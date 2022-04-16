https://arabic.sputniknews.com/20220416/جمعية-رجال-الأعمال-المصريين-تقدم-مقترحا-للحكومة-لفتح-حسابات-بالروبل-الروسي-1061270478.html

جمعية رجال الأعمال المصريين تقدم مقترحا للحكومة لفتح حسابات بالروبل الروسي

جمعية رجال الأعمال المصريين تقدم مقترحا للحكومة لفتح حسابات بالروبل الروسي

أعلن رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس علي عيسى، أن الجمعية قدمت مقترحا للحكومة المصرية لفتح حسابات بنكية بالروبل الروسي، لإجراء المعاملات التجارية مع... 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T17:08+0000

2022-04-16T17:08+0000

2022-04-16T17:08+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال عيسى، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "إننا نصدر لروسيا كميات من الخضروات والفاكهة، ونستورد من روسيا كميات كبيرة من القمح، مقترحنا أن يتم التعامل في حدود هذه الكميات بالروبل بدلا من الدولار الذي يتعرض لضغوطات حاليا، وأيضا لإيقاف روسيا التحويلات بالدولار واليورو".وأوضح: "ستقيم صادرات الفواكه المصرية بسعرها، والقمح يقييم بسعره بالروبل، ونحصل نحن كمصدرين في مصر على أموالنا بالجنيه المصري، ويحصل مصدرو القمح الروسي على مستحقاتهم بالروبل"، مسترسلا "الأمر يشبه الصفقات المتكافئة أو المقايضة، وهذا يمكن تنفيذه من خلال فتح حسابات دائنة ومدينة بعملة الروبل، ويتم التعامل عليها".وأكد عيسى أن تطبيق هذا المقترح يتوقف على موافقة الجهات الرسمية من البلدين، لافتا إلى أن الجمعية "ناقشت هذا المقترح مع الحكومة المصرية، وتم طرحه على وزارتي المالية والتجارة".وقال عيسى: "حتى الآن المقترح لم يرفض، لكن قيل لنا أنه سيتم دراسته، وإذا كانت الدراسة إيجابية، سنبحث كيفية التطبيق".وحول احتمالية أن تعيق العقوبات التي تفرضها واشنطن والدول الأوروبية على روسيا تنفيذ هذا القرار، قال عيسى: "هذا قرار سياسي في المقام الأول، ويجب أن تدرسه الحكومة من هذه الناحية، وإذا رأت الحكومة المصرية أن تطبيق هذا المقترح قد يشملها بالعقوبات، فنحن لن نتمسك به".وحول وضع المعاملات التجارية مع روسيا حاليا، قال عيسى: "المعاملات مع روسيا حتى الآن تتم بالدولار، لكن هناك بعض السلاسل من السوبر ماركت موضوعة على قوائم المقاطعة، ولذلك هي غير قادرة على إجراء التحويلات حاليا، بعضها توقف، وبعض المعاملات مازالت جارية على أمل أن ترفع هذه العقوبات يوما ما".وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فإن حجم الصادرات المصرية إلى روسيا تطور خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا خلال عام 2021 بنسبة 17.5 بالمئة، لتبلغ 449.5 مليون دولار، مقابل 382.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.وتصدر مصر إلى روسيا الخضروات والفواكه في المقام الأول، مثل البرتقال والبطاطا والعنب والفراولة والمانجو والجزر واللفت.في حين تستورد مصر أكثر من 50 في المئة من القمح الذي تحتاجه سنويا من روسيا، وبلغت كميات القمح التي استوردتها مصر من روسيا خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي 4.2 مليون طن، بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار، بنسبة 69.4 من إجمالي ورادات القمح إلى مصر بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.وبلغ حجم التعاملات التجارية الجارية بين مصر وروسيا 3.3 مليار دولار خلال عام 2021، بينها 2.8 مليار دولار صادرات روسية إلى مصر، و490 مليون دولار صادرات مصرية إلى روسيا، بحسب تصريحات السفير الروسي لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو.

https://arabic.sputniknews.com/20220408/الروبل-يرتفع-أمام-الدولار-واليورو-رغم-العقوبات-1060974721.html

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