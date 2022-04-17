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آبي أحمد يتحدث عن أهمية الأرض والمياه لإثيوبيا
آبي أحمد يتحدث عن أهمية الأرض والمياه لإثيوبيا
تحدث آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي عن أهمية المياه والأرض بالنسبة لإثيوبيا، مؤكدا أن صونهما من مقومات بناء الأمة الإثيوبية. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T11:35+0000
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أخبار إثيوبيا
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جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، قال في إحداها إن امتلاك الأرض والمياه من أسس تطوير الزراعة وزيادة إنتاجيتها.وتابع: "هذا الأمر يفرض علينا الاهتمام بما نقوم به من ممارسات تجاه الأرض والمياه في إثيوبيا".وحذر آبي أحمد من زيادة الضغط على مصادر المياه في البلاد، مشيرا إلى أنها تؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي بالتوازي مع الآثار السلبية لعوامل التعرية التي تتسبب في انجراف سطح التربة.وتابع: "نحاول التغلب على هذه الأمور عن طريق استراتيجية زراعة الأشجار لزيادة المساحات الخضراء في البلاد".ويسعى آبي أحمد إلى قيادة بلاده نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والتوسع في المشروعات الزراعية ومشروعات الري وأبرزها مشروع سد النهضة الذي تم إنشاؤه على نهر النيل.
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العالم, أخبار إثيوبيا

آبي أحمد يتحدث عن أهمية الأرض والمياه لإثيوبيا

11:35 GMT 17.04.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERASشباب إثيوبيون يرتدون زي عليه صورة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
شباب إثيوبيون يرتدون زي عليه صورة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERAS
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تحدث آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي عن أهمية المياه والأرض بالنسبة لإثيوبيا، مؤكدا أن صونهما من مقومات بناء الأمة الإثيوبية.
جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، قال في إحداها إن امتلاك الأرض والمياه من أسس تطوير الزراعة وزيادة إنتاجيتها.
وتابع: "هذا الأمر يفرض علينا الاهتمام بما نقوم به من ممارسات تجاه الأرض والمياه في إثيوبيا".
وحذر آبي أحمد من زيادة الضغط على مصادر المياه في البلاد، مشيرا إلى أنها تؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي بالتوازي مع الآثار السلبية لعوامل التعرية التي تتسبب في انجراف سطح التربة.
وتابع: "نحاول التغلب على هذه الأمور عن طريق استراتيجية زراعة الأشجار لزيادة المساحات الخضراء في البلاد".
ويسعى آبي أحمد إلى قيادة بلاده نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والتوسع في المشروعات الزراعية ومشروعات الري وأبرزها مشروع سد النهضة الذي تم إنشاؤه على نهر النيل.
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