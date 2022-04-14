https://arabic.sputniknews.com/20220414/تصادم-قطاري-فحم-يهدد-إمدادات-الطاقة-جنوبي-الصين-1061196741.html
تصادم قطاري فحم يهدد إمدادات الطاقة جنوبي الصين
تصادم قطاري فحم يهدد إمدادات الطاقة جنوبي الصين
شهدت الصين حادث تصادم بين قطاري نقل على خط سكك حديدية يصل بين منطقة غنية بالفحم وميناء توزيع جنوب شرقي بكين. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T13:32+0000
2022-04-14T13:32+0000
2022-04-14T13:32+0000
العالم
الصين
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ذكرت ذلك شبكة "بلومبرغ" الأمريكية في خبر أشارت فيه إلى أن الحادث وقع اليوم الخميس على خط السكك الحديدية الذي يربط مقاطعة شانشي الغنية بالفحم بميناء تشينهوانغداو جنوب شرقي العاصمة.ولفتت الوكالة إلى أن كمية الفحم التي تم نقلها على هذا الخط خلال العام الماضي بلغت 420 مليون طن بهدف توفير إمدادات الطاقة للمناطق الجنوبية من البلاد.وتسبب الحادث في سقوط نحو 13 عربة قطار بينما لم يسفر عن وقوع إصابات.ولفتت الوكالة إلى أن حادث القطارين يمكن أن يؤثر على إمدادات الفحم للمناطق الجنوبية التي تعاني أصلا من ندرة إمدادات الطاقة.
الصين
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين
تصادم قطاري فحم يهدد إمدادات الطاقة جنوبي الصين
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شهدت الصين حادث تصادم بين قطاري نقل على خط سكك حديدية يصل بين منطقة غنية بالفحم وميناء توزيع جنوب شرقي بكين.
ذكرت ذلك شبكة "بلومبرغ" الأمريكية في خبر أشارت فيه
إلى أن الحادث وقع اليوم الخميس على خط السكك الحديدية
الذي يربط مقاطعة شانشي الغنية بالفحم بميناء تشينهوانغداو جنوب شرقي العاصمة.
ولفتت الوكالة إلى أن كمية الفحم التي تم نقلها على هذا الخط خلال العام الماضي بلغت 420 مليون طن بهدف توفير إمدادات الطاقة للمناطق الجنوبية من البلاد.
وتسبب الحادث في سقوط نحو 13 عربة قطار
بينما لم يسفر عن وقوع إصابات.
ولفتت الوكالة إلى أن حادث القطارين
يمكن أن يؤثر على إمدادات الفحم للمناطق الجنوبية التي تعاني أصلا من ندرة إمدادات الطاقة.