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https://arabic.sputniknews.com/20220414/أبي-أحمد-جنوب-إفريقيا-تواجه-أوقاتا-صعبة-ونعلن-تضامننا-معها-1061187546.html
أبي أحمد: جنوب إفريقيا تواجه "أوقاتا صعبة" ونعلن تضامننا معها
أبي أحمد: جنوب إفريقيا تواجه "أوقاتا صعبة" ونعلن تضامننا معها
علق رئيس الوزراء الإثيوبي على ما تشهده جنوب إفريقيا من فيضانات تسببت في مقتل مئات الأشخاص وخلفت دمارا كبيرا في عدة مناطق بالبلاد. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
أخبار إثيوبيا
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وكتب على "تويتر"، اليوم الخميس: "نتقدم بتعازينا لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورفاقنا هناك الذين تأثروا بالأمطار الغزيرة والفيضانات خلال الأيام الماضية".ووصلت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات، التي ضربت عدة مناطق في البلاد إلى نحو 259 قتيلا.وقال رئيس جنوب إفريقيا إن هذه الكارثة تمثل "حصيلة مأساوية لقوة الطبيعة".وأصدرت السلطات المحلية توجيهات للمواطنين للبقاء في منازلهم وتجنب الإقامة في المناطق التي يمكن أن تتعرض للسيول والفيضانات.يذكر أن عدة مناطق في جنوب إفريقيا تشهد موجة من الفيضانات والسيول التي قتلت المئات وشردت كثيرين إضافة إلى آثارها المدمرة.
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العالم, أخبار إثيوبيا

أبي أحمد: جنوب إفريقيا تواجه "أوقاتا صعبة" ونعلن تضامننا معها

10:00 GMT 14.04.2022
© AFP 2022 / PHILL MAGAKOEفيضانات مدمرة في جنوب أفريقيا
فيضانات مدمرة في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© AFP 2022 / PHILL MAGAKOE
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علق رئيس الوزراء الإثيوبي على ما تشهده جنوب إفريقيا من فيضانات تسببت في مقتل مئات الأشخاص وخلفت دمارا كبيرا في عدة مناطق بالبلاد.
وكتب على "تويتر"، اليوم الخميس: "نتقدم بتعازينا لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورفاقنا هناك الذين تأثروا بالأمطار الغزيرة والفيضانات خلال الأيام الماضية".
وتابع: "إثيوبيا تقف مع جنوب إفريقيا وتتضامن معها في هذه الأوقات الصعبة".
ووصلت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات، التي ضربت عدة مناطق في البلاد إلى نحو 259 قتيلا.
وقال رئيس جنوب إفريقيا إن هذه الكارثة تمثل "حصيلة مأساوية لقوة الطبيعة".
وأصدرت السلطات المحلية توجيهات للمواطنين للبقاء في منازلهم وتجنب الإقامة في المناطق التي يمكن أن تتعرض للسيول والفيضانات.
يذكر أن عدة مناطق في جنوب إفريقيا تشهد موجة من الفيضانات والسيول التي قتلت المئات وشردت كثيرين إضافة إلى آثارها المدمرة.
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