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https://arabic.sputniknews.com/20220417/لماذا-استقرت-أسعار-الذهب-في-مصر-1061301696.html
لماذا استقرت أسعار الذهب في مصر؟
لماذا استقرت أسعار الذهب في مصر؟
حققت أسعار الذهب في مصر استقرارا نسبيا بفضل الاستقرار الذي شهدته البورصة العالمية الخميس الماضي. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T15:33+0000
2022-04-17T15:33+0000
اقتصاد
أخبار مصر الآن
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وكان سعر أوقية الذهب قد استقر عن 1974 دولار، وهو ما نتج عنه ثبات في التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية.وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في مصر 680 جنيها، بينما سجل عيار 18 874 جنيها، في حين سجل عيار 21 ألف و20 جنيها تقريبا.أما غرام الذهب عيار 24، فوصل سعره إلى ألف و166 جنيها.وسجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 غرامات 8 آلاف و210 جنيهات تقريبا.يذكر أن جميع الأسعار يضاف إليها رسوم أخرى يطلق عليها "مصنعية الذهب" وهي تختلف وفقا لنوع المنتج.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/ارتفاع-أسعار-الذهب-في-مصر-بعد-زيادة-عالمية-1061127291.html
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اقتصاد, أخبار مصر الآن

لماذا استقرت أسعار الذهب في مصر؟

15:33 GMT 17.04.2022
© shutterstockالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© shutterstock
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حققت أسعار الذهب في مصر استقرارا نسبيا بفضل الاستقرار الذي شهدته البورصة العالمية الخميس الماضي.
وكان سعر أوقية الذهب قد استقر عن 1974 دولار، وهو ما نتج عنه ثبات في التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية.
وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في مصر 680 جنيها، بينما سجل عيار 18 874 جنيها، في حين سجل عيار 21 ألف و20 جنيها تقريبا.
الاستثمار في الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
ارتفاع أسعار الذهب في مصر بعد زيادة عالمية
12 أبريل, 15:35 GMT
أما غرام الذهب عيار 24، فوصل سعره إلى ألف و166 جنيها.
وسجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 غرامات 8 آلاف و210 جنيهات تقريبا.
يذكر أن جميع الأسعار يضاف إليها رسوم أخرى يطلق عليها "مصنعية الذهب" وهي تختلف وفقا لنوع المنتج.
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