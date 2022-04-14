https://arabic.sputniknews.com/20220414/الجيش-الباكستاني-يكشف-موقفه-من-تعيين-رئيس-جديد-للحكومة-1061191278.html
الجيش الباكستاني يكشف موقفه من تعيين رئيس جديد للحكومة
الجيش الباكستاني يكشف موقفه من تعيين رئيس جديد للحكومة
أكدت القوات المسلحة الباكستانية، اليوم الخميس، عدم تدخلها في الشأن السياسي"، عقب خروج مظاهرات حاشدة في عدة محافظات احتجاجا على عزل البرلمان لرئيس الوزراء عمران... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T11:22+0000
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إسلام أباد- سبوتنيك. قال المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية، اللواء بابار افتخار، في مؤتمر صحافي، "لن يكون هناك أي تدخل للعسكريين في الشأن السياسي في البلاد".ويوم الأحد الماضي، أطاح البرلمان الباكستاني بعمران خان في تصويت حجب الثقة، ونجح الاقتراح بأغلبية 174 صوتا. وانتخب المشرعون يوم الاثنين، زعيم المعارضة شهباز شريف من حزب "الرابطة الإسلامية" الباكستانية رئيسا جديدا للوزراء.يأتي ذلك عشية الانتخابات اندلعت موجة من الاحتجاجات في البلاد، حيث شارك الآلاف في مسيرات دعم خان وحزبه. وفقا لخان، أثارت سياسته الخارجية المستقلة غضب القوى الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة.في هذه الأثناء، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إنه سيطالب بفتح تحقيق حول تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني المقال عمران خان بشأن تدخل جهات خارجية لتغيير النظام ببلاده.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/عمران-خان-يعتزم-الكشف-عن-مفاجأة-بشأن-الحكومة-الجديدة-في-باكستان-1061163540.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الجيش الباكستاني يكشف موقفه من تعيين رئيس جديد للحكومة
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أكدت القوات المسلحة الباكستانية، اليوم الخميس، عدم تدخلها في الشأن السياسي"، عقب خروج مظاهرات حاشدة في عدة محافظات احتجاجا على عزل البرلمان لرئيس الوزراء عمران خان، وتعيين شهباز شريف بدلا منه.
إسلام أباد- سبوتنيك
. قال المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية، اللواء بابار افتخار، في مؤتمر صحافي، "لن يكون هناك أي تدخل للعسكريين في الشأن السياسي في البلاد".
ويوم الأحد الماضي، أطاح البرلمان الباكستاني بعمران خان في تصويت حجب الثقة، ونجح الاقتراح بأغلبية 174 صوتا. وانتخب المشرعون يوم الاثنين، زعيم المعارضة شهباز شريف
من حزب "الرابطة الإسلامية" الباكستانية رئيسا جديدا للوزراء.
يأتي ذلك عشية الانتخابات اندلعت موجة من الاحتجاجات في البلاد، حيث شارك الآلاف في مسيرات دعم خان وحزبه. وفقا لخان، أثارت سياسته الخارجية المستقلة غضب القوى الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة.
في هذه الأثناء، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إنه سيطالب بفتح تحقيق
حول تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني المقال عمران خان بشأن تدخل جهات خارجية لتغيير النظام ببلاده.