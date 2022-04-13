https://arabic.sputniknews.com/20220413/بعد-اكتمال-قدراتها-النووية-كوريا-الشمالية-تحتفل-بمرور-10-سنوات-من-حكم-زعيمها-كيم-جونغ-أون-فيديو-1061154591.html
بعد اكتمال قدراتها النووية… كوريا الشمالية تحتفل بمرور 10 سنوات من حكم زعيمها كيم جونغ أون... فيديو
بعد اكتمال قدراتها النووية… كوريا الشمالية تحتفل بمرور 10 سنوات من حكم زعيمها كيم جونغ أون... فيديو
نشرت صحيفة صينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد احتفالات مجموعات من شباب كوريا الشمالية بمرور 10 سنوات على تولي زعيم البلاد كيم جونغ أون، للسلطة. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T11:41+0000
2022-04-13T11:41+0000
2022-04-13T11:41+0000
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ويظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته الصحيفة، اليوم الخميس، ويرجع تاريخه إلى يوم الـ 11 من أبريل/ نيسان، مجموعة من الشباب الكوريين الشماليين وهو يؤدون عروضا فنية احتفالا بذكرى تولي كيم جونغ أون، مقاليد الحكم في البلاد قبل 10 سنوات.ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولين في كوريا الشمالية وصفوا فترة حكم كيم جونغ أون، بأنها الحقبة التي شهدت تعزيز القدرات النووية والصاروخية للبلاد.وتابعت: "شهدت سنوات حكم كيم جونغ أون إجراء 4 تجارب نووية إضافة إلى إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أخيرا".يذكر أن كيم جونغ أون تولى منصب الزعيم الأعلى لكوريا الشمالية، في ديسمبر/ كانون الأول عام 2011، لكنه تولى منصب الأمين الأول لحزب العمال الكوري ورئيس لجنة الدفاع الوطنية في أبريل 2012.
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العالم, كوريا الشمالية, أخبار العالم الآن
بعد اكتمال قدراتها النووية… كوريا الشمالية تحتفل بمرور 10 سنوات من حكم زعيمها كيم جونغ أون... فيديو
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نشرت صحيفة صينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد احتفالات مجموعات من شباب كوريا الشمالية بمرور 10 سنوات على تولي زعيم البلاد كيم جونغ أون، للسلطة.
ويظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته الصحيفة، اليوم الخميس، ويرجع تاريخه إلى يوم الـ 11 من أبريل/ نيسان، مجموعة من الشباب الكوريين الشماليين
وهو يؤدون عروضا فنية احتفالا بذكرى تولي كيم جونغ أون، مقاليد الحكم في البلاد قبل 10 سنوات.
ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولين في كوريا الشمالية وصفوا فترة حكم كيم جونغ أون، بأنها الحقبة التي شهدت تعزيز القدرات النووية
والصاروخية للبلاد.
وتابعت: "شهدت سنوات حكم كيم جونغ أون إجراء 4 تجارب نووية
إضافة إلى إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أخيرا".
يذكر أن كيم جونغ أون تولى منصب الزعيم الأعلى لكوريا الشمالية، في ديسمبر/ كانون الأول عام 2011، لكنه تولى منصب الأمين الأول لحزب العمال الكوري ورئيس لجنة الدفاع الوطنية في أبريل 2012.