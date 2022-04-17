https://arabic.sputniknews.com/20220417/راشفورد-يحتفل-بالمباراة-رقم-300-مع-مانشستر-يونايتد-1061303164.html

راشفورد يحتفل بالمباراة رقم 300 مع مانشستر يونايتد

راشفورد يحتفل بالمباراة رقم 300 مع مانشستر يونايتد

احتفل ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بتحقيق رقم قياسي مع الشياطين الحمر في عدد المباريات التي خاضها مع الفريق. 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T16:48+0000

2022-04-17T16:48+0000

2022-04-17T16:48+0000

رياضة

أخبار الدوري الإنجليزي

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جاء ذلك عقب المشاركة في مباراة مانشستر يونايتد أمام نورويتش سيتي، أمس السبت، التي انتهت بتقدم الشياطين الحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بحسب ما ذكره موقع "كوره"، اليوم الأحد.وكانت المباراة التي أقيمت في منافسات الجولة رقم 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز هي المباراة رقم 300 للاعب الإنجليزي راشفورد مع مانشستر يونايتد.وفي تغريدة على "تويتر" قال راشفورد: "ارتداء هذا القميص يمنحك شعورا خاصا… شكرا لمانشستر يونايتد"، وذلك تعليقا على تدوينة لمانشستر يونايتد، أعاد نشرها بعد مباراة الأمس وكتب عليها رقم المباراة التي يخوضها مع الشياطين الحمر.يذكر أن هذا الموسم شهد مشاركة راشفورد في 25 مباراة مع الشياطين الحمر أحرز خلالها 5 أهداف، بينما أصبح فريقه في المرتبة الخامسة بالدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة.

https://arabic.sputniknews.com/20211011/راشفورد-يشكر-الجماهير-على-المساندة-الكبيرة-بعد-إساءة-عنصرية-في-بطولة-أوروبا-1050403461.html

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