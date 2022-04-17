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https://arabic.sputniknews.com/20220417/الجزائر-تؤكد-حقيقة-وجود-إجحاف-بحق-منتخبها-في-المباراة-المؤهلة-لـقطر-2022-1061308237.html
الجزائر تؤكد "حقيقة وجود إجحاف" بحق منتخبها في المباراة المؤهلة لـ"قطر 2022"
الجزائر تؤكد "حقيقة وجود إجحاف" بحق منتخبها في المباراة المؤهلة لـ"قطر 2022"
أكد وزير الشباب والرياضة الجزائري، عبد الرزاق سبقاق، أن الطعن الذي رفعته بلاده إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ضد تعسف الحكم الغامبي غاساما، أرفق بجميع... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T18:53+0000
2022-04-17T18:53+0000
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وقال الوزير الجزائري، في تصريحات نقلتها صحيفة "الجزائر الآن"، إن "الطعن المرفوع إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ضد تعسف الحكم الغامبي غاساما الذي أدار مواجهة تشاكر كان مرفوقا بكل الأدلة اللازمة"، مشيرا إلى أن "الأمر يبقى بيد الفيفا".وأشار الوزير الجزائري إلى أن "الأدلة المرفوعة لـ (الفيفا) تؤكد حقيقة وجود إجحاف في حق المنتخب الوطني".وقال الاتحاد الجزائري، في بيانا له، إن "الطعن الذي تقدم به أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والخاص بمواجهة المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني، ضمن إياب مباريات الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم قطر 2022، ستتم مناقشته يوم الخميس 21 أبريل الجاري".وكان المنتخب الكاميروني فاز على المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضي على ملعب "مصطفى تشاكر"، ليتفوق منتخب "الأسود" في المواجهات المباشرة، بعد فوز "محاربي الصحراء" في مباراة الذهاب بالكاميرون بنتيجة (1-0).وصعد المنتخب الكاميروني لنهائيات كأس العالم برفقة الرباعي الأفريقي غانا والسنغال وتونس والمغرب.
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العالم العربي, رياضة, مجتمع

الجزائر تؤكد "حقيقة وجود إجحاف" بحق منتخبها في المباراة المؤهلة لـ"قطر 2022"

18:53 GMT 17.04.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIاللاعب الجزائري بغداد بونجاح أثناء تدخل قوي من حارس المنتخب المصري محمد الشناوي
اللاعب الجزائري بغداد بونجاح أثناء تدخل قوي من حارس المنتخب المصري محمد الشناوي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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أكد وزير الشباب والرياضة الجزائري، عبد الرزاق سبقاق، أن الطعن الذي رفعته بلاده إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ضد تعسف الحكم الغامبي غاساما، أرفق بجميع الأدلة التي تؤكد حقيقة وجود إجحاف بحق منتخب بلاده.
وقال الوزير الجزائري، في تصريحات نقلتها صحيفة "الجزائر الآن"، إن "الطعن المرفوع إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ضد تعسف الحكم الغامبي غاساما الذي أدار مواجهة تشاكر كان مرفوقا بكل الأدلة اللازمة"، مشيرا إلى أن "الأمر يبقى بيد الفيفا".

ونوه سبقاق في تصريحات أدلى بها على هامش زيارته الميدانية إلى عنابة، إن "المنتخب الوطني كان ضحية مهزلة تحكيمية فـي المواجهة الفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر".

وأشار الوزير الجزائري إلى أن "الأدلة المرفوعة لـ (الفيفا) تؤكد حقيقة وجود إجحاف في حق المنتخب الوطني".

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، أن "الطعن الذي تقدم به أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مباراته والكاميرون سيناقش في 21 أبريل/ نيسان الجاري".

وقال الاتحاد الجزائري، في بيانا له، إن "الطعن الذي تقدم به أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والخاص بمواجهة المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني، ضمن إياب مباريات الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم قطر 2022، ستتم مناقشته يوم الخميس 21 أبريل الجاري".
وكان المنتخب الكاميروني فاز على المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضي على ملعب "مصطفى تشاكر"، ليتفوق منتخب "الأسود" في المواجهات المباشرة، بعد فوز "محاربي الصحراء" في مباراة الذهاب بالكاميرون بنتيجة (1-0).
وصعد المنتخب الكاميروني لنهائيات كأس العالم برفقة الرباعي الأفريقي غانا والسنغال وتونس والمغرب.
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