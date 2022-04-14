https://arabic.sputniknews.com/20220414/إيطاليا-فنلندا-والسويد-ستجدان-ترحيبا-جيدا-في-الناتو-لأنهما-تفيان-بالمعايير-1061202936.html
إيطاليا: فنلندا والسويد ستجدان ترحيبا جيدا في "الناتو" لأنهما تفيان بالمعايير
إيطاليا: فنلندا والسويد ستجدان ترحيبا جيدا في "الناتو" لأنهما تفيان بالمعايير
قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الخميس، إن فنلندا والسويد ستجدان ترحيبا جيدا من قبل حلف "الناتو" في حالة انضمامهما، حيث يفي كلا البلدين بجميع... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T16:09+0000
2022-04-14T16:09+0000
2022-04-14T16:09+0000
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روما - سبوتنيك. وصرح دي مايو لتلفزيون "راي 1": "الناتو تحالف دفاعي، والدول التي ترغب في الانضمام تشعر بمزيد من الأمان تحت رعاية الناتو. إذا أرادت السويد وفنلندا الانضمام، فسيتم استقبالهما جيدا، لأنهما لا تواجهان أي مشاكل مع المعايير".في الثاني من أبريل/ نيسان، قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين إن القرار بشأن انضمام البلاد المحتمل إلى الناتو سيتخذ في الربيع. فيما قال وزير الدفاع الفنلندي أنتي كاكونن يوم الخميس، إن برلمان البلاد سيبدأ مناقشة مسألة الانضمام إلى الناتو بعد عيد الفصح.ذكرت صحيفة "إكسبرسين" السويدية أن فنلندا دعت السويد لتقديم طلبات مشتركة لعضوية الناتو. وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن السويد وفنلندا تعتزمان الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي هذا الصيف.في وقت سابق اليوم، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إنه إذا انضمت السويد وفنلندا إلى الناتو، فسيكون لروسيا المزيد من الخصوم المسجلين رسميا، وسيتعين عليها تعزيز القوات البرية والدفاع الجوي ونشر قوات بحرية كبيرة في خليج فنلندا.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/فنلندا-سنتخذ-قرارا-بشأن-طلب-الانضمام-للناتو-بشكل-سريع-للغاية-1061157941.html
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العالم, روسيا, الناتو, إيطاليا
إيطاليا: فنلندا والسويد ستجدان ترحيبا جيدا في "الناتو" لأنهما تفيان بالمعايير
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قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الخميس، إن فنلندا والسويد ستجدان ترحيبا جيدا من قبل حلف "الناتو" في حالة انضمامهما، حيث يفي كلا البلدين بجميع المتطلبات القانونية اللازمة.
روما - سبوتنيك
. وصرح دي مايو لتلفزيون "راي 1": "الناتو تحالف دفاعي، والدول التي ترغب في الانضمام تشعر بمزيد من الأمان تحت رعاية الناتو. إذا أرادت السويد وفنلندا الانضمام، فسيتم استقبالهما جيدا، لأنهما لا تواجهان أي مشاكل مع المعايير".
في الثاني من أبريل/ نيسان، قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين إن القرار بشأن انضمام البلاد المحتمل إلى الناتو سيتخذ في الربيع. فيما قال وزير الدفاع الفنلندي أنتي كاكونن يوم الخميس، إن برلمان البلاد سيبدأ مناقشة مسألة الانضمام إلى الناتو بعد عيد الفصح.
ذكرت صحيفة "إكسبرسين" السويدية أن فنلندا دعت السويد لتقديم طلبات مشتركة لعضوية الناتو. وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن السويد وفنلندا تعتزمان الانضمام
إلى حلف شمال الأطلسي هذا الصيف.
في وقت سابق اليوم، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إنه إذا انضمت السويد وفنلندا إلى الناتو، فسيكون لروسيا المزيد من الخصوم المسجلين رسميا
، وسيتعين عليها تعزيز القوات البرية والدفاع الجوي ونشر قوات بحرية كبيرة في خليج فنلندا.