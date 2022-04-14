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أفضل 10 وجهات سياحية في حقبة كورونا
أفضل 10 وجهات سياحية في حقبة كورونا
أثرت جائحة كورونا على حركة السياحة حول العالم، ورغم ذلك فإن هناك عددا من المدن التي تمثل وجهات سياحية مميزة في حقبة الجائحة. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T07:01+0000
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نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الأربعاء، تقريرا عن أفضل المدن التي تمثل وجهات سياحية مفضلة للسائحين في حقبة كورونا.وتشمل هذه العوامل جودة البنية التحتية والوضع الاقتصادي للمدينة وطريقة تعاملها مع التحديات التي تتعلق بالنقل والسفر في ذات الوقت الذي تحافظ فيه على جودة الحياة والكفاءة في مواجهة الأوبئة إضافة إلى التنوع الحيوي.ويقول التقرير إن المدن الآسيوية كانت تمثل أغلب الوجهات السياحية العالمية في 2019، مضيفا: "لكن في 2021 أصبحت غالبية الوجهات السياحية العالمية مدنا أوروبية".ولفت التقرير إلى أن 8 مدن أوروبية تأتي ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم في 2021.أصبحت باريس أفضل الوجهات السياحية في العالم لعام 2021 واستفادة من عودة السياحة الأمريكية والأسيوية.أصبحت تحتل المرتبة الثانية عالميا بين أفضل الوجهات السياحية في العالم بعدما كانت تحتل المرتبة الأولى عالميا في 2020 وتعد الوحيدة بين الأسواق الصاعدة التي تصنف ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم.تحتل أمستردام المرتبة رقم 3 عالميا في 2021 وتتميز بسهولة العيش فيها بفضل الاعتماد على التقنيات الحديثة في توفير الرفاهية للسائحين وتقليل الزحام.أصبحت مدريد في المرتبة رقم 4 عالميا وتمثل أفضل الوجهات السياحية من حيث استدامة الحياة الطبيعية وتنوعها.وتأتي مدن أخرى خارج أفضل 10 وجهات سياحية في العالم أبرزها فيينا وميلان وبراغ ولوس أنجلوس وطوكيو ودبلين، عاصمة أيرلندا.
https://arabic.sputniknews.com/20190329/أفضل-وجهات-سياحية-2019-1040109886.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, دبي

أفضل 10 وجهات سياحية في حقبة كورونا

07:01 GMT 14.04.2022
© Sputnik . Florence Gallez / الذهاب إلى بنك الصورسياح يلتقطون صور سيلفي على خلفية أشجار غيد الميلاد بالقرب من قاعة مدينة فندق أوتيل دي فيل في باريس، فرنسا 21ديسمبر 2020
سياح يلتقطون صور سيلفي على خلفية أشجار غيد الميلاد بالقرب من قاعة مدينة فندق أوتيل دي فيل في باريس، فرنسا 21ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© Sputnik . Florence Gallez
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أثرت جائحة كورونا على حركة السياحة حول العالم، ورغم ذلك فإن هناك عددا من المدن التي تمثل وجهات سياحية مميزة في حقبة الجائحة.
نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الأربعاء، تقريرا عن أفضل المدن التي تمثل وجهات سياحية مفضلة للسائحين في حقبة كورونا.
وقال التقرير إن هناك عدة عوامل يمكن الاعتماد عليها للمفاضلة بين مدينة وأخرى بغض النظر عن عدد السائحين الذين يقومون بزيارتها.
وتشمل هذه العوامل جودة البنية التحتية والوضع الاقتصادي للمدينة وطريقة تعاملها مع التحديات التي تتعلق بالنقل والسفر في ذات الوقت الذي تحافظ فيه على جودة الحياة والكفاءة في مواجهة الأوبئة إضافة إلى التنوع الحيوي.
سياحة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2019
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29 مارس 2019, 16:46 GMT
ويقول التقرير إن المدن الآسيوية كانت تمثل أغلب الوجهات السياحية العالمية في 2019، مضيفا: "لكن في 2021 أصبحت غالبية الوجهات السياحية العالمية مدنا أوروبية".
ولفت التقرير إلى أن 8 مدن أوروبية تأتي ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم في 2021.
1- باريس
أصبحت باريس أفضل الوجهات السياحية في العالم لعام 2021 واستفادة من عودة السياحة الأمريكية والأسيوية.
2- دبي
أصبحت تحتل المرتبة الثانية عالميا بين أفضل الوجهات السياحية في العالم بعدما كانت تحتل المرتبة الأولى عالميا في 2020 وتعد الوحيدة بين الأسواق الصاعدة التي تصنف ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم.
3- أمستردام
تحتل أمستردام المرتبة رقم 3 عالميا في 2021 وتتميز بسهولة العيش فيها بفضل الاعتماد على التقنيات الحديثة في توفير الرفاهية للسائحين وتقليل الزحام.
4- مدريد
أصبحت مدريد في المرتبة رقم 4 عالميا وتمثل أفضل الوجهات السياحية من حيث استدامة الحياة الطبيعية وتنوعها.
5- مدينة روما الإيطالية.
6- مدينة برلين الألمانية.
7- مدينة نيويورك الأمريكية.
8- مدينة لندن البريطانية.
9- مدينة ميونيخ الألمانية.
10- مدينة برشلونة الإسبانية.
وتأتي مدن أخرى خارج أفضل 10 وجهات سياحية في العالم أبرزها فيينا وميلان وبراغ ولوس أنجلوس وطوكيو ودبلين، عاصمة أيرلندا.
© Sputnik . Mohamed Hassanقائمة أفضل الوجهات السياحية لعام 2020
قائمة أفضل الوجهات السياحية لعام 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
قائمة أفضل الوجهات السياحية لعام 2020
© Sputnik . Mohamed Hassan
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