https://arabic.sputniknews.com/20220413/أسعار-النفط-تعزز-مكاسبها-فوق-100-دولار-وسط-مخاوف-بشأن-الإمدادات-1061152004.html
أسعار النفط تعزز مكاسبها فوق 100 دولار وسط مخاوف بشأن الإمدادات
أسعار النفط تعزز مكاسبها فوق 100 دولار وسط مخاوف بشأن الإمدادات
عززت أسعار النفط مكاسبها فوق حاجز 100 دولار الذي تجاوزته مرة أخرى، مع تجدد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة عالميا وتخفيف القيود الوبائية في شنغهاي الصينية. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T10:40+0000
2022-04-13T10:40+0000
2022-04-13T10:40+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
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ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 1% إلى 105.69 دولار للبرميل، فيما زادت أسعار عقود خام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 0.85% إلى 101.45 دولار للبرميل، بحلول العاشرة بتوقيت غرينتش، وفقا لبيانات "بلومبيرغ".قال الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إنه يمكن لروسيا أن تزيد من استهلاكها للنفط والغاز والفحم في السوق المحلي، وفي الوقت نفسه، تكثف الإمدادات إلى مناطق أخرى من العالم (عوضا عن أوروبا).من جانبه قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، اليوم، إنه من الممكن أن تصل أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل، لكن من الصعب التنبؤ بتطورات الوضع الجيوسياسي والاقتصادي الحالي.انخفضت أسعار النفط في الأسبوع الماضي بضغط من عمليات سحب الولايات المتحدة وحلفائها من المخزونات الاستراتيجية، لكنها عاودت الارتفاع فوق حاجز 100 دولار للبرميل مرة أخرى الثلاثاء.خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء، من حجم توقعات إنتاج النفط من خارج المنظمة خلال عام 2022، ليبلغ 66.26 مليون برميل يوميا.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/وزير-الطاقة-الروسي-أسعار-النفط-قد-تصل-إلى-150-دولارا-للبرميل-1061138059.html
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اقتصاد, أسعار النفط اليوم
أسعار النفط تعزز مكاسبها فوق 100 دولار وسط مخاوف بشأن الإمدادات
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عززت أسعار النفط مكاسبها فوق حاجز 100 دولار الذي تجاوزته مرة أخرى، مع تجدد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة عالميا وتخفيف القيود الوبائية في شنغهاي الصينية.
ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 1% إلى 105.69 دولار للبرميل، فيما زادت أسعار عقود خام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 0.85% إلى 101.45 دولار للبرميل، بحلول العاشرة بتوقيت غرينتش، وفقا لبيانات "بلومبيرغ".
قال الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إنه يمكن لروسيا أن تزيد من استهلاكها للنفط والغاز والفحم في السوق المحلي، وفي الوقت نفسه، تكثف الإمدادات إلى مناطق أخرى
من العالم (عوضا عن أوروبا).
من جانبه قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، اليوم، إنه من الممكن أن تصل أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل، لكن من الصعب التنبؤ بتطورات الوضع الجيوسياسي والاقتصادي الحالي.
انخفضت أسعار النفط في الأسبوع الماضي بضغط من عمليات سحب الولايات المتحدة وحلفائها من المخزونات الاستراتيجية، لكنها عاودت الارتفاع فوق حاجز 100 دولار للبرميل مرة أخرى الثلاثاء.
خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء، من حجم توقعات إنتاج النفط
من خارج المنظمة خلال عام 2022، ليبلغ 66.26 مليون برميل يوميا.