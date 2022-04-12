عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220412/خامنئي-المحادثات-النووية-تسير-بشكل-جيد-1061133280.html
خامنئي: المحادثات النووية "تسير بشكل جيد"
خامنئي: المحادثات النووية "تسير بشكل جيد"
قال المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 تتقدم، لكنه حث المسؤولين على عدم "وضع كل الرهانات... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T18:34+0000
2022-04-12T18:34+0000
العالم
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049073205_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_e39f489bea71c323c4d0479db0c20765.jpg
ووجه خامنئي تعليقاته التي نشرها موقعه الإلكتروني، لمسؤولين إيرانيين بمن فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي قائلا: "العمل يسير بشكل جيد في المفاوضات. لا تتوقفوا عن عملكم انتظارا لنتائج المفاوضات مهما كانت".تشارك إيران منذ عام في محادثات مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين بشكل مباشر، والولايات المتحدة بشكل غير مباشر، لإحياء الاتفاق النووي، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.خففت اتفاقية عام 2015 العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لضمان عدم تمكن طهران من تطوير سلاح نووي - وهو أمر نفته دائما.لكن انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق في عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية دفع إيران إلى التراجع عن التزاماتها.وقال المرشد الأعلى: "فريق التفاوض لدينا قاوم حتى الآن المطالب المفرطة للطرف الآخر وسيواصل القيام بذلك. الطرف الآخر نكث بوعوده (بالانسحاب من الاتفاق) ووصل الى طريق مسدود".
https://arabic.sputniknews.com/20220412/إيران-تؤكد-ضرورة-رفع-الحصار-عن-اليمن-ووقف-دائم-لإطلاق-النار-وتوفير-الأجواء-المناسبة-لحوار-يمني-يمني-1061105976.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049073205_0:0:1956:1467_1920x0_80_0_0_53daf1e9ce0993ff24e6b02f8bace15d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران, أخبار إيران

خامنئي: المحادثات النووية "تسير بشكل جيد"

18:34 GMT 12.04.2022
© REUTERS / Handoutالمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، 8 يناير2021
المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، 8 يناير2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / Handout
تابعنا عبرTelegram
قال المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 تتقدم، لكنه حث المسؤولين على عدم "وضع كل الرهانات على محادثات فيينا".
ووجه خامنئي تعليقاته التي نشرها موقعه الإلكتروني، لمسؤولين إيرانيين بمن فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي قائلا: "العمل يسير بشكل جيد في المفاوضات. لا تتوقفوا عن عملكم انتظارا لنتائج المفاوضات مهما كانت".
تشارك إيران منذ عام في محادثات مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين بشكل مباشر، والولايات المتحدة بشكل غير مباشر، لإحياء الاتفاق النووي، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
إيران تؤكد ضرورة رفع الحصار عن اليمن ووقف دائم لإطلاق النار وتوفير الأجواء المناسبة لحوار يمني يمني
08:43 GMT
خففت اتفاقية عام 2015 العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لضمان عدم تمكن طهران من تطوير سلاح نووي - وهو أمر نفته دائما.
لكن انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق في عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية دفع إيران إلى التراجع عن التزاماتها.
وقال المرشد الأعلى: "فريق التفاوض لدينا قاوم حتى الآن المطالب المفرطة للطرف الآخر وسيواصل القيام بذلك. الطرف الآخر نكث بوعوده (بالانسحاب من الاتفاق) ووصل الى طريق مسدود".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала