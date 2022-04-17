https://arabic.sputniknews.com/20220417/بسبب-اتهام-بسرقة-اللحن-يوتيوب-يحظر-إعلان-محمد-منير-والشاب-خالد-1061302394.html
بسبب اتهام بسرقة اللحن... "يوتيوب" يحظر إعلان محمد منير والشاب خالد
بسبب اتهام بسرقة اللحن... "يوتيوب" يحظر إعلان محمد منير والشاب خالد
قام موقع "يوتيوب" بحظر إعلان بنك القاهرة، الذي يقدمه النجمان محمد منير والشاب خالد، بسبب اتهام بسرقة لحنه من إحدى الأغاني. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T15:51+0000
2022-04-17T15:51+0000
2022-04-17T15:51+0000
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وأعلن الملحن المصري محمد رحيم على "فيسبوك" في ساعة متأخرة من مساء السبت، أن إدارة "يوتيوب" قامت بعمل حظر للإعلان محل النزاع.وكتب رحيم: "الحمد لله رب العالمين، إدارة موقع يوتيوب تحظر إعلان بنك القاهرة لإثبات واقعة السرقة والتعدي على الأعمال المحمية التي تمت سرقتها في إعلان بنك القاهرة، وسوف يتم حظر الإعلان في كل المواقع والفضائيات تباعًا الفترة المقبلة، إذا لم يتم التوصل لحل مع أصحاب الشأن".ثم نشر رحيم مقطعا صوتيا للحن الأغنية الأصلي على حسابه ليؤكد صدق إدعائه، بأن لحن الأغنية في الإعلان مأخوذ منه.وكان رحيم قد أعلن عن سرقة أحد ألحانه بالأغنية التي قدمها الفنان المصري محمد منير بمشاركة الفنان الجزائري الشاب خالد في إعلان لبنك القاهرة، معلنا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال من قام بسرقة مجهوده.
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منوعات, أخبار الفنانين في مصر, رمضان, مجتمع
بسبب اتهام بسرقة اللحن... "يوتيوب" يحظر إعلان محمد منير والشاب خالد
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قام موقع "يوتيوب" بحظر إعلان بنك القاهرة، الذي يقدمه النجمان محمد منير والشاب خالد، بسبب اتهام بسرقة لحنه من إحدى الأغاني.
وأعلن الملحن المصري محمد رحيم على "فيسبوك" في ساعة متأخرة من مساء السبت، أن إدارة "يوتيوب
" قامت بعمل حظر للإعلان محل النزاع.
وكتب رحيم: "الحمد لله رب العالمين، إدارة موقع يوتيوب تحظر إعلان بنك القاهرة لإثبات واقعة السرقة والتعدي على الأعمال المحمية التي تمت سرقتها في إعلان بنك القاهرة، وسوف يتم حظر الإعلان في كل المواقع والفضائيات تباعًا الفترة المقبلة، إذا لم يتم التوصل لحل مع أصحاب الشأن".
ثم نشر رحيم مقطعا صوتيا للحن الأغنية الأصلي على حسابه ليؤكد صدق إدعائه، بأن لحن الأغنية في الإعلان مأخوذ منه.
وكان رحيم قد أعلن عن سرقة أحد ألحانه بالأغنية التي قدمها الفنان المصري محمد منير بمشاركة الفنان الجزائري الشاب خالد
في إعلان لبنك القاهرة، معلنا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال من قام بسرقة مجهوده.