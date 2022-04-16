عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220416/روسيا-تحظر-دخول-رئيس-الوزراء-البريطاني-وأعضاء-بحكومته-إلى-أراضيها--1061254055.html
روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني وأعضاء بحكومته إلى أراضيها
روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني وأعضاء بحكومته إلى أراضيها
أدرجت روسيا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة الخارجية إليزابيث (ليز) تروس ووزير الدفاع بن والاس، على قائمة الأشخاص المحظور دخولهم إلى الأراضي... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T09:55+0000
2022-04-16T09:55+0000
روسيا
الخارجية الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104481/46/1044814631_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_8a027115c32b16dba0b462d22df66037.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم السبت، "فيما يتعلق بالأعمال العدائية غير المسبوقة للحكومة البريطانية، والمتمثلة على وجه الخصوص في فرض عقوبات على كبار المسؤولين بالاتحاد الروسي، اتُخذ قرار بإدراج أعضاء بارزين في الحكومة البريطانية وعدد من الشخصيات السياسية على ’قائمة الإيقاف‘ الروسية".وضمت قائمة الشخصيات المحظور دخولها المرفقة ببيان الخارجية الروسية أسماء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزيرة الخارجية إليزابيث تروس، ووزير الدفاع بن والاس، وكذلك نائب رئيس الوزراء ووزير العدل دومينيك راب، ووزير المالية ريتشي سوناك، ووزيرة الداخلية بريتي باتيل.وقالت الخارجية الروسية في بيانها "اتُخذت هذه الخطوة ردًا على حملة لندن الإعلامية والسياسية التي تهدف إلى عزل روسيا دوليا وتهيئة الظروف لحصار بلادنا وخنق الاقتصاد المحلي".هذا وأعلنت الحكومة البريطانية، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، حيث استهدفت 350 شخصية وكيانا بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، والناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا.وكشف بيان للحكومة أنه تم استهداف 350 شخصية وكيانا من روسيا، ليصل بذلك عدد الشخصيات والكيانات الروسية على قائمة العقوبات البريطانية منذ بدء الأزمة الأوكرانية إلى حوالي 900 شخصية وكيان.وضمت القائمة أيضا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، والناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/السفير-الروسي-في-بريطانيا-العلاقات-بين-موسكو-ولندن-تحجمت-ولا-يوجد-مسار-للتفاوض----1061092394.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104481/46/1044814631_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_193dbfdd54ed4ce5a667a64022556408.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الخارجية الروسية

روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني وأعضاء بحكومته إلى أراضيها

09:55 GMT 16.04.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا في داوننغ ستريت في لندن
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا في داوننغ ستريت في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبرTelegram
أدرجت روسيا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة الخارجية إليزابيث (ليز) تروس ووزير الدفاع بن والاس، على قائمة الأشخاص المحظور دخولهم إلى الأراضي الروسية، ردًا على العقوبات البريطانية المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم السبت، "فيما يتعلق بالأعمال العدائية غير المسبوقة للحكومة البريطانية، والمتمثلة على وجه الخصوص في فرض عقوبات على كبار المسؤولين بالاتحاد الروسي، اتُخذ قرار بإدراج أعضاء بارزين في الحكومة البريطانية وعدد من الشخصيات السياسية على ’قائمة الإيقاف‘ الروسية".

وضمت قائمة الشخصيات المحظور دخولها المرفقة ببيان الخارجية الروسية أسماء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزيرة الخارجية إليزابيث تروس، ووزير الدفاع بن والاس، وكذلك نائب رئيس الوزراء ووزير العدل دومينيك راب، ووزير المالية ريتشي سوناك، ووزيرة الداخلية بريتي باتيل.

وقالت الخارجية الروسية في بيانها "اتُخذت هذه الخطوة ردًا على حملة لندن الإعلامية والسياسية التي تهدف إلى عزل روسيا دوليا وتهيئة الظروف لحصار بلادنا وخنق الاقتصاد المحلي".
هذا وأعلنت الحكومة البريطانية، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، حيث استهدفت 350 شخصية وكيانا بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، والناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا.
وكشف بيان للحكومة أنه تم استهداف 350 شخصية وكيانا من روسيا، ليصل بذلك عدد الشخصيات والكيانات الروسية على قائمة العقوبات البريطانية منذ بدء الأزمة الأوكرانية إلى حوالي 900 شخصية وكيان.
وضمت القائمة أيضا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، والناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين.
لسفير الروسي المعين حديثًا لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
السفير الروسي في بريطانيا: العلاقات بين موسكو ولندن تحجمت ولا يوجد مسار للتفاوض
11 أبريل, 18:20 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ52 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала