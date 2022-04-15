https://arabic.sputniknews.com/20220415/الرئيس-الفرنسي-يتدخل-لإقناع-مبابي-بالبقاء-في-باريس-سان-جيرمان-1061232005.html

الرئيس الفرنسي يتدخل لإقناع مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان

الرئيس الفرنسي يتدخل لإقناع مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، بأن ملف تجديد عقد كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، يشغل الجميع في فرنسا، بما فيهم الرئيس إيمانويل ماكرون. 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T13:18+0000

2022-04-15T13:18+0000

2022-04-15T13:18+0000

إيمانويل ماكرون

رياضة

نادي باريس سان جيرمان

أخبار فرنسا

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وذكرت شبكة "RTL" الفرنسية أن ماكرون يتبادل بانتظام مع مبابي، العديد من الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية في الفترة الأخيرة، للحديث عن كرة القدم.وأضافت: "على الرغم من الأجندة المزدحمة لماكرون وانشغاله بالانتخابات الرئاسية في الأسابيع القليلة الماضية، لم ينقطع التواصل بينه وبين كيليان".وقالت الشبكة الفرنسية في تقريرها إنه من الواضح أن فرضية المغادرة إلى ريال مدريد أو أي ناد آخر تبدو أقل وضوحا في الفترة الحالية، مما كانت عليه قبل أسابيع قليلة.يذكر أن تعاقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، علما بأنه انضم للفريق في صيف 2017 قادما من موناكو.

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إيمانويل ماكرون, رياضة, نادي باريس سان جيرمان, أخبار فرنسا