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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/واشنطن-تعلن-تقديم-مساعدات-عسكرية-إضافية-لأوكرانيا-1061137062.html
واشنطن تعلن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا
واشنطن تعلن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا
أفاد مصدر مطلع، أن الإدارة الأمريكية ستعلن، يوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ 750 مليون دولار. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T21:58+0000
2022-04-12T21:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جمهورية لوغانسك الشعبية
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر: "من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ 750 مليون دولار".وأعلنت كندا، قبل أيام، أنها تعتزم تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار كندي (ما يساوي 397.190 مليون دولار أمريكي)، فضلا عن قروض بقيمة مليار دولار كندي (ما يساوي 794.380 مليون دولار أمريكي).وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/زيلينسكي-ينشر-صورة-لمعارض-أوكراني-كبير-مكبلا-بالقيود-1061133968.html
https://arabic.sputniknews.com/20220407/كندا-تقدم-مساعدات-عسكرية-إضافية-لأوكرانيا-1060958772.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جمهورية لوغانسك الشعبية

واشنطن تعلن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

21:58 GMT 12.04.2022 (تم التحديث: 21:59 GMT 12.04.2022)
© REUTERS / ROMAN BALUKأعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022.
أعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / ROMAN BALUK
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أفاد مصدر مطلع، أن الإدارة الأمريكية ستعلن، يوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ 750 مليون دولار.
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر: "من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ 750 مليون دولار".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، أوكرانيا، 4 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
زيلينسكي ينشر صورة لمعارض أوكراني كبير مكبلا بالقيود
19:02 GMT
وأعلنت كندا، قبل أيام، أنها تعتزم تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار كندي (ما يساوي 397.190 مليون دولار أمريكي)، فضلا عن قروض بقيمة مليار دولار كندي (ما يساوي 794.380 مليون دولار أمريكي).
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
قوات الجيش الأوكراني في منطقة سومي، أوكرانيا 7 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
كندا تقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا
7 أبريل, 21:37 GMT
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:52 GMT
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