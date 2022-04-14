https://arabic.sputniknews.com/20220414/من-يصل-إلى-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-1061195580.html

من يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

من يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

أربعة فرق تتنافس على الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد جولة حماسية حملت الكثير من المفاجآت على مستوى النتائج والأداء. 14.04.2022, سبوتنيك عربي

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من يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا من يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد، مانشستر سيتي، ليفربول وفياريال.. فريقان من الدوري الإنجليزي وآخران من الدوري الإسباني، والأمر يعني جاهزية كبيرة وتنافسا متوقعا في موقعتي نصف النهائي.ريال مدريد تخطى تشيلسي حامل اللقب، بعد فوزه في المباراة الأولى 3-1 وخسارته في ملعبه 3-2 ليلتقي مانستشر سيتي الذي أقصى بدوره أتلتيكو مدريد، رغم تعادله سلبياً في مباراة الإياب، مستفيداً من فوزه ذهاباً في إنجلترا بهدف نظيف.فياريال سطر تاريخا كبيرا عندما صعد بفوز على أهم فرق العالم بايرن ميونيخ، بفوزه في المباراة الأولى بهدف نظيف وتعادله بهدف لهدف في الثانية، ويصطدم بالعملاق ليفربول، الذي تعادل 3-3 مع بنفيكا البرتغالي على ملعب "أنفيلد"، مستفيداً من فوزه 3-1 ذهاباً.وذكر أنه "لأول مرة تقع مفاجآت منذ سنوات خاصة في النتائج التي تغيرت على الأرض، ما يعني أنه لا يوجد فريق مؤهل للفوز على حساب آخر بسبب الدوريات الكبرى التي تمخض عنها نصف النهائي".وأوضح أن مستويات الفرق الأربعة التي وصلت لهذا الدور متقاربة حتى بنفيكا الذي يعد الأضعف، إلا أن مستواه يعد جيدا إلا أن الجانب المالي كذلك يصنع فارقا كبيرا إلى جانب قدرة اللاعبين والمدربين".ولفت إلى أن "كفة ليفربول أعلى من فياريال كمرشح للحصول على دوري الأبطال، لكن ربما يكون ليفربول مضغوط بشكل أكبر، لذلك ربما نرى مفاجأة في هذه المباراة".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: عبد الله حميد

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