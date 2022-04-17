عربي
الدفاع الروسية: تدمير 44 منشأة عسكرية أوكرانية ومركزي قيادة
https://arabic.sputniknews.com/20220417/بسبب-اتهام-بسرقة-اللحن-يوتيوب-يحظر-إعلان-محمد-منير-والشاب-خالد-1061302394.html
بسبب اتهام بسرقة اللحن... "يوتيوب" يحظر إعلان محمد منير والشاب خالد
بسبب اتهام بسرقة اللحن... "يوتيوب" يحظر إعلان محمد منير والشاب خالد
قام موقع "يوتيوب" بحظر إعلان بنك القاهرة، الذي يقدمه النجمان محمد منير والشاب خالد، بسبب اتهام بسرقة لحنه من إحدى الأغاني. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T15:51+0000
2022-04-17T15:51+0000
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
رمضان
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104402/29/1044022977_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_e740667ba8187c7af7c463e813d48161.jpg
وأعلن الملحن المصري محمد رحيم على "فيسبوك" في ساعة متأخرة من مساء السبت، أن إدارة "يوتيوب" قامت بعمل حظر للإعلان محل النزاع.وكتب رحيم: "الحمد لله رب العالمين، إدارة موقع يوتيوب تحظر إعلان بنك القاهرة لإثبات واقعة السرقة والتعدي على الأعمال المحمية التي تمت سرقتها في إعلان بنك القاهرة، وسوف يتم حظر الإعلان في كل المواقع والفضائيات تباعًا الفترة المقبلة، إذا لم يتم التوصل لحل مع أصحاب الشأن".ثم نشر رحيم مقطعا صوتيا للحن الأغنية الأصلي على حسابه ليؤكد صدق إدعائه، بأن لحن الأغنية في الإعلان مأخوذ منه.وكان رحيم قد أعلن عن سرقة أحد ألحانه بالأغنية التي قدمها الفنان المصري محمد منير بمشاركة الفنان الجزائري الشاب خالد في إعلان لبنك القاهرة، معلنا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال من قام بسرقة مجهوده.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104402/29/1044022977_260:0:2900:1980_1920x0_80_0_0_7f22ba39f59862313c4b2565c8a79f2d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار الفنانين في مصر, رمضان, مجتمع

بسبب اتهام بسرقة اللحن... "يوتيوب" يحظر إعلان محمد منير والشاب خالد

15:51 GMT 17.04.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM ADAWIالمطرب المصري محمد منير
المطرب المصري محمد منير - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM ADAWI
تابعنا عبرTelegram
قام موقع "يوتيوب" بحظر إعلان بنك القاهرة، الذي يقدمه النجمان محمد منير والشاب خالد، بسبب اتهام بسرقة لحنه من إحدى الأغاني.
وأعلن الملحن المصري محمد رحيم على "فيسبوك" في ساعة متأخرة من مساء السبت، أن إدارة "يوتيوب" قامت بعمل حظر للإعلان محل النزاع.
وكتب رحيم: "الحمد لله رب العالمين، إدارة موقع يوتيوب تحظر إعلان بنك القاهرة لإثبات واقعة السرقة والتعدي على الأعمال المحمية التي تمت سرقتها في إعلان بنك القاهرة، وسوف يتم حظر الإعلان في كل المواقع والفضائيات تباعًا الفترة المقبلة، إذا لم يتم التوصل لحل مع أصحاب الشأن".
ثم نشر رحيم مقطعا صوتيا للحن الأغنية الأصلي على حسابه ليؤكد صدق إدعائه، بأن لحن الأغنية في الإعلان مأخوذ منه.
وكان رحيم قد أعلن عن سرقة أحد ألحانه بالأغنية التي قدمها الفنان المصري محمد منير بمشاركة الفنان الجزائري الشاب خالد في إعلان لبنك القاهرة، معلنا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال من قام بسرقة مجهوده.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала