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مصر تعتمد الهند كدولة منشأ جديدة لاستيراد القمح
مصر تعتمد الهند كدولة منشأ جديدة لاستيراد القمح
أعلنت الحكومة المصرية، أنها اعتمدت الهند كدولة منشأ جديدة لاستيراد القمح، ذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من السلع... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T09:32+0000
2022-04-15T09:35+0000
مصر
أخبار الهند اليوم
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وحسب بيان وزارة الزراعة المصرية، يأتي ذلك في ظل التوجه الحكومي للحد من أية تأثيرات سلبية قد تهدد الأمن الغذائي بما فيها التأثيرات الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمات التغير المناخي والجفاف.وكان وزير التموين المصري علي مصيلحي، قد أكد في وقت سابق، أن بلاده تجري محادثات مع مصادر متعددة لاستيراد القمح اللازم للبلاد.وأوضح أن مصر تجري محادثات مع الأرجنتين والهند وفرنسا والولايات المتحدة بشأن واردات القمح في المستقبل، لكنها ليست في عجلة من أمرها للشراء في الوقت الحالي.وتابع: "ليست هناك حاجة للمناقصات في الوقت الحالي، لكننا نخطط للعام بأكمله، لذلك نحن منفتحون على كل الاحتمالات ونعد الخطط الاحتياطية" .وألمح إلى أن مصر يمكن أن تعيد طرح العطاءات في منتصف موسم الحصاد، والذي عادة ما يبدأ في أبريل/ نيسان وينتهي في يوليو/ تموز أو أغسطس/ آب.يشار إلى أن مصر تبحث عن بدائل لصادرات القمح بعد أن تسببت الأزمة الأوكرانية في توقف عمليات التصدير، حيث شكلت روسيا وأوكرانيا 80% من واردات مصر من القمح العام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/كل-ما-تريد-معرفته-عن-تجارة-القمح-العالمية-أكبر-المصدرين-والمستوردين-وأهم-المنتجين-1059643510.html
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مصر, أخبار الهند اليوم

مصر تعتمد الهند كدولة منشأ جديدة لاستيراد القمح

09:32 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 09:35 GMT 15.04.2022)
© Sputnik . S.khatabانطلاق موسم حصاد القمح في مصر
انطلاق موسم حصاد القمح في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© Sputnik . S.khatab
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أعلنت الحكومة المصرية، أنها اعتمدت الهند كدولة منشأ جديدة لاستيراد القمح، ذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من السلع الاستراتيجية.
وحسب بيان وزارة الزراعة المصرية، يأتي ذلك في ظل التوجه الحكومي للحد من أية تأثيرات سلبية قد تهدد الأمن الغذائي بما فيها التأثيرات الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمات التغير المناخي والجفاف.
وكان وزير التموين المصري علي مصيلحي، قد أكد في وقت سابق، أن بلاده تجري محادثات مع مصادر متعددة لاستيراد القمح اللازم للبلاد.
وأوضح أن مصر تجري محادثات مع الأرجنتين والهند وفرنسا والولايات المتحدة بشأن واردات القمح في المستقبل، لكنها ليست في عجلة من أمرها للشراء في الوقت الحالي.
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وتابع: "ليست هناك حاجة للمناقصات في الوقت الحالي، لكننا نخطط للعام بأكمله، لذلك نحن منفتحون على كل الاحتمالات ونعد الخطط الاحتياطية" .
وألمح إلى أن مصر يمكن أن تعيد طرح العطاءات في منتصف موسم الحصاد، والذي عادة ما يبدأ في أبريل/ نيسان وينتهي في يوليو/ تموز أو أغسطس/ آب.
يشار إلى أن مصر تبحث عن بدائل لصادرات القمح بعد أن تسببت الأزمة الأوكرانية في توقف عمليات التصدير، حيث شكلت روسيا وأوكرانيا 80% من واردات مصر من القمح العام الماضي.
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