https://arabic.sputniknews.com/20220414/أبي-أحمد-جنوب-إفريقيا-تواجه-أوقاتا-صعبة-ونعلن-تضامننا-معها-1061187546.html
أبي أحمد: جنوب إفريقيا تواجه "أوقاتا صعبة" ونعلن تضامننا معها
أبي أحمد: جنوب إفريقيا تواجه "أوقاتا صعبة" ونعلن تضامننا معها
علق رئيس الوزراء الإثيوبي على ما تشهده جنوب إفريقيا من فيضانات تسببت في مقتل مئات الأشخاص وخلفت دمارا كبيرا في عدة مناطق بالبلاد. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T10:00+0000
2022-04-14T10:00+0000
2022-04-14T10:00+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061136229_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_576faaac96041ede7c094db094f8b474.jpg
وكتب على "تويتر"، اليوم الخميس: "نتقدم بتعازينا لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورفاقنا هناك الذين تأثروا بالأمطار الغزيرة والفيضانات خلال الأيام الماضية".ووصلت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات، التي ضربت عدة مناطق في البلاد إلى نحو 259 قتيلا.وقال رئيس جنوب إفريقيا إن هذه الكارثة تمثل "حصيلة مأساوية لقوة الطبيعة".وأصدرت السلطات المحلية توجيهات للمواطنين للبقاء في منازلهم وتجنب الإقامة في المناطق التي يمكن أن تتعرض للسيول والفيضانات.يذكر أن عدة مناطق في جنوب إفريقيا تشهد موجة من الفيضانات والسيول التي قتلت المئات وشردت كثيرين إضافة إلى آثارها المدمرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061136229_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9eb36e49686979a215d317a1ded27b02.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إثيوبيا
أبي أحمد: جنوب إفريقيا تواجه "أوقاتا صعبة" ونعلن تضامننا معها
تابعنا عبر
علق رئيس الوزراء الإثيوبي على ما تشهده جنوب إفريقيا من فيضانات تسببت في مقتل مئات الأشخاص وخلفت دمارا كبيرا في عدة مناطق بالبلاد.
وكتب على "تويتر"، اليوم الخميس: "نتقدم بتعازينا لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورفاقنا هناك الذين تأثروا بالأمطار الغزيرة
والفيضانات خلال الأيام الماضية".
وتابع: "إثيوبيا تقف مع جنوب إفريقيا وتتضامن معها في هذه الأوقات الصعبة".
ووصلت حصيلة ضحايا السيول
والفيضانات، التي ضربت عدة مناطق في البلاد إلى نحو 259 قتيلا.
وقال رئيس جنوب إفريقيا إن هذه الكارثة تمثل "حصيلة مأساوية لقوة الطبيعة".
وأصدرت السلطات المحلية توجيهات للمواطنين للبقاء في منازلهم وتجنب الإقامة في المناطق التي يمكن أن تتعرض للسيول والفيضانات
.
يذكر أن عدة مناطق في جنوب إفريقيا تشهد موجة من الفيضانات والسيول التي قتلت المئات وشردت كثيرين إضافة إلى آثارها المدمرة.