https://arabic.sputniknews.com/20220415/تويتر-تبحث-خطة-للحماية-من-عروض-الاستحواذ-العدائية-بعد-عرض-ماسك-1061220006.html
تويتر تبحث خطة للحماية من عروض الاستحواذ العدائية بعد عرض ماسك
تويتر تبحث خطة للحماية من عروض الاستحواذ العدائية بعد عرض ماسك
يدرس مجلس إدارة "تويتر" خطة من شأنها حماية الشركة من عروض الاستحواذ العدائية، وذلك بعد عرض الملياردير إيلون ماسك للاستحواذ على الشركة. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T09:44+0000
2022-04-15T09:44+0000
2022-04-15T09:44+0000
العالم
إيلون موسك
تويتر
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وبحسب موقع "بلومبيرغ" الأمريكي ، فإن شركة "تويتر" الأمريكية لم ترحب بعرض ماسك، وأن تويتر تدرس أحد خيارات ما يسمى بـ "حبة السم"، التي تُعرف باسم خطة حقوق المساهمين، مشيرا إلى أن تويتر قد تعلن عن هذه الخطة بأقرب وقت.وتتيح استراتيجية الدفاع المتمثلة بـ ""حبة السم"، للمساهمين الحاليين الحق في شراء أسهم إضافية بسعر مخفض، مما يقلل بشكل فعال من ملكية الطرف المنافس، وتتعرض هذه الاستراتيجية الشائعة بين الشركات، لانتقادات شديدة من قبل المستثمرين النشطاء أو في حالات الاستحواذ العدائية.وانخفضت أسهم تويتر، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، بنسبة 1.7 % في نيويورك أمس الخميس، مما يعكس وجهة نظر السوق بأن الصفقة من المرجح أن يتم رفضها أو فشلها.وكان رائد الأعمال الأمريكي، وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، قد أبدى أمس الخميس، استعداده لشراء جميع أسهم تويتر مقابل 54.2 دولارًا لكل سهم، وفقًا لإحدى الوثائق المقدمة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.ليرد عليه الأمير الوليد بن طلال، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "لا أعتقد أن العرض الذي قدمه إيلون ماسك يناسب القيمة الجوهرية لموقع تويتر، نظرا لتوقعات نموه".
https://arabic.sputniknews.com/20220414/مجلس-إدارة-تويتر-ندرس-بعناية-عرض-إيلون-ماسك-لشراء-الشركة-1061193931.html
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العالم, إيلون موسك, تويتر
تويتر تبحث خطة للحماية من عروض الاستحواذ العدائية بعد عرض ماسك
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يدرس مجلس إدارة "تويتر" خطة من شأنها حماية الشركة من عروض الاستحواذ العدائية، وذلك بعد عرض الملياردير إيلون ماسك للاستحواذ على الشركة.
وبحسب موقع "بلومبيرغ
" الأمريكي ، فإن شركة "تويتر" الأمريكية لم ترحب بعرض ماسك، وأن تويتر تدرس أحد خيارات ما يسمى بـ "حبة السم"، التي تُعرف باسم خطة حقوق المساهمين، مشيرا إلى أن تويتر قد تعلن عن هذه الخطة بأقرب وقت.
وتتيح استراتيجية الدفاع المتمثلة بـ ""حبة السم"، للمساهمين الحاليين الحق في شراء أسهم إضافية بسعر مخفض، مما يقلل بشكل فعال من ملكية الطرف المنافس، وتتعرض هذه الاستراتيجية الشائعة بين الشركات، لانتقادات شديدة من قبل المستثمرين النشطاء أو في حالات الاستحواذ العدائية.
وانخفضت أسهم تويتر، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، بنسبة 1.7 % في نيويورك أمس الخميس، مما يعكس وجهة نظر السوق بأن الصفقة من المرجح أن يتم رفضها أو فشلها.
وكان رائد الأعمال الأمريكي، وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك
، قد أبدى أمس الخميس، استعداده لشراء جميع أسهم تويتر مقابل 54.2 دولارًا لكل سهم، وفقًا لإحدى الوثائق المقدمة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
ليرد عليه الأمير الوليد بن طلال
، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "لا أعتقد أن العرض الذي قدمه إيلون ماسك يناسب القيمة الجوهرية لموقع تويتر، نظرا لتوقعات نموه".