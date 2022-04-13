https://arabic.sputniknews.com/20220413/فنلندا-سنتخذ-قرارا-بشأن-طلب-الانضمام-للناتو-بشكل-سريع-للغاية-1061157941.html
فنلندا: سنتخذ قرارا بشأن طلب الانضمام للناتو بشكل سريع للغاية
فنلندا: سنتخذ قرارا بشأن طلب الانضمام للناتو بشكل سريع للغاية
قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، اليوم الأربعاء، إن بلادها ستقرر ما إذا كانت ستقدم طلبا للحصول على عضوية حلف "الناتو"، بشكل سريع للغاية وفي غضون... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T12:30+0000
2022-04-13T12:30+0000
2022-04-13T12:30+0000
روسيا
الناتو
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وأخبرت مارين الصحفيين في مؤتمر صحفي عقدته في ستوكهولم مع رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون: "أعتقد أن ذلك سيحدث بسرعة كبيرة، في غضون أسابيع وليس في غضون أشهر"، بحسب "فرانس برس".تناقش السويد أيضا طلب عضوية "الناتو". منذ نهاية الحرب الباردة، ظلت فنلندا وجارتها الشمالية، السويد، غير منحازتين، لكنهما عمقتا العلاقات والشراكة مع الحلف دون طلب الانضمام إليه.شددت مارين على أن فنلندا - بصفتها شريكا في الناتو وليست عضوا - ليست مشمولة بالمادة 5، التي تنص على أن هجوما على عضو واحد يجب اعتباره هجوما على الجميع.وقالت مارين: "لا توجد طريقة أخرى للحصول على ضمانات أمنية إلا في ظل الردع والدفاع المشترك لحلف شمال الأطلسي على النحو الذي تضمنه المادة الخامسة للناتو".وتلقى أعضاء البرلمان الفنلنديون، الأربعاء، ورقة حول الوضع الأمني في البلاد والعضوية المحتملة في التحالف العسكري في ضوء الأزمة في أوكرانيا.ستكون هذه الورقة بمثابة نقطة انطلاق للمناقشات البرلمانية التي تبدأ الأسبوع المقبل. يتوقع العديد من المحللين أن تقدم فنلندا طلبها بالتزامن مع قرب قمة الناتو في يونيو/ حزيران.قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، إن الناتو يتمتع بطابع عدواني، وأي توسع للحلف لا يجلب الأمن والاستقرار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن موسكو "لا تعتبر انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو تهديدا وجوديا لروسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220411/صحيفة-فنلندا-والسويد-تتأهبان-للانضمام-إلى-حلف-الناتو-بحلول-الصيف-المقبل-1061057412.html
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روسيا, الناتو
فنلندا: سنتخذ قرارا بشأن طلب الانضمام للناتو بشكل سريع للغاية
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قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، اليوم الأربعاء، إن بلادها ستقرر ما إذا كانت ستقدم طلبا للحصول على عضوية حلف "الناتو"، بشكل سريع للغاية وفي غضون أسابيع.
وأخبرت مارين الصحفيين في مؤتمر صحفي عقدته في ستوكهولم مع رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون: "أعتقد أن ذلك سيحدث بسرعة كبيرة، في غضون أسابيع وليس في غضون أشهر"، بحسب "فرانس برس".
تناقش السويد أيضا طلب عضوية "الناتو". منذ نهاية الحرب الباردة، ظلت فنلندا وجارتها الشمالية
، السويد، غير منحازتين، لكنهما عمقتا العلاقات والشراكة مع الحلف دون طلب الانضمام إليه.
شددت مارين على أن فنلندا - بصفتها شريكا في الناتو وليست عضوا - ليست مشمولة بالمادة 5، التي تنص على أن هجوما على عضو واحد يجب اعتباره هجوما على الجميع.
وقالت مارين: "لا توجد طريقة أخرى للحصول على ضمانات أمنية إلا في ظل الردع والدفاع المشترك لحلف شمال الأطلسي على النحو الذي تضمنه المادة الخامسة للناتو".
وتلقى أعضاء البرلمان الفنلنديون، الأربعاء، ورقة حول الوضع الأمني في البلاد والعضوية المحتملة
في التحالف العسكري في ضوء الأزمة في أوكرانيا.
ستكون هذه الورقة بمثابة نقطة انطلاق للمناقشات البرلمانية التي تبدأ الأسبوع المقبل. يتوقع العديد من المحللين أن تقدم فنلندا طلبها بالتزامن مع قرب قمة الناتو في يونيو/ حزيران.
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، إن الناتو يتمتع بطابع عدواني، وأي توسع للحلف لا يجلب الأمن والاستقرار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن موسكو "لا تعتبر انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو تهديدا وجوديا لروسيا
".