https://arabic.sputniknews.com/20220412/خامنئي-المحادثات-النووية-تسير-بشكل-جيد-1061133280.html
خامنئي: المحادثات النووية "تسير بشكل جيد"
خامنئي: المحادثات النووية "تسير بشكل جيد"
قال المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 تتقدم، لكنه حث المسؤولين على عدم "وضع كل الرهانات... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T18:34+0000
2022-04-12T18:34+0000
2022-04-12T18:34+0000
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ووجه خامنئي تعليقاته التي نشرها موقعه الإلكتروني، لمسؤولين إيرانيين بمن فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي قائلا: "العمل يسير بشكل جيد في المفاوضات. لا تتوقفوا عن عملكم انتظارا لنتائج المفاوضات مهما كانت".تشارك إيران منذ عام في محادثات مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين بشكل مباشر، والولايات المتحدة بشكل غير مباشر، لإحياء الاتفاق النووي، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.خففت اتفاقية عام 2015 العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لضمان عدم تمكن طهران من تطوير سلاح نووي - وهو أمر نفته دائما.لكن انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق في عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية دفع إيران إلى التراجع عن التزاماتها.وقال المرشد الأعلى: "فريق التفاوض لدينا قاوم حتى الآن المطالب المفرطة للطرف الآخر وسيواصل القيام بذلك. الطرف الآخر نكث بوعوده (بالانسحاب من الاتفاق) ووصل الى طريق مسدود".
https://arabic.sputniknews.com/20220412/إيران-تؤكد-ضرورة-رفع-الحصار-عن-اليمن-ووقف-دائم-لإطلاق-النار-وتوفير-الأجواء-المناسبة-لحوار-يمني-يمني-1061105976.html
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العالم, إيران, أخبار إيران
خامنئي: المحادثات النووية "تسير بشكل جيد"
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قال المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 تتقدم، لكنه حث المسؤولين على عدم "وضع كل الرهانات على محادثات فيينا".
ووجه خامنئي تعليقاته التي نشرها موقعه الإلكتروني، لمسؤولين إيرانيين بمن فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي قائلا: "العمل يسير بشكل جيد في المفاوضات
. لا تتوقفوا عن عملكم انتظارا لنتائج المفاوضات مهما كانت".
تشارك إيران منذ عام في محادثات مع فرنسا
وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين بشكل مباشر، والولايات المتحدة بشكل غير مباشر، لإحياء الاتفاق النووي، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
خففت اتفاقية عام 2015 العقوبات على إيران
مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لضمان عدم تمكن طهران من تطوير سلاح نووي - وهو أمر نفته دائما.
لكن انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق في عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية دفع إيران إلى التراجع عن التزاماتها.
وقال المرشد الأعلى: "فريق التفاوض لدينا قاوم حتى الآن المطالب المفرطة للطرف الآخر وسيواصل القيام بذلك. الطرف الآخر نكث بوعوده (بالانسحاب من الاتفاق) ووصل الى طريق مسدود".