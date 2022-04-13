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وزير الطاقة الروسي: أسعار النفط قد تصل إلى 150 دولارا للبرميل
وزير الطاقة الروسي: أسعار النفط قد تصل إلى 150 دولارا للبرميل
قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، اليوم الأربعاء، إنه من الممكن أن تصل أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل، لكن من الصعب التنبؤ بالتطورات في الوضع... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T02:03+0000
2022-04-13T02:03+0000
أخبار النفط الروسي
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موسكو - سبوتنيك. وقال شولجينوف في مقابلة مع صحيفة ازفستيا تعليقا على موضوع أسعار النفط في حال رفضت أوروبا استيراد البترول من روسيا: "نحن مستعدون لبيع النفط ومنتجاته لدول صديقة بأي نطاق سعري".وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/زيلينسكي-يحث-الاتحاد-الأوروبي-على-تحديد-مواعيد-نهائية-للتخلي-عن-الغاز-والنفط-الروسيين-1061107259.html
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أخبار النفط الروسي

وزير الطاقة الروسي: أسعار النفط قد تصل إلى 150 دولارا للبرميل

02:03 GMT 13.04.2022
© REUTERS / Raheb Homavandiمشاعل الغاز من منصة إنتاج النفط في حقول نفط سوروش
مشاعل الغاز من منصة إنتاج النفط في حقول نفط سوروش - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / Raheb Homavandi
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قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، اليوم الأربعاء، إنه من الممكن أن تصل أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل، لكن من الصعب التنبؤ بالتطورات في الوضع الجيوسياسي والاقتصادي الحالي.
موسكو - سبوتنيك. وقال شولجينوف في مقابلة مع صحيفة ازفستيا تعليقا على موضوع أسعار النفط في حال رفضت أوروبا استيراد البترول من روسيا: "نحن مستعدون لبيع النفط ومنتجاته لدول صديقة بأي نطاق سعري".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، أوكرانيا، 4 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
زيلينسكي يحث الاتحاد الأوروبي على تحديد مواعيد نهائية للتخلي عن الغاز والنفط الروسيين
أمس, 09:11 GMT
وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 15:52 GMT
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