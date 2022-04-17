آبي أحمد يتحدث عن أهمية الأرض والمياه لإثيوبيا
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERASشباب إثيوبيون يرتدون زي عليه صورة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERAS
تحدث آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي عن أهمية المياه والأرض بالنسبة لإثيوبيا، مؤكدا أن صونهما من مقومات بناء الأمة الإثيوبية.
جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، قال في إحداها إن امتلاك الأرض والمياه من أسس تطوير الزراعة وزيادة إنتاجيتها.
Soil and water combination is essential to enhanced agricultural productivity and therefore why it is imperative we pay attention to our water and soil management practices as a nation. 3/4 pic.twitter.com/fJpzMOaKrG— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) April 17, 2022
وتابع: "هذا الأمر يفرض علينا الاهتمام بما نقوم به من ممارسات تجاه الأرض والمياه في إثيوبيا".
وحذر آبي أحمد من زيادة الضغط على مصادر المياه في البلاد، مشيرا إلى أنها تؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي بالتوازي مع الآثار السلبية لعوامل التعرية التي تتسبب في انجراف سطح التربة.
With increasing pressures on water supplies and top soil erosion, due to various factors including land degradation, our enhanced #GreenLegacy efforts aim to address a number of these intertwined issues to ensure agricultural productivity and food security. 4/4 pic.twitter.com/2Kdm65TMxP— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) April 17, 2022
وتابع: "نحاول التغلب على هذه الأمور عن طريق استراتيجية زراعة الأشجار لزيادة المساحات الخضراء في البلاد".
ويسعى آبي أحمد إلى قيادة بلاده نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والتوسع في المشروعات الزراعية ومشروعات الري وأبرزها مشروع سد النهضة الذي تم إنشاؤه على نهر النيل.