https://arabic.sputniknews.com/20220411/مهرجان-القاهرة-السينمائى-الدولي-يعلن-عن-موعد-انطلاق-الدورة-الـ-44-1061092275.html
مهرجان القاهرة السينمائى الدولي يعلن عن موعد انطلاق الدورة الـ 44
مهرجان القاهرة السينمائى الدولي يعلن عن موعد انطلاق الدورة الـ 44
حددت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي موعد الدورة رقم 44 التي تنطلق خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T18:31+0000
2022-04-11T18:31+0000
2022-04-11T18:31+0000
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1053604357_0:38:729:448_1920x0_80_0_0_4a2dc27f5645a1271e99c068afbb07d4.jpg
جاء ذلك وفقا لبيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه من المقرر انعقادها بدار الأوبرا المصرية، بينما يتم عرض الأفلام الفائزة بجوائز المسابقات الرسمية في اليوم التالي لحفل الختام.وقال الفنان المصري حسين فهمي، رئيس المهرجان إنه يجري العمل لتقديم دورة متميزة تليق بتاريخ المهرجان، بينما قال المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان إنهم بدأوا دعوة الأفلام المهمة التي نالت تقديرا دوليا.يذكر أن الدورة رقم 43 شهدت مشاركة 98 فيلما من 63 دولة وسط إقبال جماهيري كبير بعدد تذاكر تجاوز 40 ألف تذكرة.ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات الفنية في العالم العربي وإفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة "إيه" لدى الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/بقرار-من-وزيرة-الثقافة-المصرية-حسين-فهمي-يعود-لرئاسة-مهرجان-القاهرة-السينمائي-الدولي-1059938714.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1053604357_41:0:689:486_1920x0_80_0_0_e1ea09682cfe3cf6b440a39ee132fa20.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار الفنانين في مصر
مهرجان القاهرة السينمائى الدولي يعلن عن موعد انطلاق الدورة الـ 44
تابعنا عبر
حددت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي موعد الدورة رقم 44 التي تنطلق خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
جاء ذلك وفقا لبيان حصلت عليه "سبوتنيك
"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه من المقرر انعقادها بدار الأوبرا المصرية، بينما يتم عرض الأفلام الفائزة بجوائز المسابقات الرسمية في اليوم التالي لحفل الختام.
ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل للأفلام المشاركة اعتبارا من الـ 15 من مايو/ أيار المقبل حتى 15 أغسطس/ آب المقبل على الموقع الرسمي للمهرجان.
وقال الفنان المصري حسين فهمي، رئيس المهرجان
إنه يجري العمل لتقديم دورة متميزة تليق بتاريخ المهرجان، بينما قال المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان إنهم بدأوا دعوة الأفلام المهمة التي نالت تقديرا دوليا.
يذكر أن الدورة رقم 43 شهدت مشاركة 98 فيلما من 63 دولة وسط إقبال جماهيري كبير بعدد تذاكر تجاوز 40 ألف تذكرة.
ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات الفنية
في العالم العربي وإفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة "إيه" لدى الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس.