
وقال لافروف خلال مقابلة "روسيا 24": "الاستفزازات في مدينتي بوتشا وكراماتورسك مشينة"، مؤكدا: "أعتقد أن الاستفزازات شائنة، حيث قدم جيشنا أدلة متعلقة بمواد الفيديو والحجج المتعلقة بالحادثة".
وقال وزير الخارجية الروسي لافروف إنه بعد البيانات التي قدمتها روسيا "تم إسكات" الاستفزاز في كراماتورسك بسرعة كبيرة.
وتابع لافروف قائلا: "يبدو أن الأدلة المقدمة هناك في نفس اليوم، بما في ذلك الحقائق الباليستية أسكتت الجميع بمن فيهم الذين حاولوا استثمار الموضوع".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت بشكل قاطع الاتهامات
التي وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا، قرب كييف.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية
، في بيان، يوم الأحد، أنه "خلال الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني لأذى، وسكان المدينة كان مسموحًا لهم مغادرتها باتجاه الشمال".
وأكدت الدفاع الروسية
أن "الصور ومقاطع الفيديو في مدينة بوتشا الأوكرانية أُعدت خصيصا لوسائل إعلام غربية كما حدث مع مشفى الولادة في ماريوبول... وما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".