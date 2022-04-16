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عباس يكشف حقيقة اعتزام "القائمة العربية الموحدة" إسقاط حكومة بينيت
عباس يكشف حقيقة اعتزام "القائمة العربية الموحدة" إسقاط حكومة بينيت
كشف منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، اليوم السبت، حقيقة اعتزام قائمته المشاركة في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، إسقاط حكومة نفتالي بينيت. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T21:46+0000
2022-04-16T21:46+0000
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وذكرت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم السبت، أن منصور عباس قد نفى نية قائمته بالائتلاف الإسرائيلي الحاكم إسقاط حكومة بينيت، على خلفية الأحداث التي وقعت، أمس الجمعة، بالمسجد الأقصى.ويذكر أن عضو الكنيست مازن غنايم، عن القائمة العربية الموحدة، قد هدد، أمس الجمعة، بالخروج من الائتلاف الإسرائيلي في حال عدم وقف الأعمال الإسرائيلية في المسجد الأقصى.ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مازن غنايم، أنه سيخرج من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، بقيادة نفتالي بينيت في حال استمرار الأعمال الاستفزازية من قبل الشرطة في المسجد الأقصى المبارك.وبعث مازن غنايم بتهديده هذا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قائلا له: "أوقفوا عمليات الشرطة في الأقصكشف منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، اليوم السبت، حقيقة اعتزام قائمته المشاركة في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، إسقاط حكومة نفتالي بينيت.ى وإلا سأستقيل من التحالف".واقتحمت القوات الإسرائيلية، صباح أمس الجمعة، المسجد الأقصى في القدس الشرقية وقمعت المصلين داخل المسجد القبلي، ما أدى إلى إصابة 158 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واعتقال ما يزيد عن 400 فلسطيني.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيليين اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة فجر الجمعة، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين.وشارك آلاف المواطنين الفلسطينيين الذين قدموا بمسيرات من مختلف مساجد مدينة غزة بعد صلاة الجمعة في المهرجان المركزي الحاشد للفصائل والقوى الوطنية والإسلامية بميدان فلسطين "الساحة" وسط مدينة غزة، نصرة للقدس والأقصى.
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أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, المسجد الأقصى

عباس يكشف حقيقة اعتزام "القائمة العربية الموحدة" إسقاط حكومة بينيت

21:46 GMT 16.04.2022
© REUTERS / NIR ELIASرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© REUTERS / NIR ELIAS
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كشف منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، اليوم السبت، حقيقة اعتزام قائمته المشاركة في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، إسقاط حكومة نفتالي بينيت.
وذكرت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم السبت، أن منصور عباس قد نفى نية قائمته بالائتلاف الإسرائيلي الحاكم إسقاط حكومة بينيت، على خلفية الأحداث التي وقعت، أمس الجمعة، بالمسجد الأقصى.
ويذكر أن عضو الكنيست مازن غنايم، عن القائمة العربية الموحدة، قد هدد، أمس الجمعة، بالخروج من الائتلاف الإسرائيلي في حال عدم وقف الأعمال الإسرائيلية في المسجد الأقصى.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مازن غنايم، أنه سيخرج من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، بقيادة نفتالي بينيت في حال استمرار الأعمال الاستفزازية من قبل الشرطة في المسجد الأقصى المبارك.
وبعث مازن غنايم بتهديده هذا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قائلا له: "أوقفوا عمليات الشرطة في الأقصكشف منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، اليوم السبت، حقيقة اعتزام قائمته المشاركة في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، إسقاط حكومة نفتالي بينيت.ى وإلا سأستقيل من التحالف".
واقتحمت القوات الإسرائيلية، صباح أمس الجمعة، المسجد الأقصى في القدس الشرقية وقمعت المصلين داخل المسجد القبلي، ما أدى إلى إصابة 158 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واعتقال ما يزيد عن 400 فلسطيني.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيليين اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة فجر الجمعة، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين.
وشارك آلاف المواطنين الفلسطينيين الذين قدموا بمسيرات من مختلف مساجد مدينة غزة بعد صلاة الجمعة في المهرجان المركزي الحاشد للفصائل والقوى الوطنية والإسلامية بميدان فلسطين "الساحة" وسط مدينة غزة، نصرة للقدس والأقصى.
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