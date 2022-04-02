https://arabic.sputniknews.com/20220402/أسعار-الذهب-تتراجع-في-مصر-5-جنيهات-للغرام-الواحد-1060763373.html
أسعار الذهب تتراجع في مصر... 5 جنيهات للغرام الواحد
أسعار الذهب تتراجع في مصر... 5 جنيهات للغرام الواحد
شهدت أسعار الذهب تراجعا في السوق المصرية، في بداية تعاملات اليوم السبت، حيث فقد الغرام 5 جنيهات. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T09:40+0000
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أسعار الذهب اليوم
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ووفقا لموقع مصراوي فإن هذا التراجع يظهر بالمقارنة مع أسعار الذهب أمس الجمعة، حيث يأتي ذلك بالتوازي مع ما يشهده المعدن الأصفر من تراجع عالمي متأثرا بالحديث عن المفاوضات الروسية الأوكرانية.وأثر هذا التراجع على مجمل أنواع الذهب، حيث هبط سعر الغرام عيار 14 إلى 643 جنيه، وعيار 18 إلى 827 جنيها، وعيار 21 إلى 965 جنيها، وعيار 24 إلى 1103 جنيهات، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب بالتبعية ليصبح 7720 جنيها.كما تسببت قرارات البنك المركزي المصري في ارتفاعات كبيرة، عقب رفعه أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية، في محاولة لاحتواء موجة التضخم التي تشهدها البلاد.يأتي ذلك فيما طرح بنكا "الأهلي" و"مصر" الحكوميين شهادات ادخار بفائدة 18% لأجل عام واحد، وما شهده سعر الدولار من ارتفاع أثر أيضا على أسعار الذهب.وقد تراجعت الأسعار العالمية في نهاية التعاملات أمس الجمعة، بنسبة تصل إلى 1.3%، لتصل إلى 1928.2 دولار للأوقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/أسعار-الذهب-في-مصر-ترتفع-6-جنيهات-في-التعاملات-الصباحية-1059792690.html
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أخبار مصر الآن, أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب تتراجع في مصر... 5 جنيهات للغرام الواحد
09:40 GMT 02.04.2022 (تم التحديث: 09:45 GMT 02.04.2022) تابعنا عبر
شهدت أسعار الذهب تراجعا في السوق المصرية، في بداية تعاملات اليوم السبت، حيث فقد الغرام 5 جنيهات.
ووفقا لموقع مصراوي
فإن هذا التراجع يظهر بالمقارنة مع أسعار الذهب أمس الجمعة، حيث يأتي ذلك بالتوازي مع ما يشهده المعدن الأصفر من تراجع عالمي متأثرا بالحديث عن المفاوضات الروسية الأوكرانية.
وأثر هذا التراجع
على مجمل أنواع الذهب، حيث هبط سعر الغرام عيار 14 إلى 643 جنيه، وعيار 18 إلى 827 جنيها، وعيار 21 إلى 965 جنيها، وعيار 24 إلى 1103 جنيهات، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب بالتبعية ليصبح 7720 جنيها.
وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعا مضطردا في السوق المصرية خلال الفترة الماضية على خلفية الارتفاعات العالمية جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
كما تسببت قرارات البنك المركزي
المصري في ارتفاعات كبيرة، عقب رفعه أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية، في محاولة لاحتواء موجة التضخم التي تشهدها البلاد.
يأتي ذلك فيما طرح بنكا "الأهلي" و"مصر" الحكوميين شهادات ادخار بفائدة 18% لأجل عام واحد، وما شهده سعر الدولار من ارتفاع أثر أيضا على أسعار الذهب.
وقد تراجعت الأسعار العالمية في نهاية التعاملات
أمس الجمعة، بنسبة تصل إلى 1.3%، لتصل إلى 1928.2 دولار للأوقية.