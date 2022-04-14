https://arabic.sputniknews.com/20220414/أفضل-10-وجهات-سياحية-في-حقبة-كورونا-1061180264.html
أفضل 10 وجهات سياحية في حقبة كورونا
أفضل 10 وجهات سياحية في حقبة كورونا
أثرت جائحة كورونا على حركة السياحة حول العالم، ورغم ذلك فإن هناك عددا من المدن التي تمثل وجهات سياحية مميزة في حقبة الجائحة. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T07:01+0000
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نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الأربعاء، تقريرا عن أفضل المدن التي تمثل وجهات سياحية مفضلة للسائحين في حقبة كورونا.وتشمل هذه العوامل جودة البنية التحتية والوضع الاقتصادي للمدينة وطريقة تعاملها مع التحديات التي تتعلق بالنقل والسفر في ذات الوقت الذي تحافظ فيه على جودة الحياة والكفاءة في مواجهة الأوبئة إضافة إلى التنوع الحيوي.ويقول التقرير إن المدن الآسيوية كانت تمثل أغلب الوجهات السياحية العالمية في 2019، مضيفا: "لكن في 2021 أصبحت غالبية الوجهات السياحية العالمية مدنا أوروبية".ولفت التقرير إلى أن 8 مدن أوروبية تأتي ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم في 2021.أصبحت باريس أفضل الوجهات السياحية في العالم لعام 2021 واستفادة من عودة السياحة الأمريكية والأسيوية.أصبحت تحتل المرتبة الثانية عالميا بين أفضل الوجهات السياحية في العالم بعدما كانت تحتل المرتبة الأولى عالميا في 2020 وتعد الوحيدة بين الأسواق الصاعدة التي تصنف ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم.تحتل أمستردام المرتبة رقم 3 عالميا في 2021 وتتميز بسهولة العيش فيها بفضل الاعتماد على التقنيات الحديثة في توفير الرفاهية للسائحين وتقليل الزحام.أصبحت مدريد في المرتبة رقم 4 عالميا وتمثل أفضل الوجهات السياحية من حيث استدامة الحياة الطبيعية وتنوعها.وتأتي مدن أخرى خارج أفضل 10 وجهات سياحية في العالم أبرزها فيينا وميلان وبراغ ولوس أنجلوس وطوكيو ودبلين، عاصمة أيرلندا.
https://arabic.sputniknews.com/20190329/أفضل-وجهات-سياحية-2019-1040109886.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, دبي
أفضل 10 وجهات سياحية في حقبة كورونا
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أثرت جائحة كورونا على حركة السياحة حول العالم، ورغم ذلك فإن هناك عددا من المدن التي تمثل وجهات سياحية مميزة في حقبة الجائحة.
نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الأربعاء، تقريرا عن أفضل المدن
التي تمثل وجهات سياحية مفضلة للسائحين في حقبة كورونا.
وقال التقرير إن هناك عدة عوامل يمكن الاعتماد عليها للمفاضلة بين مدينة وأخرى بغض النظر عن عدد السائحين الذين يقومون بزيارتها.
وتشمل هذه العوامل جودة البنية التحتية والوضع الاقتصادي للمدينة وطريقة تعاملها مع التحديات التي تتعلق بالنقل والسفر في ذات الوقت الذي تحافظ فيه على جودة الحياة والكفاءة في مواجهة الأوبئة
إضافة إلى التنوع الحيوي.
ويقول التقرير إن المدن الآسيوية كانت تمثل أغلب الوجهات السياحية العالمية في 2019، مضيفا: "لكن في 2021 أصبحت غالبية الوجهات السياحية العالمية مدنا أوروبية".
ولفت التقرير إلى أن 8 مدن أوروبية تأتي ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم في 2021.
أصبحت باريس أفضل الوجهات السياحية في العالم لعام 2021 واستفادة من عودة السياحة الأمريكية والأسيوية.
أصبحت تحتل المرتبة الثانية عالميا بين أفضل الوجهات السياحية
في العالم بعدما كانت تحتل المرتبة الأولى عالميا في 2020 وتعد الوحيدة بين الأسواق الصاعدة التي تصنف ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم.
تحتل أمستردام المرتبة رقم 3 عالميا في 2021 وتتميز بسهولة العيش فيها بفضل الاعتماد على التقنيات الحديثة في توفير الرفاهية للسائحين وتقليل الزحام.
أصبحت مدريد في المرتبة رقم 4 عالميا وتمثل أفضل الوجهات السياحية من حيث استدامة الحياة الطبيعية وتنوعها.
6- مدينة برلين الألمانية.
7- مدينة نيويورك الأمريكية.
8- مدينة لندن البريطانية.
9- مدينة ميونيخ الألمانية.
10- مدينة برشلونة الإسبانية.
وتأتي مدن أخرى خارج أفضل 10 وجهات سياحية في العالم
أبرزها فيينا وميلان وبراغ ولوس أنجلوس وطوكيو ودبلين، عاصمة أيرلندا.