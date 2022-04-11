عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220411/مهرجان-القاهرة-السينمائى-الدولي-يعلن-عن-موعد-انطلاق-الدورة-الـ-44-1061092275.html
مهرجان القاهرة السينمائى الدولي يعلن عن موعد انطلاق الدورة الـ 44
مهرجان القاهرة السينمائى الدولي يعلن عن موعد انطلاق الدورة الـ 44
حددت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي موعد الدورة رقم 44 التي تنطلق خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T18:31+0000
2022-04-11T18:31+0000
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1053604357_0:38:729:448_1920x0_80_0_0_4a2dc27f5645a1271e99c068afbb07d4.jpg
جاء ذلك وفقا لبيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه من المقرر انعقادها بدار الأوبرا المصرية، بينما يتم عرض الأفلام الفائزة بجوائز المسابقات الرسمية في اليوم التالي لحفل الختام.وقال الفنان المصري حسين فهمي، رئيس المهرجان إنه يجري العمل لتقديم دورة متميزة تليق بتاريخ المهرجان، بينما قال المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان إنهم بدأوا دعوة الأفلام المهمة التي نالت تقديرا دوليا.يذكر أن الدورة رقم 43 شهدت مشاركة 98 فيلما من 63 دولة وسط إقبال جماهيري كبير بعدد تذاكر تجاوز 40 ألف تذكرة.ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات الفنية في العالم العربي وإفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة "إيه" لدى الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/بقرار-من-وزيرة-الثقافة-المصرية-حسين-فهمي-يعود-لرئاسة-مهرجان-القاهرة-السينمائي-الدولي-1059938714.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1053604357_41:0:689:486_1920x0_80_0_0_e1ea09682cfe3cf6b440a39ee132fa20.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار الفنانين في مصر

مهرجان القاهرة السينمائى الدولي يعلن عن موعد انطلاق الدورة الـ 44

18:31 GMT 11.04.2022
© Sputnik . Wael Magdiتوزيع جوائز الأفلام في مهرجان القاهرة السينمائي
توزيع جوائز الأفلام في مهرجان القاهرة السينمائي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Sputnik . Wael Magdi
تابعنا عبرTelegram
حددت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي موعد الدورة رقم 44 التي تنطلق خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
جاء ذلك وفقا لبيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه من المقرر انعقادها بدار الأوبرا المصرية، بينما يتم عرض الأفلام الفائزة بجوائز المسابقات الرسمية في اليوم التالي لحفل الختام.
ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل للأفلام المشاركة اعتبارا من الـ 15 من مايو/ أيار المقبل حتى 15 أغسطس/ آب المقبل على الموقع الرسمي للمهرجان.
وقال الفنان المصري حسين فهمي، رئيس المهرجان إنه يجري العمل لتقديم دورة متميزة تليق بتاريخ المهرجان، بينما قال المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان إنهم بدأوا دعوة الأفلام المهمة التي نالت تقديرا دوليا.
الممثل المصري حسين فهمي، خلال مهرجان القاهرة السينمائي الـ 39، مصر 21 نوفمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
بقرار من وزيرة الثقافة المصرية... حسين فهمي يعود لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
15 مارس, 15:43 GMT
يذكر أن الدورة رقم 43 شهدت مشاركة 98 فيلما من 63 دولة وسط إقبال جماهيري كبير بعدد تذاكر تجاوز 40 ألف تذكرة.
ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات الفنية في العالم العربي وإفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة "إيه" لدى الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала