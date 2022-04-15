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https://arabic.sputniknews.com/20220415/الرئيس-الفرنسي-يتدخل-لإقناع-مبابي-بالبقاء-في-باريس-سان-جيرمان-1061232005.html
الرئيس الفرنسي يتدخل لإقناع مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان
الرئيس الفرنسي يتدخل لإقناع مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، بأن ملف تجديد عقد كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، يشغل الجميع في فرنسا، بما فيهم الرئيس إيمانويل ماكرون. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T13:18+0000
2022-04-15T13:18+0000
إيمانويل ماكرون
رياضة
نادي باريس سان جيرمان
أخبار فرنسا
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وذكرت شبكة "RTL" الفرنسية أن ماكرون يتبادل بانتظام مع مبابي، العديد من الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية في الفترة الأخيرة، للحديث عن كرة القدم.وأضافت: "على الرغم من الأجندة المزدحمة لماكرون وانشغاله بالانتخابات الرئاسية في الأسابيع القليلة الماضية، لم ينقطع التواصل بينه وبين كيليان".وقالت الشبكة الفرنسية في تقريرها إنه من الواضح أن فرضية المغادرة إلى ريال مدريد أو أي ناد آخر تبدو أقل وضوحا في الفترة الحالية، مما كانت عليه قبل أسابيع قليلة.يذكر أن تعاقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، علما بأنه انضم للفريق في صيف 2017 قادما من موناكو.
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إيمانويل ماكرون, رياضة, نادي باريس سان جيرمان, أخبار فرنسا

الرئيس الفرنسي يتدخل لإقناع مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان

13:18 GMT 15.04.2022
© REUTERS / REMO CASILLIالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© REUTERS / REMO CASILLI
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أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، بأن ملف تجديد عقد كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، يشغل الجميع في فرنسا، بما فيهم الرئيس إيمانويل ماكرون.
وذكرت شبكة "RTL" الفرنسية أن ماكرون يتبادل بانتظام مع مبابي، العديد من الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية في الفترة الأخيرة، للحديث عن كرة القدم.
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وأضافت: "على الرغم من الأجندة المزدحمة لماكرون وانشغاله بالانتخابات الرئاسية في الأسابيع القليلة الماضية، لم ينقطع التواصل بينه وبين كيليان".
وأكدت أن "الرئيس الفرنسي يتحدث باستمرار مع كيليان مبابي، ويتناقش معه لإقناعه بفكرة تجديد عقده مع النادي الباريسي".
وقالت الشبكة الفرنسية في تقريرها إنه من الواضح أن فرضية المغادرة إلى ريال مدريد أو أي ناد آخر تبدو أقل وضوحا في الفترة الحالية، مما كانت عليه قبل أسابيع قليلة.
يذكر أن تعاقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، علما بأنه انضم للفريق في صيف 2017 قادما من موناكو.
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