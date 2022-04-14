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بصرخات مدوية من الشرفات... سكان شنغهاي يتحدون الإغلاق (فيديو)
بصرخات مدوية من الشرفات... سكان شنغهاي يتحدون الإغلاق (فيديو)
يخضع سكان مدينة شنغهاي الصينية لظروف الإغلاق التي فرضتها السلطات الرسمية لمواجهة موجة تفشي واسعة لفيروس كورونا بصورة أجبرت الناس على البقاء في منازلهم لفترات... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T08:26+0000
2022-04-14T08:26+0000
العالم
الصين
فيروس كورونا
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نشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مقطع فيديو اليوم الخميس، قالت إنه يرصد جانبا من معاناة سكان أكبر التجمعات السكنية بالمدينة الذين أصابهم الملل بسبب الإغلاق.ويرصد الفيديو صيحات السكان بصرخات متزامنة من شرفات منازلهم للتعبير عن الوضع الذي وصلوا إليه بسبب الإغلاق.وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن أن سكان المدينة البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة، يواجهون نقصا في إمدادات الطعام بسبب الإغلاق.يذكر أن سكان شنغهاي يواجهون حالة من الملل منذ بدء تطبيق الإغلاق نهاية الشهر الماضي عندما تم رصد انتشار واسع لفيروس كورونا في المدينة.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/25-مليون-صيني-يواجهون-أزمة-غذائية-بسبب-الإغلاق-1060939077.html
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العالم, الصين, فيروس كورونا

بصرخات مدوية من الشرفات... سكان شنغهاي يتحدون الإغلاق (فيديو)

08:26 GMT 14.04.2022
© REUTERS / Tingshu Wangشنغهاي الصين كورونا
شنغهاي الصين كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / Tingshu Wang
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يخضع سكان مدينة شنغهاي الصينية لظروف الإغلاق التي فرضتها السلطات الرسمية لمواجهة موجة تفشي واسعة لفيروس كورونا بصورة أجبرت الناس على البقاء في منازلهم لفترات طويلة.
نشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مقطع فيديو اليوم الخميس، قالت إنه يرصد جانبا من معاناة سكان أكبر التجمعات السكنية بالمدينة الذين أصابهم الملل بسبب الإغلاق.
ويرصد الفيديو صيحات السكان بصرخات متزامنة من شرفات منازلهم للتعبير عن الوضع الذي وصلوا إليه بسبب الإغلاق.
وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن أن سكان المدينة البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة، يواجهون نقصا في إمدادات الطعام بسبب الإغلاق.
مشاهد من مدينة شنغهاي، معقبل بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
25 مليون صيني يواجهون أزمة غذائية بسبب الإغلاق
7 أبريل, 12:17 GMT
يذكر أن سكان شنغهاي يواجهون حالة من الملل منذ بدء تطبيق الإغلاق نهاية الشهر الماضي عندما تم رصد انتشار واسع لفيروس كورونا في المدينة.
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