روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني وأعضاء بحكومته إلى أراضيها
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا في داوننغ ستريت في لندن
أدرجت روسيا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة الخارجية إليزابيث (ليز) تروس ووزير الدفاع بن والاس، على قائمة الأشخاص المحظور دخولهم إلى الأراضي الروسية، ردًا على العقوبات البريطانية المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم السبت، "فيما يتعلق بالأعمال العدائية غير المسبوقة للحكومة البريطانية، والمتمثلة على وجه الخصوص في فرض عقوبات على كبار المسؤولين بالاتحاد الروسي، اتُخذ قرار بإدراج أعضاء بارزين في الحكومة البريطانية وعدد من الشخصيات السياسية على ’قائمة الإيقاف‘ الروسية".
وضمت قائمة الشخصيات المحظور دخولها المرفقة ببيان الخارجية الروسية أسماء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزيرة الخارجية إليزابيث تروس، ووزير الدفاع بن والاس، وكذلك نائب رئيس الوزراء ووزير العدل دومينيك راب، ووزير المالية ريتشي سوناك، ووزيرة الداخلية بريتي باتيل.
وقالت الخارجية الروسية في بيانها "اتُخذت هذه الخطوة ردًا على حملة لندن الإعلامية والسياسية التي تهدف إلى عزل روسيا دوليا وتهيئة الظروف لحصار بلادنا وخنق الاقتصاد المحلي".
وضمت قائمة الشخصيات المحظور دخولها المرفقة ببيان الخارجية الروسية أسماء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزيرة الخارجية إليزابيث تروس، ووزير الدفاع بن والاس، وكذلك نائب رئيس الوزراء ووزير العدل دومينيك راب، ووزير المالية ريتشي سوناك، ووزيرة الداخلية بريتي باتيل.
وقالت الخارجية الروسية في بيانها "اتُخذت هذه الخطوة ردًا على حملة لندن الإعلامية والسياسية التي تهدف إلى عزل روسيا دوليا وتهيئة الظروف لحصار بلادنا وخنق الاقتصاد المحلي".
هذا وأعلنت الحكومة البريطانية، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، حيث استهدفت 350 شخصية وكيانا بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، والناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا.
وكشف بيان للحكومة أنه تم استهداف 350 شخصية وكيانا من روسيا، ليصل بذلك عدد الشخصيات والكيانات الروسية على قائمة العقوبات البريطانية منذ بدء الأزمة الأوكرانية إلى حوالي 900 شخصية وكيان.
وضمت القائمة أيضا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، والناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين.
11 أبريل, 18:20 GMT