https://arabic.sputniknews.com/20220412/الصين-تستخدم-نظام-ملاحة-بالأقمار-الصناعية-لزراعة-90-ألف-فدان-من-القطن-1061134155.html
الصين تستخدم نظام ملاحة بالأقمار الصناعية لزراعة 90 ألف فدان من القطن
الصين تستخدم نظام ملاحة بالأقمار الصناعية لزراعة 90 ألف فدان من القطن
تتوسع الصين في الاعتماد على التقنيات الحديثة لتطوير إنتاجها الزراعي خاصة في المحاصيل الرئيسية مثل محصول القطن. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T19:19+0000
2022-04-12T19:19+0000
2022-04-12T19:19+0000
منوعات
الصين
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وتبدأ في موسم الربيع زراعة محصول القطن على مساحات شاسعة في العديد من المناطق الصينية ومنها منطقة شينجيانغ.وتقول شبكة تلفزيون الصين الدولية إن زراعة القطن تجري على قدم وساق في أراضي منطقة شينجيانغ الواسعة مع حلول الربيع وارتفاع درجات الحرارة.ولفتت الشبكة إلى أن المزارعين يستخدمون آلات بذر حبوب روبوتية مجهزة بنظام بيدو للملاحة بالأقمار الصناعية.وتعمل تلك الآلات الروبوتية على زرع بذور القطن في الحقول بأسلوب تقني في غاية الدقة.ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد جانبا من عملية زراعة محصول القطن باستخدام المعدات الحديثة على مساحات تصل إلى نحو 90 ألف فدان.وتقول الشبكة إن استخدام هذه التقنيات يجعل معدل إنبات البذور أكثر من 90 في المئة ويوفر المياه بنسبة تزيد عن 90 في المئة.
https://arabic.sputniknews.com/20210222/السيسي-يصدر-توجيهات-عاجلة-للحكومة-بشأن-زراعة-القطن-المصري-1048183518.html
الصين
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصين
الصين تستخدم نظام ملاحة بالأقمار الصناعية لزراعة 90 ألف فدان من القطن
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تتوسع الصين في الاعتماد على التقنيات الحديثة لتطوير إنتاجها الزراعي خاصة في المحاصيل الرئيسية مثل محصول القطن.
وتبدأ في موسم الربيع زراعة محصول القطن على مساحات شاسعة في العديد من المناطق الصينية ومنها منطقة شينجيانغ.
وتقول شبكة تلفزيون الصين الدولية إن زراعة القطن تجري على قدم وساق في أراضي منطقة شينجيانغ الواسعة مع حلول الربيع وارتفاع درجات الحرارة.
ولفتت الشبكة إلى أن المزارعين يستخدمون آلات بذر حبوب روبوتية مجهزة بنظام بيدو للملاحة بالأقمار الصناعية.
وتعمل تلك الآلات الروبوتية على زرع بذور القطن
في الحقول بأسلوب تقني في غاية الدقة.
22 فبراير 2021, 16:40 GMT
ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد جانبا من عملية زراعة محصول
القطن باستخدام المعدات الحديثة على مساحات تصل إلى نحو 90 ألف فدان.
وتقول الشبكة إن استخدام هذه التقنيات
يجعل معدل إنبات البذور أكثر من 90 في المئة ويوفر المياه بنسبة تزيد عن 90 في المئة.